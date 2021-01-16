Интер - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

17 января. 21:45. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Довери

В начале 2021-го года "Ювентус" видел перед собой высокую гору с препятствием в виде Дерби Италии перед вершиной. Из-за провалов в 2020-ом приходилось догонять, и каждое поражение могло запустить в СМИ и подсознании игроков механизм передачи Скудетто. Пока что подъём, погоня, очень успешны. Выиграны три матча подряд с десятью забитыми, в том числе и в гостях над лидером лиги "Миланом". А в то же время "Интер" потерял пять очков. Удастся ли чемпиону в эти рекордные сроки обойти его по потерянным очкам? Либо же завтра в полночь он вновь будет отброшен к подножию горы?

Был ли подъём гладким? Разумеется, нет. Центр поля всё ещё лишён стержня, лишь один матч из восьми последних во всех турнирах отыгран на ноль. Команда то спит в начале матчей, то теряет уже добытое преимущество, Андреа Пирло отмечает неповоротливость, оставляемый сопернику простор, витание в облаках после забитых. Игравший вдесятером "Сассуоло" "Юве" дожал в концовке, но по игре ему даже скорее уступал. А в Кубке в среду умудрился упустить ранний счёт 2:0 против слабой "Дженоа", совершенно потеряв нити игры. Пришлось выгрызать в овертайме со спасением Артура с линии ворот.

"Интер" также доигрался до овертайма в среду и даже не выдал какой-либо яркий отрезок в матче против "Фиорентины" во Флоренции. Лишь Ромелу Лукаку на 119-ой минуте спас его от серии пенальти. Лукаку, без которого, как говорит главный тренер сборной Роберто Манчини, "Интер" не та команда. Да и с бельгийцем он регулярно спит в первых таймах. Спал даже во время своей серии из восьми побед подряд. Такой сон привёл к поражению от "Сампдории", 0:1 от "Ромы". В Риме команда также заснула в концовке (во многом из-за слишком оборонительных замен Антонио Конте) и упустила победу.

К тому же, кроме проблем на поле, ощущаются и финансовые проблемы. Игрокам задолжали зарплату за два месяца, с начала года ведутся переговоры о продаже концерном Сунинг части акций клуба. Согласно последним сообщениям, речь и вовсе о продаже контрольного пакета. В такой ситуации непросто сосредоточиться на футболе.

Кадры и тактика

Обе команды ставят на агрессивную, интенсивную игру, обе играют с тремя центральными защитниками. Пирло заявлял, что научился многому у Конте и именно благодаря ему решил стать тренером. Вместе с тем, игра всё же разная. Gazzetta Dello Sport говорит о "догматах против текучести". "Интер" ставит на низкую линию обороны, на забросы на Лукаку и Хакими, на быстрые контратаки. Мяч его далеко не всегда интересует. "Юве" же по владению мячом лучший в лиге, оборону ставит высоко, желает перехватить мяч как можно быстрее и как можно выше. Игроки постоянно меняются местами.

У Конте вернулись почти все травмированные. Даже Дармиан и Сенси. Тем не менее, он любит стабильность состава. Потому останется и центр обороны Шкриньяр-Де Фрай-Бастони, и центр поля Брозович-Видаль-Барелла. Видаль сверхмотивирован из-за критики в его адрес. Он обещал, что после первого гола придут десять, то есть прорвёт. Первый гол пришёл во Флоренции. А Барелла - главный козырь и в борьбе в центре поля, и в подключениях вперёд, и в смещениях на правый фланг. Его связка с Хакими против слишком молодого Фработты и слишком возрастного Кьеллини может стать решающей.

Главные козыри "Интера" в атаке - правый латераль Хакими, забивший уже шесть мячей в нынешнем сезоне, и, разумеется, Лукаку. Называемый Бареллой "силой природы". У бельгийца уже 12 голов в лиге, а лишь один в последних четырёх матчах должен подстегнуть его. У Лаутаро Мартинеса девять, но на самом деле он крайне нестабилен, и трудно сказать, с какой ноги встанет.

Пирло как раз любит менять состав и позиции игроков, его 3-5-2 переходит в 3-4-1-2, в 4-4-2. Но на этот раз его пространство для манёвра сильно ограничено. Лидер обороны Матейс Де Лихт и латерали Куадрадо и Алекс Сандро в изоляции из-за коронавируса. Последние двое теоретически могут вернуться, но пока что новостей на эту тему нет. Пауло Дибала травмирован, тренер также признал, что Уэстон МакКенни не готов на сто процентов. Кое-какие проблемы и у Кьезы. Капитан Кьеллини далеко не в лучшей форме, Фработта неопытен, все опорники, кроме МакКенни, недостаточно хороши.

Хотя вроде бы Кьеза готов разрывать самую слабую позицию соперника - левый фланг Янга/Дармиана/Перишича. Кулушевски готов делать то же при выходе на замену. Альваро Мората очень голоден после выздоровления, забил "Дженоа". А лучший бомбардир лиги Криштиану Роналду (15) голоден всегда. Особенно, когда слышит о том, что в последних трёх матчах отыграл бледно, и команда справилась без его помощи.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Видаль, Барелла, Янг, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Кьеза, Бентанкур, МакКенни (Рабио), Фработта, Рэмзи, Мората, Криштиану Роналду

Прогноз: Интер - Ювентус 2:2

Оба Дерби Италии в предыдущем сезоне Конте проиграл тактически в одни ворота. В целом в последних семи дерби пять раз побеждали туринцы при двух ничьих. Причём лишь в двух из этих семи в целом забивались более двух мячей. Правда, учитывая проблемы обеих команд в обороне ("Интер" также лишь с одним "сухим" матчем из последних восьми), обилие голов реально. А результат? "Интер" дома и в полном составе, но вряд ли полностью избавился от комплекса неполноценности перед "Юве". Сам же "Юве" слишком ослаблен кадрово. Ничья затормозит его, но трагедией не станет.