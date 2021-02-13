Наполи - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

13 февраля. 19:00. Серия А

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Начало 2021-го года обнадеживало "Наполи" в плане результатов. Последний матч перед встречей с "Ювентусом" в Суперкубке Италии принес надежду и в игровом плане - 6:0 над "Фиорентиной". А "Юве" в том же 18-ом туре влетел "Интеру" и начал вызывать серьезнейшие вопросы, вплоть до увольнения Андреа Пирло и провала всего его проекта. С тех пор не прошло и месяца. Суперкубок выиграл Пирло, после чего выдал замечательный спурт. А команда Дженнаро Гаттузо покатилась по наклонной. Поражение сегодня может лишить тренера своего поста. Неужели лишит именно поражение от старого друга?

Тот очный матч мог сложиться и иначе, если бы не рикошет от защитника "Наполи" к Криштиану Роналду, не смазанный пенальти Лоренцо Инсинье и не суперсейв Войцеха Щесны в добавленное время. После таких неудач неаполитанцы в шести последующих матчах победили лишь дважды, пропустив десять мячей. Они часто выглядели растерянными, выключенными, ошибались на ровном месте. Их действия в обороне в матче лиги против "Дженоа" (1:2) и Кубка против "Аталанты" (1:3) не выдерживают критики, первый тайм в среду в целом эксперты оценили как кошмарный. Команда разобрана, лишена характера.

Разумеется, в такой ситуации большая часть ударов в виде критики отовсюду и переговоров его босса Аурелио Де Лаурентиса с другими тренерами достается Гаттузо. Рино еще и отвечает, что лишь усиливает огонь. А на вопросы о матче против "Ювентуса" как о последнем шансе остаться отвечает фразами: "Спросите клуб" и "нужно бороться и работать до конца". Такие ответы явно свидетельствуют о том, что тренер висит на волоске. Даже при том, что немало экспертов оправдывают его травмами и нездоровой ситуацией в клубе в целом. Оправдать на самом деле способен лишь положительный результат.

В "Ювентусе" также прежде всего обращают внимание на тренера. После провала против "Интера" Пирло изменил мышление, игроков, но прежде всего свое. Начал думать прежде всего об обороне. Результат - шесть побед и ничья в семи матчах во всех турнирах с разницей мячей 14:1. В том числе и победа в Суперкубке и, в отличие от Гаттузо, выход в финал Кубка Италии. Дома против "Интера" (0:0) туринцы без особых проблем удержали преимущество, добытое в гостях, практически идеально защищались и там, и в предыдущем туре лиги против "Ромы" (2:0). Что принесло нужные результаты.

Настолько уверенная игра в обороне и настолько консервативный стиль даже вызвали сравнения Пирло с Массимилиано Аллегри. Чем Андреа очень доволен. Хотя и в плане стиля изначально искал нечто совсем другое. В таком бешеном календаре и при отставании от лидеров главное сейчас - результат. В Неаполь "Юве" также приехал за результатом.

Кадры

Кадровые проблемы "Наполи" лишь усугубляются. Манолас и Кулибали все еще отсутствуют, их дублеры в центре обороны Максимович и Ррахмани привозят. В Бергамо травмировались еще и крайний защитник Хюсай и опорник Демме. Опорник Фабиан Руис не готов играть с первых минут. А Виктор Осимхен показал, что все еще в плохой форме. Остаются центр поля Бакайоко-Элмас-Зелински, незабивной форвард Петанья и не забивающий уже в семи матчах подряд и застрявший на 99-ти голах за "Наполи" Инсинье. Лишь Лосано продолжает свой отличный сезон. У него 12 голов во внутренних турнирах.

В "Ювентусе" кадровая ситуация гораздо лучше. Артуру, Дибале и Рэмзи есть замены, Бонуччи чувствует себя лучше и попал в заявку. Все центрдефы - Леонардо, Де Лихт, Демираль и Кьеллини - работают отлично. Особенно - капитан. Куадрадо, Алекс Сандро и Данило поборются за места на флангах обороны, в центре поля ожидается возвращение в "старт" МакКенни, слева в атаке - Кьезы, а в ее центре - Мораты вместо Кулушевски. Хотя Альваро не полностью восстановился после болезни. Криштиану Роналду постарается компенсировать упущенные во вторник шансы. Он начал февраль отлично.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Руи, Бакайоко, Демме, Зелински, Лосано, Петанья, Л. Инсинье

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Кьеллини, Алекс Сандро, МакКенни, Бентанкур, Рабио, Кьеза, Мората, Криштиану Роналду

Прогноз: Наполи - Ювентус 1:2

Вообще-то, "Наполи" Гаттузо неплохо играет против "Ювентуса". 13 месяцев назад тренер также был приперт к стенке, даже вроде бы собирался подавать в отставку, но победил довольно красиво (2:1). В июне отобрал Кубок с помощью глубокой обороны, контратак и серии пенальти. В Суперкубке шансы также были, и немалые. Выезд в Неаполь всегда крайне тяжёл для "Ювентуса" вне зависимости от состояния соперника. "Наполи", разумеется, поборется, и при центре обороны Манолас-Кулибали я бы довольно уверенно предположил, что не проиграет. Но не с нынешней обороной.