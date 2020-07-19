Рома - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А

19 июля. 22:45. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

После 3:1 над "Торино" и 4:0 над СПАЛ "Интер" вдруг оказался на втором месте и всего в шести очках позади "Ювентуса". После побед над "Пармой", "Брешией" и "Вероной" "Рома" закрепилась на пятом. Впрочем, эти успехи сомнительны. Ведь команды всё ещё играют неровно. Против 19-ой и 20-ой команд лиги провели слабоватые первые таймы и лишь затем разгромили. А до того очень больно падали. Главные тренеры до сих пор нервничают в интервью, жалуются на травмы, усталость и критику извне. Так что очный матч - отличный тест на прочность, на правильность, да и наличие нового пути вообще. Есть ли он?

Две уверенные победы подряд и 71 очко в 33-ёх турах впервые за десять лет лишь частично успокоили "Интер". Антонио Конте назвал уже матч против "Торино" сигналом, доволен тем, что его команда создаёт гораздо больше, чем ранее, хотя и рискует больше. Доволен проделанной работой и энтузиазмом игроков. Быстрые атаки и вправду выглядят интересно. Но насколько силён сигнал от побед над 15-ой и 20-ой командами лиги? Тем более, что первые таймы обоих матчей, как и матча в Вероне, были весьма серыми и принесли всего один забитый и два пропущенных в целом. О стабильности говорить очень рано.

В "Роме" также говорят о стабильности. Называя водоразделом переход на игру с тремя центральными защитниками. Ныне быстрые атаки интересны, Генрих Мхитарян играет отлично, защитника Рожера Ибаньеса уже называют будущим команды. Впрочем, как и "змеям", в одном из матчей "волкам" пришлось устраивать камбек. А против "Вероны" они держали мяч лишь 33 процента времени, противореча принципам Паулу Фонсеки. И тут же "Интер", против которого Фонсека также ставил "автобус" в первом круге (0:0). Помним и три поражения подряд перед нынешними тремя победами подряд и семью забитыми. Ничего не ясно.

Джузеппе Бергоми назвал нынешний "Интер" более ярким, мобильным, с большим воображением. Но и менее предсказуемым. Получается Pazza. Даже сообщают, что клуб ищет нового наставника, поскольку ему надоели постоянные жалобы Конте. А "Рома" идёт по алгоритму "три поражения-три победы-три поражения-три победы". О каких тенденциях, о какой стабильности здесь можно говорить?

Кадры

Впервые после семи матчей готова вся ведущая тройка Шкриньяр-Бастони-Де Фрай. Шанс на улучшение сдавшей обороны "Интера". Латерали также в порядке. Кандрева и Бираги забили СПАЛ, Янг ассистировал. Возвращение Бареллы способно немало помочь в центре поля. Хотя Гальярдини также забил в четверг. Главные дилеммы - в атаке. Неясно, готов ли уже полностью Ромелу Лукаку, Алексис Санчес с двумя голами и шестью ассистами - лучший в команде статистически после рестарта. Лаутаро может остаться лишним. А Эриксен вновь сдал. Даже говорят об уходе январского новичка летом. И о выходе Борхи Валеро в "старте" сегодня.

В "Роме" неясно состояние Смоллинга. Фонсека сообщает, что Крис вернулся к тренировкам лишь в пятницу. Также тренер очень хвалит Коларова за игру в центре обороны. Похоже, серб там останется. Латерали Бруно Перес и Спинаццола работают очень неплохо, Жордан Верету - лидер центра поля. Мхитарян силён. Эдин Джеко также тяжело работает, как умеет. После 20-ти "сухих" дней он наконец-то забил. Проблемы вызывают как раз два любимца болельщиков. Лоренцо Пеллегрини сдал после смены схемы. А Николо Дзаньоло эгоистичной игрой разозлил и партнёров по команде, и тренера. Сегодня он официально травмирован.

"Рома": П. Лопес, Ибаньес, Манчини, Коларов, Б. Перес, Верету, Кристанте, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко

"Интер": Ханданович, Бастони, Шкриньяр, Де Фрай, Кандрева, Брозович, Барелла, Янг, Валеро, Лукаку, А. Санчес

Прогноз: Рома - Интер 1:1

"Интер" играет перед матчем "Ювентуса", потому способен заставить туринцев нервничать. Но и сам он под давлением. Феерические потери побед над "Болоньей", "Сассуоло" и "Вероной" помнят все. Выходит, второй команде лиги по голам в дебютах матчей даже лучше начинать как раз плохо? И лучше не играть против сильных соперников. Последняя победа над соперником, на момент тура шедшим в Топ-6 лиги, датирована сентябрём. А у "Ромы" - ноябрём, над тонувшим "Наполи". Команды из Топ-4 она не побеждала вообще. Три ничьи. Отметим и четыре ничьи в четырёх последних очных матчах. И поставим на пятую.