Наполи - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.11.2021

Неаполитанский журналист Паоло Дель Дженио в интервью местному радио Kiss Kiss заявил, что "Наполи" входит в решающий момент сезона. Да, так рано. Просто свежа память о случаях, когда команда начинала сезон мощно, затем замедляла темп и в итоге сильно отставала от своей цели. Сейчас в последних пяти матчах лиги одержаны лишь две победы, в последних трех во всех турнирах побед не было вовсе. А впереди ждут "Лацио", сложный выезд к "Сассуоло", "Аталанта" и "Лестер". С началом против жаждущего сатисфакции и просто очков Маурицио Сарри.

28 ноября. 21:45. Серия А. 14-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лацио"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Можно сказать, что праздник великолепного начала сезона, восьми побед в лиге подряд, уступил место суровым будням. Первая потеря очков дома против "Вероны" при слабом втором тайме. Первое поражение в сезоне в лиге, в битве с "Интером". В этих двух матчах команда пропустила четыре мяча - на один больше, чем в 12-ти до этого. Затем ещё и добавилось поражение от "Спартака" в Лиге Европы, опустившее на третье место в группе. На него Лучано Спаллетти отреагировал раздраженными уколами в адрес клуба-соперника. Ненужными уколами.

Теперь нужно перезагружаться, успокаиваться. Что осложняют кадровые потери. Виктор Осимхен, лидер атаки, автор девяти голов в сезоне, до конца года уже не сыграет. Сегодня не сыграет и опорник Ангисса. Таким образом, в физической мощи "Наполи" сразу же падает на несколько ступеней вниз. Способный дать её опорник Демме только оправился от коронавируса, Инсинье и Руис возвращаются после повреждений. Так что в случае неудачи сегодня объяснения ей найдутся. "Наполи" стоит на краю ямы, в которую уже не раз в своей истории попадал.

Где стоит "Лацио"? Не совсем ясно. Он блестяще играет дома и плохо в гостях. При этом последний матч дома проиграл "Ювентусу", ничего не создав, а в последнем в гостях в лиге чуть не выиграл у "Аталанты" (2:2). В четверг он еще и разгромил в Москве "Локомотив" (3:0). Сарри не спешит прививать свой футбол команде, либо не может. При этом укрепляет её. В целом же она выглядит как во времена Симоне Индзаги. Интересно, с очевидным потенциалом и способностью победить кого угодно, но нестабильно, без серий. Неясно, с какой ноги встанет.

Встретят ли Сарри сегодня свистом за переход в "Ювентус" и некоторые не лучшие высказывания о "Наполи"? Или же поблагодарят за команду, которую построил? Попытается ли он владеть мячом больше, чем обычно "Лацио" владеет в Неаполе? Насколько уязвимы сейчас неаполитанцы без Ангиссы против контратак и насколько неизобретательны в атаке без Осимхена? Неужели весь их спурт с начала сезона держался на двух игроках? Сегодня узнаем все это.

Кадры

В центре поля "Наполи" , скорее всего, появится Лоботка. Игрок совсем другого типа, чем Ангисса и Демме. Разыгрывающий, слабый в отборе. Любопытно посмотреть, как это изменит игру. Руису придётся больше помогать обороне. Также отсутствует Маттео Политано, и справа вновь выйдет Лосано, проводящий неудачный сезон. Капитан Лоренцо Инсинье с игры в лиге с начала сезона не забивал и слишком думает о контракте. Четвёрка в обороне играет без замен. Так что кадровых проблем у Спаллетти достаточно.

Хорошая новость для него - возвращение и прогресс Дриса Мертенса. Лучано надеется, что его серия травм позади. Бельгиец забил "Интеру" после выхода на замену классным ударом и выглядел хорошо. На вопросы о потере Осимхена тренер ответил: "Я потерял качества Осимхена и приобрёл качества Мертенса. Защитникам всегда тяжелее держать юрких форвардов". Также со скамьи могут усилить Элмас и Петанья. Они сделали гол в Москве. А Пётр Зелински в отличной форме.

У "Лацио" проблемы с ротацией постоянные. В своём матче в Москве Сарри дал по тайму отдыха Педро и Фелипе Андерсону. Сегодня они выйдут с первых минут. В обороне также мало вариантов, поскольку Марушич не совсем готов после коронавируса. Зато в центре поля Катальди укрепляется, выбивая Лейву в запас. Говорят, что Сарри нашёл своего Жоржиньо. А не игравший против "Ювентуса" Чиро Иммобиле (10 голов в лиге) возвращается. Без него в том матче атака выглядела просто беспомощно. С ним она опасна для кого угодно и когда угодно.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Лоботка, Руис, Лосано, Зелински, Инсинье, Мертенс

"Лацио": Рейна, Лаццари, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Катальди, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Педро

Статистика

В последний раз "Наполи" проиграл два матча лиги подряд в декабре 2020-го года. Тогда он вначале уступил "Интеру", а затем - "Лацио"

Чиро Иммобиле забивал "Наполи" в шести матчах подряд. Лучшие серии против одного и того же соперника за последние 27 лет выдавали лишь Кристиан Виери и Златан Ибрагимович

"Лацио" выиграл у "Наполи" два матча лиги из последних 12-ти на всех полях, проиграв девять. Его последний выезд в Неаполь в апреле завершился со счетом 2:5. В трех выездах до этого он также проиграл. С другой стороны, в четырёх последних матчах лиги на всех полях у обеих команд по две победы

Дома в лиге "Наполи" не проигрывал в 17-ти матчах подряд, выиграв 13 из них. На всех полях Серии А он выдал серию из 21-го матча без поражений, пока не проиграл "Интеру"

Маурицио Сарри чаще проигрывал, чем побеждал в очных матчах и с Лучано Спаллетти (победа, две ничьи и два поражения), и с "Наполи" (две победы, две ничьи, три поражения)

Прогноз: Наполи - Лацио 2:2

Спаллетти напоминает, что в начале сезона у "Наполи" уже были проблемы с составом, но он добывал результаты. Он прививает команде спокойствие и требует его даже в неудобные моменты. Не считает, что команда должна что-либо доказывать или нервничать. На словах он прав, домашний стадион, всегда помогавший против "Лацио" и помогающий сейчас против всех, за него. Однако тенденция и потери настораживают. А римляне с Иммобиле и Сарри будут сверхмотивированными и желающими доминировать больше, чем обычно здесь. Боевая ничья?