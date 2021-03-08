Интер - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А

8 марта. 21:45. Серия А. 26-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта"

Главный арбитр: Маурицио Мариани





"Садитесь на карусель голов, "Сан Сиро" - аттракцион", "инфернальный вызов", "дуэль тренеров с горящим сердцем"... Вообще-то, итальянским газетам и не нужно подогревать интерес к дерби ломбардийских черно-синих. Две лучшие атаки лиги, вместе забившие 122 в 50-ти матчах, два замечательных тандема форвардов, две команды, которые ищут скорость, интенсивность, голы. Ищут результат. "Интер" не хочет подпускать к себе "Милан" и "Ювентус", "Аталанта" вчера вновь потеряла четвертое место и желает его вернуть. Заявка на самый жаркий понедельник в истории Серии А сделана.

Обе команды в отличной форме в плане результатов. "Интер" уже с девятью матчами лиги подряд без поражений, пропустил в последних восьми всего два мяча. Одержал шесть побед подряд. Он нашел свой темп, баланс, поправил оборону до второй в лиге. И сумел оставить экономические проблемы в стороне. Потому и считается ныне главным фаворитом в борьбе за Скудетто. "Аталанта" начала свой рейд позже, у нее лишь пять матчей в лиге без поражений подряд. Зато четыре победы подряд впервые в сезоне. Она надеется, что нашла ту форму, которая даст ей место в Топ-4 в третьем сезоне подряд.

В игровом плане вопросы имеются. "Аталанта" начинала последние матчи слабо, даже "Кротоне" в среду по итогам первого тайма не переиграла. Джан Пьеро Гасперини назвал тайм "заколдованным". А в начале второго заколдовали уже соперника, подарившего два гола. Тем не менее, счет 5:1, серия побед, возвращение страшной атаки - все отмечено. И Гасп очень доволен формой и настроением команды во всех аспектах. Даже Йосипа Иличича, временная ссылка которого в запас сработала. Беспокоит лишь оборона, пропустившая девять мячей в шести последних матчах лиги. Но она всегда беспокоила.

"Интер" оборона и вратарь уже не беспокоят. В чем главный прогресс команды. И она свой последний матч начала слабо, слабо и закончила, отбиваясь от "Пармы". Тем не менее, отбилась. В дебюте спас Самир Ханданович, в концовке четко отработала оборона. А до этого выдала серию очень мощных матчей, вынося "Лацио", "Милан", "Ювентус". Коллектив Антонио Конте на пике, игровом и психологическом. Он уже не боится разговоров о Скудетто. Тем более, что появились запасные. Перерождение Кристиана Эриксена и Ивана Перишича, дубль Алексиса Санчеса в Парме - с такой скамейкой и берут трофеи.

Какой матч мы увидим? Предсказать сложно. Обе команды известны своей интенсивностью, высоким прессингом. Правда, в последнее время начали применять его осторожнее, часто выжидают. Такое изменение должно быть в пользу "Аталанты", ведь ранее во многом из-за такого прессинга в пяти из восьми очных матчей она пропускала первой (в еще двух никто не забивал). И ни один из пяти в итоге не выиграла, еле выцарапав две ничьи. А как раз когда забила первой - победила со счетом 4:1. Обе всегда много забивают, но не в очных матчах. Лишь в одном из семи последних забивались более двух мячей.

Также неясно, кто победит в дуэлях. Лукаку и Лаутаро Мартинес выглядят более сыгранными, чем Луис Муриэль и Дуван Сапата. Статистически они лучше - 31 гол и 13 ассистов против 23+12. Ромелу - лучший ассистент лиги с восемью. Он играет просто в неземном режиме. Зато колумбийцам помогут Иличич и Пессина. Последний также вполне способен остановить замечательного Николо Бареллу. В целом у "Аталанты" разброс голов по игрокам выше - уже 15 забивали. А Кристиан Ромеро - первый в лиге по перехватам, второй после Паломино - по взятым в их результате мячам. Он готов к Лукаку.

Дуэли на флангах также крайне важны. Лучшие латерали лиги Ашраф Хакими и Робин Гозенс столкнутся в прямой битве. Первый феноменально быстр, блестяще смещается в центр с мячом и бьет. Второй блестяще подключается в центр без мяча. По голам немец лучше в полтора раза - 9:6, ассистов у обоих по четыре. А на противоположном фланге встретятся новички. Иоаким Меле - на самом деле январский новичок, отлично адаптировавшийся. Иван Перишич начал сезон примерно тогда же, до этого не находя себе место на поле. Кстати, в обороне ощутимо сильнее латерали "Аталанты".

Кадры

Оказывается, трудно предсказать и стартовые составы команд на 100 процентов. Труднее, чем кажется. Хотя у обеих больше фальшивых, чем реальных дилемм. Видаль вряд ли сдвинет Эриксена. А вот Санчес, судя по последним сообщениям, вполне может сдвинуть Лаутаро. Конте впечатлен голами Алексиса в Парме и его формой, которую называет лучшей за время в "Интере". И все же выход чилийца для меня будет выглядеть странным. В "Аталанте" же любое решение будет логичным. Сапата и Муриэль в лучшей форме, чем Иличич, но игра с двумя форвардами уже с первых минут может быть опасной.

Есть фальшивая дилемма в центре поля и в "Аталанте" - Пессина на самом деле сдвинет Малиновского, Миранчука, Пашалича. Коваленко, возвращающегося после повреждения. Жесткость в отборе и действия итальянца без мяча в таком матче нужнее. То же и в обороне. Паломино сдвинет Джимсити лишь если окажется, что повреждение албанца существенно. И это будет ослаблением, ведь аргентинец в последнее время часто ошибается. А вот в воротах дилемма появилась. Марко Спортьелло настолько хорошо подменил Голлини, что и сегодня ожидается в воротах. По крайней мере, Гасперини не отрицал этого.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Эриксен, Барелла, Перишич, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Меле, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Д. Сапата, Муриэль

Прогноз: Интер - Аталанта 2:2

Конте собирается играть на победу и считает, что судьбу этого матча решит атака. Вообще-то, не факт. Если вспомнить о последних очных матчах и об общей осторожности обеих в прессинге. Все главные соперники обеих в 26-ом туре приблизились. Гозенс также говорит о проверке перед "Реалом". Потому поражение сегодня слишком опасно. Немало голов все же будет. Благодаря индивидуальным действиям колумбийцев, ЛуЛа, Иличича. А результат? Четыре из предыдущих шести очных матчей закончились вничью, "Аталанта" не побеждала в Милане с 2014-го года, "Интер" - с 2017-го...