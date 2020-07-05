Наполи - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А

5 июля. 22:45. Неаполь. "Сан Паоло"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Июльское Солнечное дерби затянуто тучами. Обе команды очень далеки от Лиги Чемпионов и лишь борются с "Миланом" и "Вероной" за места в Топ-7. "Роме" жарко не от солнца, а от ада критики. Паулу Фонсека призывает подопечных бороться до смерти, но кажется, что команда уже умерла. И в "Наполи" после поражения от "Аталанты" неспокойно, главный тренер Дженнаро Гаттузо заявляет, что взбешен и кричал на игроков и сразу после матча, и на следующий день. Это дерби было ярким и напряженным в недавние времена неизменного присутствия обеих в Топ-3. Обещает остаться таким и ныне, в совсем иные времена.

После 0:2 от "Милана" и "Удинезе" "Рома" попала в эпицентр торнадо. Президент Джеймс Паллотта назвал последнее выступление позорным. Болельщики заявляют, что даже потеряли желание смотреть матчи команды. Corriere Dello Sport выдает определения "хуже, чем фильм ужасов" и "по ту сторону позора". Достается всем. В том числе и Фонсеке. За неспособность придать команде игровое лицо и конкретно - за второй состав, выставленный против удинцев. Даже начались разговоры об увольнении тренера и возвращении Лучано Спаллетти. Паллотта жестко опроверг их. Но ясно, что в "Роме" ныне неудобно всем.

В 12-ти матчах лиги в 2020-ом году команда потерпела уже семь поражений. Худший старт года за 30 лет. Даже для самого Фонсеки нынешний год в "Роме" почти в два раза худший по результатам, чем 2019-й. По набору очков с начала сезона в целом он худший тренер команды за семь лет. Эусебио Ди Франческо в предыдущем сезоне уволили, несмотря на более приличные результаты - всего шесть поражений против девяти ныне. Португалец держится благодаря нежеланию клуба тратиться на новый тренерский контракт. А также поддержке игроков. Но чего стоит их поддержка при таких результатах и при таком "старании"?

"Наполи" в четверг также проиграл со счетом 0:2. И также нагнал туч. Гаттузо заявляет, что не потерпит такого падения энергии и не желает больше видеть постоянные разговоры игроков с арбитрами. Впрочем, Рино излишне драматизирует. Разумеется, с целью сохранить команду в тонусе, в напряжении. Все-таки она проиграла самой "Аталанте". Более того - оставила ее неудержимую атаку с худшим таймом в сезоне. Без ударов по воротам из пределов штрафной до сороковой минуты. А до четверга "Наполи" набрал 21 очко из 24-ех возможных в лиге. Забил как минимум два мяча в семи из этих матчей. Взял Кубок. Он здоров.

Кадры

Разумеется, Фонсека прекратит кадровые эксперименты и ротации. Джеко, Мхитарян, Манчини вернутся. Как и дисквалифицированные в четверг Верету и Лоренцо Пеллегрини. Важность Эдина с его 14-ю голами и четырьмя ассистами неоценима. Многострадальный правый фланг обороны на этот раз попробует закрыть Давиде Дзаппакоста. Карлес Перес, единственное серое, а не черное, пятно в команде в четверг, возможно, вновь выйдет справа в атаке. Рядом с Верету сыграет либо Диавара, либо Кристанте, на левом фланге обороны - Коларов либо Спинаццола. Все они в плохой форме, но игроки хорошие и способны проснуться.

В "Наполи" отсутствуют Аллан, Малькюи, Льоренте и Оспина. Вратаря поберегут после очень неприятного столкновения в четверг. В целом же стартовый состав Гаттузо стабилен. Максимович работает с Кулибали гораздо лучше, чем Манолас. Тройка опорников Демме-Зелински-Руис очень сильна. Злой из-за неудачи в Бергамо капитан Инсинье останется. Дилеммы остаются слева в обороне и на двух позициях в атаке. Руи либо Хюсай. Острый Политано либо надежный и умный Кальехон. Очень опасный мощный Милик либо очень опасный юркий Мертенс. Помним и о Лосано. Огромный выбор.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Демме, Зелински, Руис, Кальехон, Мертенс, Инсинье

"Рома": Миранте, Дзаппакоста, Смоллинг, Манчини, Коларов, Кристанте, Верету, К. Перес, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко

Прогноз: Наполи - Рома 2:1

Солнечные дерби всегда очень непредсказуемы. Они не зависят ни от формы команд, ни от хозяина поля. В семи последних счет по победам 3:3, причем лишь однажды побеждали хозяева ("Наполи" не побеждал "Рому" дома с 2014-го года), а гости трижды забивали 3-4 мяча. С другой стороны, в первом круге "Рома" победила как раз дома. 2:1, непросто. А с тех пор обе команды кардинально изменились не в ее пользу (Фонсека говорит о совершенно другом "Наполи"). В 2019-ом году в гостях "волки" выдали серию из одного поражения в 12-ти матчах. В 2020-ом потерпели уже три в пяти. Похоже, будет четыре в шести.