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Норвегия - Словакия. Прогноз и анонс товарищеского матча на 26.03.2024

Другое

Норвегия - Словакия: Прогноз и анонс матча ⋉ 26 марта 2024 ⋊ Матчи сборных на UA-Футбол

Норвегия - Словакия. Прогноз и анонс товарищеского матча на 26.03.2024

Football Whispers

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Товарищеский матч сборных

26 марта. Осло. "Уллевол"

Главный арбитр: Маттиас Гестраниус (Финляндия)

Норвегия - Словакия 20:00

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 3

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Трансляція матчу Норвегія - Словакія
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Содержание

Норвегия

Квалификацию на Евро норвежцы прошли, набрав 11 очков из 24 возможных в группе А. Главными их конкурентами за выход со второй строчки были сборные Шотландии и Грузии (первое место ожидаемо осталось за Испанией). В принципе, в грязь лицом подопечные Сольбаккена не ударили, но и прыгнуть выше головы им тоже не удалось. Несмотря на наличие Эдегора и Холанда, на финальную стадию чемпионата Европы вместе с испанцами отправились более опытные шотландцы.

Перед первой товарищеской игрой Норвегии во время мартовских сборов против Чехии (1:2) самым обсуждаемым событием из стана "свёрлы" была физическая форма главной звезды сборной - Эрлинга Холанда. В СМИ даже появлялась информация о том, что лидер "Манчестер Сити" досрочно покинул тренировку, которую он, впрочем, позже опроверг.

Единственной кадровой потерей Норвегии является защитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Рюэрсон, которого можно смело считать одним из лидеров нынешнего состава скандинавов.

Словакия

В отличие от своего будущего соперника, словаки на Евро-2024 отобрались. Причём, сделали это напрямую (что, собственно, и позволяет им заменить стыковые матчи на товарищеские игры). Не считая двух поражений от Португалии, единственной командой, которая смогла отобрать очки у Словакии, неожиданно стал скромный Люксембург. Итого: уверенный проход с 22-я очками в активе.

Также стоит отметить то, что конкурентами словаков за выход из группы были уже очень хорошо знакомые украинскому болельщику сборные Боснии и Герцеговины и Исландии. Сама Словакия, кстати, тоже может стать на пути нашей национальной команды в случае выхода "желто-синих" на финальную часть чемпионата Европы.

Из-за травм не примут участие в предстоящем поединке защитник "ПСЖ" Милан Шкриньяр, а также Эрик Йирка с Денисом Ваврой.

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Последние 5 матчей команд

Последние 5 встреч Норвегии:

  • 22.03.24 Норвегия 1:2 Чехия (товарищеский матч)
  • 19.11.23 Шотландия 3:3 Норвегия (квалификация на Евро)
  • 16.11.23 Норвегия 2:0 Фарерские острова (товарищеский матч)
  • 15.10.23 Норвегия 0:1 Испания (квалификация на Евро)
  • 12.10.23 Кипр 0:4 Норвегия (квалификация на Евро)

Последние 5 встреч Словакии:

  • 23.03.24 Словакия 0:2 Австрия (товарищеский матч)
  • 19.11.23 Босния 1:2 Словакия (квалификация на Евро)
  • 16.11.23 Словакия 4:2 Исландия (квалификация на Евро)
  • 16.10.23 Люксембург 0:1 Словакия (квалификация на Евро)
  • 13.10.23 Португалия 3:2 Словакия (квалификация на Евро)

Личные встречи

  • 25.03.22 Норвегия 2:0 Словакия (товарищеский матч)
  • 14.11.17 Словакия 1:0 Норвегия (товарищеский матч)
  • 03.03.10 Словакия 1:2 Норвегия (товарищеский матч)

Ставки и коэффициенты

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1.67
3.75
5.60
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Прогноз на матч от UA-Футбол

Минимальная победа хозяев. Уверенного триумфа ждать не приходится, но всё же небольшое предпочтение отдадим Норвегии. Особенно с учётом фактора родных трибун и отсутствия Шкриньяра в центре защиты у гостей.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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