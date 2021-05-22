Аталанта - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.05.2021

23 мая. 21:45. Серия А. 38-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

В интервью Gazzetta Dello Sport Андрей Шевченко заявил, что при любом исходе последнего тура Серии А к сезону "Милана" нельзя относиться как к выброшенному, этот хороший сезон нельзя забывать. Слова легенды "россонери" вполне можно понять. В этом сезоне команда стала зимним чемпионом, повторила рекорд всей лиги по победам в гостях, обеспечила прогресс многих молодых игроков. О ней вновь заговорили как о гранде Серии А. Тем не менее, всё решает результат. А он в случае неудачи в Бергамо может стать катастрофическим - очередным пролётом мимо Лиги Чемпионов.

Какие шансы избежать провала? Прежде всего, всё зависит от "Милана". Победа обеспечит место в Топ-4, причём даже второе. Его рекордный в истории лиги и лучший в лигах Топ-5 в этом сезоне гостевой улов с 15-ю победами в 18-ти матчах (последними двумя из них громкими - 3:0 над "Ювентусом" и 7:0 над "Торино") обнадёживает. Шевченко также напоминает, что "Аталанта" устала и ментально сбита после проигранного финала Кубка. "Эта команда тратит много энергии в каждом матче, и в концовке сезона несколько дней отдыха могут стать решающими. Она отдала много сил в Кубке".

Усталость бергамцев может стать особо важной ещё и потому, что во вторых таймах в последнее время они почти всегда сдают. Упустили победы над "Ромой" и "Сассуоло", пропустили по два мяча от "Дженоа", "Пармы" и "Фиорентины". Всего после перерыва в последних десяти матчах лиги пропустили десять мячей. Они недоигрывают, и клубы приличного уровня воспользовались этим. Миланцы же как раз после перерыва наколотили туринским командам. Хотя от голов "Кальяри" неделю тому при счёте 0:0 Джанлуиджи Доннарумма на фоне полной апатии команды спасал как раз после перерыва.

Наверное, в пользу "Милана" и предматчевые пресс-конференции. Стефано Пиоли честно говорил о клубке эмоций - напряжении, воодушевлении. О том, что будут трудности. Уверен в том, что его команда способна победить, требовал быть сильным ментально, играть в свою игру и не бояться. Гасперини же... не говорил ни о чём. Его заменил сын владельца клуба, о чём стало известно лишь незадолго до начала пресс-конференции. Причём Лука Перкасси подытоживал сезон, почти не говоря о последнем матче. О тренере он сказал, что тот точно остаётся. Но такой казус лишь усилил сомнения.

Против "дьяволов" - форма и сила соперника. В лиге "Аталанта" набрала 29 очков в 11-ти последних матчах, забив 30 мячей. Она уже в ЛЧ, в клубе уже объявили сезон очень успешным, и потому давление на неё неизмеримо легче. Да даже нет давления, есть энтузиазм, желание удержать второе место и впервые в истории клуба завершить сезон в Топ-2. Об этом все игроки говорят во всех интервью, от этой цели никто не отказывается. Также она думает о рекорде клуба по очкам, для которого достаточно одного, рекордной серии в истории по победам дома (сейчас рекорд "лишь" повторён - семь).

"Россонери" пытались успокоиться, устроив барбекю на базе для всех своих игроков и даже руководства клуба. На атаку, забившую уже 90 голов, они отвечают обороной, которая не пропускала в четырёх последних матчах. Они надеются, что "нерадзурри" из-за усталости и места в Лиге Чемпионов в кармане не будут играть с тем же уровнем агрессии и энтузиазма. Гасперини чуть ли не подтвердил это, вместе с желанием стать вторым заявив о том, что его команда уже выполнила свою задачу. Но не повлияет ли давление и нервы гостей больше, чем усталость и апатия хозяев?

Кадры

Стартовый состав "Милана" читается чётко. Кроме двух позиций. Златан Ибрагимович травмирован. У его логичного дублёра Ребича также травма, он пропускал часть тренировок. Пиоли заявил, что Анте скорее не готов, чем да. Марио Манджукич так и не готов для стартового состава. Потому первоначальный план Пиоли с атакующим составом - центрфорвард плюс Рафаэль Леау на фланге - грозит не осуществиться. Выходит, Леау сыграет в центре атаки, а слева - Хакан Чалханоглу, освободив Брахиму Диасу позицию под нападающим. То есть сохранится расстановка последних матчей.

"Аталанту" может ожидать больше изменений. Левый латераль Робин Гозенс, желающий сравняться с рекордом Марко Матерацци по голам защитников за сезон (до 12-ти не хватает одного), получил повреждение в среду. Хотя он вроде бы готов. Правый латераль Хатебур точно вылетел. Меле заменит его? Либо же Гасперини вернётся к схеме 4-3-2-1 с Джимсити/Паломино слева? Эти двое в любом случае поборются за место на поле. Также ожидается сдвоенная атака Сапата-Муриэль за счёт игрока оборонительного плана Пессины.

Точно не за счёт Малиновского, признанного лучшим игроком Серии А в мае и не уходящего с поля без гола либо ассиста уже в 11-ти матчах подряд. В этом месяце на его счету два гола и три ассиста в четырёх матчах лиги, также он забил "Ювентусу" в финале Кубка классным ударом. Против "Милана" в трёх матчах в футболке "Аталанты" как раз ещё не забивал и не ассистировал. Не реализовав пенальти в июльском матче на "Сан Сиро" (1:1). Пора восполнить пробел? Тем более, что украинцу явно хочется сохранить лидерство в лиге по ассистам. Ныне Ромелу Лукаку отстаёт на один.

Очные матчи

"Аталанта" считается мучителем "Милана". Со времени назначения Гасперини она проиграла этому сопернику лишь один матч из девяти. В первом круге нынешнего сезона разгромив его в гостях со счётом 3:0. В первом круге предыдущего дома - со счётом 5:0, что стало низшей точкой унижения миланского гранда за последние семь лет. Вместе с тем, самым популярным результатом в матчах Гасперини против "Милана" являются ничьи. Пять в девяти. Также однажды "россонери" побеждали, зимой 2019-го в Бергамо. В этом городе в целом показатели в эру Гасперини равны - по победе и две ничьи.

То поражение со счётом 0:5 в "Милане" считают окончанием ужасного цикла. После чего начался новый, со Златаном Ибрагимовичем, серией впечатляющих побед и забитых мячей, даже статусом "зимнего чемпиона", то есть лидера лиги после первого круга. Будет символической месть "Аталанте", которая закончит цикл перехода миланцев назад в гранды. Либо же наоборот, бергамцы вновь победят и завершат цикл соперника, который окажется переходом в никуда. Тогда ещё и впервые за 84 года какой-либо "зимний чемпион" закончит сезон вне Топ-4.

Прогноз: Аталанта - Милан 1:1

Шевченко призывает игроков своей любимой команды прежде всего, кроме бешеного настроя, думать, переводить дыхание. Несмотря на то, что ей нужна победа, разумнее действительно будет не зацикливаться на владении мячом, а плотно обороняться и быстро контратаковать. Если усталость не позволит "Аталанте" прессинговать как обычно и если "Милан" не падёт под её давлением в первом тайме - он будет иметь немалые шансы на победу. Но всё же логичнее предсказать наиболее популярный результат во встречах "Аталанты" Гасперини с "Миланом" - в четвёртый раз 1:1.