Аталанта - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.10.2021

30 октября. 16:00. Серия А. 11-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио"

Главный арбитр: Марко Гвида

В воскресенье "Аталанта" и "Лацио" играли в девятом туре Серии А, в среду - в десятом, и вот сегодня, в субботу, открывают 11-ый. Сумасшедший календарь, на который пожаловались тренеры обеих команд. Джан Пьеро Гасперини также жалуется на судейство, заявил, что не понимает его принципы и критерии и даже не исключил, что не пожелает вернуться после дисквалификации на скамью запасных. Причём шуткой это не выглядело. В любом случае, у команд старые счёты, также им есть за что реабилитироваться. Так что должен быть огненный матч.

На трибуне Гасперини может остаться и из-за опыта матча в среду. Тогда, в Генуе, после неудачного начала с пропущенным, он разглядел проблему, указал команде перейти с 3-4-1-2 на 3-4-3, она быстро забила дважды и в итоге победила. Победой и игрой, характером и организованностью тренер остался доволен, и справедливо. Его команда нашла остроту атаки, скорость, которых ей не хватало с начала сезона, создала немало. А также успешно "засушила" игру во втором тайме, что, учитывая экспериментальный состав обороны, в большой плюс.

Вместе с тем, проблемы ещё не решены. Бергамцы пропускали в шести последних матчах лиги, одержали лишь две победы в пяти последних во всех турнирах. Лишь однажды в этом сезоне связали две победы в лиге. В гостях в Серии А они играют отлично (восемь побед и три ничьи в последних 11-ти матчах), но дома в нынешнем сезоне в пяти матчах одержали лишь одну победу. В последнем потеряли победу над скромным "Удинезе" в добавленное время, пропустив с углового. Улучшение домашних показателей Гасперини считает фундаментальной задачей.

У "Лацио" все наоборот. Дома 16 побед и две ничьи в 18-ти последних матчах лиги, в гостях победа, ничья и семь поражений в девяти. В двух последних он просто опозорился, получив 0:3 в Болонье и 1:4 в Вероне. Из-за этого и закрылся на несколько дней на базе. Приём помог, принёс победу над сильной "Фиорентиной" (1:0). Но опять же, дома. Улучшил ли он игру и результаты в гостях - увидим сегодня. В целом у него также лишь две победы в пяти последних матчах во всех турнирах, и Маурицио Сарри постоянно говорит о процессе строительства.

Какой матч мы увидим? "Лацио" Симоне Индзаги всегда отдавал мяч "Аталанте" и искал контратаки. "Лацио" Сарри также все еще осторожнее, чем его предыдущие команды. В вязкой битве с "Фиорентиной" нанёс лишь пять ударов по воротам, а гол забил с образцовой контратаки времён Индзаги. И такой матч Сарри назвал лучшим в сезоне, лучшим, чем против "Ромы" и "Интера". Тем не менее, сегодня он будет пытаться активничать больше. Также интересно, получит ли преимущество на флангах благодаря добавлению там игроков после перехода с 3-5-2 на 4-3-3.

Кадры

В среду впервые в сезоне на поле вышла четвёрка защитников в таком виде - Лаццари, Фелипе, Ачерби, Марушич. Результат - первый "сухой" матч в сезоне. Тем не менее, сегодня Мануэль должен уступить место Хюсаю. Сарри ищет мира с Луисом Альберто, испанец также играл в "старте" против "Фиорентины", но сегодня также ожидается его уход в запас. Акпа Акпро или Башич должны заменить его. В атаке же изменений нет. Автор гола в среду Педро, автор восьми с начала сезона Иммобиле и Фелипе Андерсон.

У "Аталанты" как раз ожидаются изменения в атаке. Руслана Малиновского, похоже, поберегут для Лиги Чемпионов, оставив дуэт Иличич-Пашалич позади Дувана Сапаты (формой Луиса Муриэля тренер недоволен). Колумбиец уже с пятью голами, воспрял и собирается догонять Иммобиле. А вот в других линиях вариантов почти нет. По-прежнему отсутствуют пятеро ведущих защитников. Демираль вернулся, но Паломино получил дисквалификацию. В центре обороны вновь сыграют опорник Де Роон и неопытный Ловато.

"Аталанта": Муссо, Де Роон, Демираль, Ловато, Дзаппакоста, Фройлер, Коопмейнерс, Меле, Пашалич, Иличич, Сапата

"Лацио": Рейна, Марушич, Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Лейва, Милинкович-Савич, Башич, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон

Прогноз: Аталанта - Лацио 2:1

"Аталанта" до сих пор болезненно вспоминает о проигранном "Лацио" финале Кубка Италии-2019. Зато в лиге в шести последних очных матчах у неё четыре победы, ничья и лишь одно поражение. Бергамцы дома всё же выглядят не так плохо, как римляне в гостях. Гасперини разумно призывает их играть осторожно, говоря о чрезвычайной ситуации в обороне. Здесь любой счёт возможен, Сарри против "Аталанты" играет неплохо - пять побед, ничья и три поражения в последних девяти. Но всё же ставим на победу Гасперини. Можно ставить и на "обе забьют".