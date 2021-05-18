Брат за брата, враг против врага? Лацио - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.05.2021

18 мая. 21:30. Серия А. Перенесённый матч 25-го тура

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Торино"

Главный арбитр: Микаэль Фаббри

Кто из главных тренеров команд Серии А наиболее близки, наиболее привязаны друг к другу? Очевидно, что это Филиппо Индзаги из "Беневенто" и его родной брат Симоне из "Лацио". Братья постоянно рассказывают об этом. А кто из владельцев, президентов команд лиги наиболее враждебны друг к другу? И здесь нет сомнений. Это Клаудио Лотито из "Лацио" и Урбано Кайро из "Торино". Функционеры ненавидят друг друга, часто ссорятся. Все эти чувства любви и ненависти будут вылиты в один котёл одного перенесённого матча. И в этом котле будет бурлить до кипения.

Встреча "Лацио" с "Торино" должна была состояться ещё в начале марта, в рамках 25-го тура Серии А. Тогда помешала вспышка коронавируса в стане гостей, заставившая власти Турина запереть их в карантине. А провести матч в апреле помешали апелляции, поданные Лотито. Клаудио требовал технического поражения для Кайро. Разумеется, это было лишь очередным раундом войны между двумя. Следовавшим после дела о скрытии Лотито положительных тестов на коронавирус в "Лацио". Флагманом расследования, и весьма агрессивным, была Gazzetta Dello Sport, принадлежащая Кайро.

Если попробовать поговорить о футболе, то обе команды в последнее время прошли тот же путь. Вроде бы шли хорошо, мощно, к цели. И вдруг заглохли. Будто бензин закончился. "Лацио" после 21-го очка в восьми матчах вдруг безропотно уступил "Фиорентине" и "Роме" в гостях, еле-еле переиграл 20-ю команду лиги дома "Парму" благодаря голу на 94-ой минуте и выбыл из борьбы за Топ-4. "Торино" после лишь одного поражения и трёх побед в семи матчах, в том числе 2:2 с "Ювентусом" и 3:1 над "Ромой", влетел "Милану" и прямому конкуренту "Специи" с общим счётом 1:11.

Особенно болезненно в "Лацио" восприняли поражение в дерби, первое после четырёх матчей. Симоне Индзаги оправдывался тем, что "Рома" забила два гола с двух ударов в створ ворот. Хотя и признал, что у его команды закончились ментальные силы. Она создала даже меньше. "Торо" же больнее ранил 1:4 от "Специи", также боровшейся против вылета. Матчем против "Милана" (0:7) он пожертвовал, предоставив отдых лидерам - Белотти, Ринкону, Ансальди, Войводе. Но такое решение не только не оправдалось, а наоборот - создало снежный ком, докатившийся и до Специи.

Следует отметить, что "Лацио", хотя и точно будет лишь шестым, дома впечатляет, одержал 12 побед подряд. Это рекорд клуба всех времён, и Индзаги заявил, что хочет улучшить его. Кроме того, в очных матчах команда Симоне с тремя победами подряд. 4:0 в последнем в Риме. Впрочем, это после семи предыдущих очных матчей лишь с двумя победами. Тогда "быки" постоянно пили кровь "орлов", побеждали их и дома, и в гостях. Битвы изобиловали судейскими скандалами, после которых Лотито даже угрожал снять свою команду с розыгрыша. Какая статистика победит?

Кадры

У "лациале" немало потерь. Лидер обороны Франческо Ачерби закончил сезон из-за травмы. Лидер центра поля Сергей Милинкович-Савич играл в дерби со сломанным носом, и вряд ли Индзаги будет мучить его в ничего не значащем матче. Хоакин Корреа, по словам тренера, "очень-очень важный игрок", не готов. Кайседо готов лишь к запасу. А ещё один форвард Мурики играет ужасно. Шанс должен получить Андреас Перейра, хотя бы мобильный и техничный. Лишь на левом фланге есть ротация - Лулич либо Фарес.

В "Торино" нет лишь Мурру и второго вратаря Вани Милинковича-Савича, брата Сергея. Возвращается в центр обороны Нкулу. Есть выбор на флангах - Войвода и Синго, Родригес и Ансальди. Перед форвардами может появиться атакёр Верди либо ещё один опорник - Лукич, Линетти, Базелли. Вопрос насчёт Андреа Белотти. Против "Милана" его придержали из-за опасности перебора жёлтых карточек. Неужели придержат и сейчас, в преддверии битвы с "Беневенто"? Наставник "Торино" Давиде Никола заявил, что доверяет спокойствию и опыту своего лидера.

Прогноз: Лацио - Торино 2:1

"Торино" сегодня нужна ничья либо победа. Тогда он точно остаётся в Серии А. Если проиграет - ожидает прямая битва дома с "Беневенто", и поражение там точно означает вылет. Никола заявляет, что не хочет ждать воскресенья, что его не интересуют взаимоотношения Симоне и Филиппо и он хочет результат здесь и сейчас. Разговаривает очень воинственно. Но и Лотито точно захочет, чтобы его команда против Кайро играла воинственно. А Симоне говорит о желании реабилитироваться за дерби и уважать лигу. Он будет играть на победу. И за себя, и за брата.