Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А

Сезон Серии А подходит к завершению. Судьба чемпионства уже решена, но нас еще ждет несколько интересных матчей. Чего от них ждать анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Ювентус" - "Милан": победа "Ювентуса". Коэффициент - 1.8

"Ювентус" выиграл два из последних четырех матчей Серии А и четыре из восьми — это вовсе не так статистика, к которой привыкли болельщики "Старой Синьоры" за девять лет гегемонии. А сейчас "Юве" теряет очки с "Беневенто", "Торино", "Фиорентиной" - в самый неожиданный момент.

"Милан" уступил "Лацио" и "Сассуоло", опустился на пятое место, но победа над "Беневенто" вернула команду в четверку. Впереди матчи с "Торино" и "Кальяри", которые борются за выживание, последняя игра - с "Аталантой". Календарь очень сложный, "Милану" нужны очки в Турине, но, например, последний матч в гостях, с "Лацио", завершился поражением 0:3.

Прогноз

На "Сан Сиро", в первом круге, "Ювентус" добыл довольно легкую победу - 3:1. Если в гостях у "Милана" "Юве" иногда теряет очки, то дома постоянно выигрывает уже достаточно длительное время.

Последняя победа "россонери" в Турине произошла в 2011 году - 1:0, забил тогда Дженнаро Гаттузо. После этого у "Ювентуса" девять побед подряд. Несмотря на то, что "Юве" выиграл десять из последних 11 матчей дома, логично ставить на хозяев.

Прогноз на матч "Интер" - "Сампдория": обе забьют. Коэффициент - 1.7

"Интер" обеспечил себе титул за четыре тура до окончания чемпионата - последние четыре матча уже не имеют никакого значения для "нерадзурри". Значит ли это, что Конте позволит сыграть тем, кто не делал разницу в течение сезона? Скорее всего, особенно - против "Сампдории". Ведь впереди матч с "Ювентусом", в нем болельщики хотят видеть сильный состав.

У "Сампдории" также никакой мотивации. Команда Клаудио Раньери на девятом месте, в теории еще можно зацепиться за еврокубки, но только в теории. Генуэзцы комфортно финишируют в середине таблицы, и у руководства мысли уже о следующем сезоне. К тому же надо решить, кто будет тренером - контракт Раньери заканчивается, не факт, что он останется.

Прогноз

В последних пяти матчах между "Интером" и "Сампдорией" на "Джузеппе Меацца" забили обе команды - 18 голов на двоих в среднем 3,6 за игру.

"Интер" забил во всех домашних матчах чемпионата в этом сезоне и не забил только в одном с декабря 2019 года. "Сампдория" не забила в пяти матчах этого сезона в гостях, но в среднем отмечается голом за матч. Поэтому "обе забьют" - очень логичный вариант.