Парма - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А

28 июня. 22:45. Серия А. Парма. "Эннио Тардини"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Одна победа в шести последних матчах во внутренних турнирах, три победы в девяти - в лиге. Как ни крути, а "Интер" просто разучился побеждать. Марчелло Липпи не считает состояние команды кризисом? Действительно, речь скорее о хронической неспособности выдавать результат и сохранять стабильность. В прессе даже появляются сообщения о переключении внимания с лиги на Лигу Европы. В такой ситуации выезд к неудобному сопернику, борющемуся за Еврокубки, весьма опасен. Сумеет ли "Интер", как говорит его защитник Кристиано Бираги, доказать свой Топ-статус и перевернуть страницу "Сассуоло"?

Вынужденный перерыв не помог "змеям". В Неаполе в Кубке и в двух матчах лиги они много создавали, но крайне мало реализовали, надолго засыпали и наивно пропускали. "Сассуоло" дома они никоим образом не переиграли в центре поля, пропускали от него быстрые контратаки и два гола в концовке матча. Тогда же даже спокойный Милан Шкриньяр был удалён с поля, отреагировал оскорблением арбитра и получил трёхматчевую дисквалификацию от лиги и штраф от клуба. Антонио Конте также был дисквалифицирован. "Нерадзурри" теряют самообладание и контакт с "Ювентусом" - уже "минус 11" на этот момент.

Конте говорил о хорошей игре, о проблемах в центре поля, о наивных ошибках, о повторении всё той же истории. Он не знает, что ещё может сделать. Что ж, возможно, это потолок нынешнего "Интера". Прежде всего - ментальный. А "Парма" по делу останавливала "нерадзурри" в Милане (2:2), её контратаки не менее быстры и умны, чем "Сассуоло", во вторник она раздавила в гостях "Дженоа" (4:1) и ныне на седьмом, Еврокубковом месте. В отличие от "Интера", "крестоносцы" умеют удерживать преимущество - лишь шесть потерянных очков после того, как вели в счёте. Так что способны остановить его вновь.

Кадры

Кроме дисквалификации Шкриньяра, "Интеру" мешает серия микротравм. Проблемы и у Бастони, и у Бареллы, и у Лаутаро Мартинеса. Сенси, Весино и Брозович точно не готовы. Потому, возможно, в стартовый состав вернётся игнорируемый Годин, а Гальярдини, несмотря на промах года против "Сассуоло" (в перекладину пустых ворот), останется в центре поля. Кандрева и Янг должны сменить Мозеса и Бираги на флангах. Хотя ведь Кристиано забил в среду, а Эшли привез пенальти. Алексис Санчес, как и во вторник, может заменить Лаутаро. Эриксен останется на позиции "треквартисты".

Ромелу Лукаку останетcя на поле и постарается побить рекорд Андрея Шевченко по гостевым голам в дебютном сезоне Серии А. Ныне у него 12.

В "Парме" же из важных игроков отсутствуют лишь дисквалифицированный защитник Якопони и форвард Инглезе. Да и конкурент последнего Корнелиус отличился хет-триком в Генуе. Первого может заменить албанец Дермаку либо нынешний левый защитник Гальоло (которого тогда заменит Джузеппе Пеццелла). В центре поля у Роберто Д'Аверсы большой выбор - боевитые Куцка, Скоццарелла и Барилла, техничные Эрнани, Куртич и Бругман. Все они играют быстро, динамично и неудобно для соперника. Как и Жервиньо с Кулушевски, терзавшие "Интер" в первом круге.

"Парма": Сепе, Лорини, Дермаку, Алвеш, Гальоло, Эрнани, Куцка, Барилла, Жервиньо, Корнелиус, Кулушевски

"Интер": Ханданович, Годин, Де Фрай, Бастони, Кандрева, Гальярдини, Барелла, Янг, Эриксен, Лукаку, Л. Мартинес

Прогноз: Парма - Интер 2:2

При нынешней буре атак прессы Конте просто не может позволить себе думать о Лиге Европы. Да и это не в его характере. Д'Аверса осознаёт, что это последний шанс соперника побороться за Скудетто. Помощник Конте Кристиан Стеллини говорит об акценте на психологии и полезном анализе в последние дни. Потому мы увидим злой "Интер". Но ведь "Парма" обожает злых неосторожных соперников. Она с радостью отдаёт им мяч и с радостью жалит на контратаках. В последних семи очных матчах команды одержали по две победы. Причём три из них были гостевыми. Ставим на четвёртую ничью в восьми.