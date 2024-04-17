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Лилль – Астон Вилла. Анонс и прогноз ответного матча 1/4 Лиги Конференций на 18.04.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лиллем" и "Астон Виллой" в рамках ответного матча 1/4 Лиги Конференций
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Конференций. 1/4 финала, ответный матч.
18 апреля. 19:45. Вильнев-д'Аск. "Стад Пьер-Моруа"
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
Трансляция: Megogo Football 4
После не очень уверенного первого матча англо-французского противостояния, очень трудно давать конкретный прогноз на ответный матч. На "Вилла Парк" команда Эмери одолела своего соперника со счетом 2:1, впрочем стоит отметить, насколько сильную игру продемонстрировали "доги".
Команда Фонсеки действительно была близкой даже к ничьей на выезде, но не получилось. Зато куда легче будет исправить ошибки первой игры уже на домашнем стадионе и при поддержке родных трибун. Смогут ли французы остановить "вилланов"?
Новости "Лилля"
После матча недельной давности на "Вилла Парк", подопечные Паулу Фонсеки так и не сыграли ни одного матча в национальном чемпионате, где они продолжают находиться на четвертом месте, отставая на три балла от "Монако" при равном количестве матчей.
В последних 5 матчах на счету "Лилля" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. То же поражение произошло в прошлом матче против "Виллы". А что касается ничьих, то одна из них была против "Штурма" в 1/8 финала Лиги Конференций. Тот матч фактически ничего не решал, ведь французы все решили в первой игре. Также была ничья с "Брестом".
Зато удалось победить "Ланс" и "Марсель", особенно ценной является победа над командой с "Велодрома". Они давненько не играли на поздних стадиях еврокубков, поэтому вот этот шанс с Лигой Конференций выглядит как прекрасная возможность зацепиться за евротрофей. Вот только для этого нужно преодолевать сильнейшую команду из тех, которые остались в этом розыгрыше. Хорошо, что неделю назад "доги" уже показали, что могут противостоять "Вилле".
Новости "Астон Виллы"
В минувшие выходные команда Унаи Эмери попала на все полосы британских газет, а все из-за победы над "Арсеналом", который ведет борьбу за чемпионство. То, как "вилланы" одолели команду Артеты, удивило многих, это было не только максимально неожиданно, но и красиво.
В этом сезоне "Вилла" неоднократно уже показывала, что умеет играть с большими клубами, они дважды обыграли "Арсенал", также обыгрывали "Манчестер Сити". У них есть куда большие проблемы с более слабыми командами. Примером этого стал матч прошлого четверга, когда "Лилль" едва не сравнял счет при равной игре.
За последние 5 встреч у бирмингемцев 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Проиграли против "Манчестер Сити на выезде, поэтому здесь все легко объясняется. Ничья была против "Брентфорда" и это был максимально странный матч, в котором они позволили своему сопернику слишком много. А победили "Вулверхэмптон", "Лилль" и "Арсенал".
Унаи Эмери является признанным специалистом в еврокубковых соревнованиях. Возможно, отсутствие опыта игры на евроарене у игроков "Виллы" компенсируется невероятным опытом их наставника? Посмотрим, что они покажут во Франции.
Цифры и факты
- До этого "Астон Вилла" и "Лилль" сыграли лишь 3 официальных матча между собой. Было это в 2002 году в рамках Кубка Интертото, первый матч завершился вничью, а второй - победой "Лилля". А третий произошел неделю назад в Лиге Конференций, на "Вилла Парке" хозяева выиграли 2:1;
- "Лилль" не проигрывает у себя дома в 15 матчах подряд во всех турнирах;
- В 5 из последних 7 матчей "Лилля" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Паулу Фонсека имеет небольшие кадровые проблемы накануне этой игры. В матче против "Виллы" не сыграют: Рафаэль Фернандеш, Андрей Илич и Самуэль Умтити. Все остальные готовы выйти на поле.
Что касается Унаи Эмери, то он не сможет рассчитывать на помощь: Эмилиано Буэндиа, Бубакара Камара, Тайрона Мангса и Джейкоба Рамзи.
"Лилль", 4-2-3-1: Шевалье — Сантуш, Диаките, Йоро, Имаили — Бенталеб, Андре — Жегрова, Гаральдссон, Гудмундссон — Дэвид
"Астон Вилла", 4-3-3: Мартинес — Конса, Торрес, Карлос, Динь — Макгинн, Луиз, Тилеманс — Бэйли, Уоткинс, Роджерс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лиллем" и "Астон Виллой" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:1. Несмотря на силу "Астон Виллы" и невероятный ефрокубковый опыт Унаи Эмери, легкой прогулки здесь ожидать не стоит. "Лилль" не проигрывает у себя дома уже 15 матчей подряд. Это нужно учитывать и уважать. Мы ожидаем, что все в итоге завершится боевой ничьей и итоговым проходом "Виллы", впрочем легким этот проход вряд ли получится назвать.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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