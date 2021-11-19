Аталанта - Специя. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.11.2021

Итальянский футбол тяжело переживает неудачу сборной в Отборе на Чемпионат Мира-2022, дискутирует о чрезвычайных мерах перед мартовским плей-офф. Заставить забыть об этом попытается ударный, интересный 13-й тур Серии А. Причем для украинцев он будет ещё более ударным. Поскольку, например, начинается "украинским дерби". "Аталанта" примет "Специю". Пикантности ситуации добавляет тот факт, что украинец в составе гостей впервые чувствует себя лучше, чем украинец в составе хозяев. Изменится ли это по итогам очного матча?

20 ноября. 16:00. Серия А. 13-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта"- "Специя"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Виктор Коваленко действительно чувствует себя неплохо. Он отыграл уже пять почти полных матчей подряд. В них "Специя" набрала семь очков после всего четырёх очков в предыдущих семи и покинула зону вылета. Причем во всех трех голах в двух победных матчах он принял непосредственное участие, с голом и двумя ассистами. Просто было не всегда, но в целом о работе украинца в центре поля отклики весьма приятные. В том числе и от тренера Тьяго Мотты, считающего полузащиту важнейшей линией и придающего особую важность его прогрессу.

Руслану Малиновскому сложнее. В последних шести матчах во всех турнирах он выходил в стартовом составе трижды и остался с одним голом и без ассистов. В этих матчах его команда побеждала трижды, что, по её меркам, маловато. Пропустила в каждом (всего девять мячей). Она добыла победы в сложных матчах и вышла на четвёртое место. Но из-за постоянных травм и вопиюще неровной игры чувствует себя не слишком уверенно. Джан Пьеро Гасперини даже вынужден заявить, что это все, на что "Богиня" сейчас способна в игровом плане.

В сущности, в Бергамо встретятся одна из худших домашних с одной из худших гостевых команд лиги. В рейтинге домашних "Аталанта" лишь шестая с конца, с одной победой и шестью очками из 18-ти возможных. Гасперини логично объясняет это тем, что на "Гевисс Стадиум" соперники закрываются, и их сложнее поймать. "Специя" же в рейтинге гостевых четвертая с конца, с четырьмя очками из 18-ти возможных. Последние три она проиграла с общей разницей мячей 1:9. До этого еще и уступив в Риме "Лацио" со счетом 1:6. Чья тенденция прервется?

Кадры

Главная кадровая пробема в "Специи" - центр обороны. Николау дисквалифицирован, Христов травмирован, и его участие в матче под большим вопросом. Либо придется дебютировать поляку Кивьору, либо сдвинется правый защитник Амиан. Также отмечаем центр поля. Победу над "Торино" принес переход на три опорника, два из них сделали гол. Его автор Сала, Коваленко и Маджоре должны сохранить свои места.

В "Аталанте" совсем недавно болезненной была также проблема центральных защитиков. Пришлось даже ставить на эту позицию опорника и глухих запасных. Но сейчас нет лишь Ловато, под вопросом Толой. Зато Паломино, Джимсити и Демираль готовы играть. В центре поля Коопмейнерс составляет конкуренцию Де Роону и Фройлеру, в атаке Иличич, Пашалич, Пессина и Малиновский борются за два места под форвардом. Которым, возможно, будет Муриэль, ведь автору семи голов в десяти матчах лиги Сапате нужен отдых.

Возможно, первый вратарь Муссо слишком устал от вояжа в Южную Америку, и его заменит Спортьелло.

"Аталанта": Спортьелло, Паломино, Джимсити, Демираль, Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич, Малиновский, Муриэль

"Специя": Проведель, Феррер, Амиан, Эрлич, С. Бастони, Сала, Коваленко, Маджоре, Нзола, Верде, Гьяси

Прогноз: Аталанта - Специя 2:1

Даже когда кажется, что невозможно упустить победу дома, "Аталанта" ухитряется это сделать. Кроме того, она всегда уставшая после перерыва на матчи сборных и ее можно ловить. Даже "Специи". Которая, кажется, нашла свой баланс. Она способна удивить. Тем не менее, ставить на сенсацию слишком рискованно. Можно поставить на "тотал больше 2.5" по голам. Что же касается битвы украинцев, то скорее Малиновский восстановит свое доминирование.