Удинезе - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.09.2021

После поражения "Ромы" и ничьей "Милана" лишь "Наполи" остался без очковых потерь в Серии А. Что желает сохранить и сегодня в Удине. Он собран, спокоен, доволен. В том числе и камбеком с 0:2 на 2:2 на очень сложном выезде в Лестер в Лиге Европы. Хотя и "Удинезе" собран, спокоен, доволен и настроен. В случае победы сегодня он обойдёт южан и сравняется с лидерами. Во что вполне верит. Доказательство - энтузиазм в городе, выраженный и в покупке всех билетов на матч. Сложный выезд для неаполитанцев.

20 сентября. 21:45. Серия А. Четвертый тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Наполи"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

"Наполи" показывает прежде всего спокойствие и характер. "Лучано Спаллетти создал команду, способную бороться до конца без потери самообладания" (Corriere Dello Sport). "Венецию" победили, играя с 23-ей минуты вдесятером и смазав пенальти, победы над "Ювентусом", "Дженоа" и ничью в Лестере принесли голы после 83-ей минуты. Чего-то сверхъестественного команда не показывает, особенно в атаке, но собранность, тишина и боевитость берут своё. У "Юве" и "Лестера" она ещё и выиграла по ударам по воротам с результатами 21:8 и 22:7.

"Удинезе" пробивал по воротам столько лишь в матче против новичка лиги "Венеции". В других же двух - в два раза реже. Он также не показывает ничего сверхъестественного. Ничего такого от него и не ожидали. Наоборот - после ухода Родриго Де Поля и Хуана Муссо ожидали провала, как минимум страданий. Но тем временем у него семь очков в трех матчах. Причем с 0:2 на ничью против "Ювентуса" он вышел на 83-ей минуте, "Венецию" разгромил, а победный гол забил "Специи" на 89-ой. Также спокоен, также организован, также боевит.

Лука Готти говорит о качестве своей команды, вместе с тем, ожидает от неё постоянно бороться так, будто у неё ноль очков, бегать, быть агрессивными, не бояться. Такой принцип работает. Так она и будет играть сегодня. От обороны, рассчитывая на быстрые контратаки, прежде всего играя жёстко в центре поля. "Наполи" же прежде всего попытается установить полное доминирование, перекрывать контратаки, а в своих атаках раскатывать и мучить соперника, пока он не сломается. Против "Ювентуса" это сработало отлично, пусть и в самой концовке.

Оба участника сегодняшнего матча прежде всего терпеливы.

Кадры

С возвращением Стригера-Ларсена все игроки основной обоймы "Удинезе" в строю. Выбор у Готти и в таком случае небольшой, но между ним, Удоджи и Зеегелааром он выбирать может. Также он будет выбирать, выпустить ли тройку игроков атаки Деулофеу-Пуссетто-Перейра, либо же заменить одного из них опорником Макенго? Деулофеу готов не на сто процентов. Заменить его может также новичок игрок атаки Самарджич, автор гола в ворота "Специи".

"Наполи" все ещё не может рассчитывать на Демме и Лоботку. Хотя новый опорник Ангисса прикрывает их. Зелински не в лучшей форме и, скорее всего, его вновь заменит Элмас. Мертенс травмирован, но есть Осимхен, автор двух голов в Лестере. Справа вновь выйдет не Лосано, а Политано, забивший "Ювентусу" и отдавший ассист в Лестере. Первый вратарь Мерет вернулся, но Оспина должен сохранить свое место. Левый защитник Мариу Руи опомнился от своего повреждения, из-за которого не был в заявке в четверг.

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Нуйтинк, Самир, Молина, Арслан, Макенго, Уолас, Стригер-Ларсен, Пуссетто, Перейра

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Ангисса, Руис, Политано, Элмас, Инсинье, Осимхен

Статистика

"Наполи" забивал в 29-ти матчах лиги подряд (в целом 66 голов). В 30-ти и более за всю историю забивали лишь "Ювентус" и "Милан".

"Наполи" выиграл девять из десяти последних матчей против "Удинезе", забив в них 27 мячей. В ещё одном был зафиксирован счёт 1:1. Последний хронологически матч завершился со счетом 5:1. В Удине на счету гостей четыре победы и ничья в последних пяти матчах

В шести из семи последних очных матчей в целом забивалось более двух мячей

"Наполи" выиграл пять своих последних гостевых матчей Серии А, забив в каждом как минимум два мяча

Прогноз: Удинезе - Наполи 1:2

Несмотря на ясную статистику очных матчей, далеко не всегда "Наполи" было просто. Особенно в Удине. Ничья здесь осенью 2019-го года указала на дверь Карло Анчелотти. Фриуланцы - сильная, упрямая команда, способная остановить все еще не особо наигранную атаку неаполитанцев. Последние ещё и явно устали после Лестера. Но, когда сам Спаллетти удивлённо отмечает сильный характер команды по сравнению с предыдущими годами, а его босс Аурелио Де Лаурентис не менее удивлённо отмечает её спокойствие, можно рассчитывать на победу.