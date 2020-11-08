Аталанта - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А

8 ноября. 16:00. Серия А. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Перед началом сезона "Интер" и "Аталанту" называли главными конкурентами "Ювентуса" в борьбе за Скудетто, видя уникальный шанс сбросить короля с трона. Уже к ноябрю эти разговоры, учитывая проблемы команд, пришлось отставить в сторону. Миланцы добыли лишь одну победу в семи последних матчах во всех турнирах, да и тогда, в Генуе, играли плохо. У "Аталанты" две победы в шести, в том числе и разгромы от "Наполи" и "Ливерпуля" и не менее позорное поражение от "Сампдории". Обе ещё и потеряли весьма важных игроков. На что они способны в седьмом матче за три недели?

В Мадриде против "Реала" (2:3) "Интер" отыграл очень прилично. Сумел вернуться с 0:2, отсутствие Ромелу Лукаку наконец-то компенсировал Лаутаро Мартинес голом после пяти "сухих" матчей, да ещё и ассистом. Смелое выступление позволило Антонио Конте в который раз заявить, что команда на правильном пути, правильно относится к делу и должна поправить лишь детали. Вместе с тем, она пропускала слишком легко, а в большинстве матчей слишком несбалансированна, слаба в обороне и в центре поля, банальна в атаке. 15 пропущенных в девяти матчах - это не команда Конте.

В "Аталанте" ситуация гораздо хуже. Вымученная победа в Кротоне не скрасила ужасную картину. Типичная тяжёлая осень команды из-за травм и растерянности главного тренера Джан Пьеро Гасперини грозит затянуться. Жизненно важные в его схеме латерали Хатебур и Гозенс устали и травмированы, общая физическая форма команды крайне слаба. Гасперини признаёт проблемы, главной их них называет потерю интенсивности, скорости бега и количества самых рывков. Он даже заявляет, что придётся несколько видоизменить стиль. Неужели грядёт немыслимое для этого тренера? И уже сегодня?

Кадры

20 пропущенных в девяти матчах заставляют Гасперини прежде всего говорить и думать о прикрытии обороны. Тем более - без Гозенса, лучшего центрального защитника Паломино, последнего опорника Мартена Де Роона. Из-за провалов Мохики слева сегодня даже может выйти 18-летний Руджери. А в атаке ожидаются не Иличич либо Муриэль, а Руслан Малиновский либо Пессина. Оба могут и должны связать разрывы между атакой и центром поля. Последний ещё и очень хорош в отборе и может выйти в центре. А первый должен помочь капитану Гомесу, растворившемуся после блестящего начала сезона.

В "Интере" кадровых проблем гораздо меньше. Даже Милан Шкриньяр наконец-то вернулся и может заткнуть дыру в центре обороны. Конте также подумывает о замене Ашрафа Хакими, привезшего гол против "Реала" и в целом разочаровывающего. Иван Перишич забил в Мадриде и "Парме", может сыграть и левого латераля, и форварда. Алексис Санчес выздоровел. Даже Лукаку, похоже, достаточно здоров для скамьи запасных. Проблемы лишь в центре поля. Артуро Видаль пока слаб, Роберто Гальярдини под вопросом из-за проблем с тестом на коронавирус. Кристиан Эриксен остаётся инородным телом.

Впрочем, и в опорной зоне есть лидеры, игроки в хорошей форме. Брозович забил "Парме" и возвращает форму. А Барелла отдал великолепный ассист пяткой в Мадриде и просто незаменим. Gazzetta Dello Sport даже назвал Николо "душой команды". Без Лукаку его важность возрастает. И он готов нести эту ношу.

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Ромеро, Джимсити, Толой, Руджери, Пессина, Фройлер, Малиновский, Гомес, Д. Сапата

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Брозович, Видаль, Янг, Барелла, Л. Мартинес, А. Санчес

Прогноз: Аталанта - Интер 2:3

Очные матчи этих команд почти всегда равны - 2:3 по победам и три ничьи в восьми последних. И, кстати, не всегда богаты голами. Лишь в пяти из этих восьми было забито более двух, дважды была ничья 0:0. Но сегодня обороны у обеих нет, а атака остаётся весьма плодовитой и забивает больше, чем заслуживает (42 гола на двоих). Отсюда прогноз на пять голов и равную игру. Кто победит? "Интер" как никто другой умеет упустить отличный шанс. Но он уж слишком сильнее сегодня в кадровом, физическом и психологическом плане. Он верит в себя, в отличие от "Аталанты".