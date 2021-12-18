Болонья - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.12.2021

Секрет серии Скудетто "Ювентуса" состоял в умении штамповать победы против середняков и аутсайдеров. "Кальяри", "Торино". "Болонью" он переигрывал 15 раз в 16-ти предыдущих матчах лиги при одной ничьей. Однако в последние полтора сезона "бьянконери" слишком часто теряют очки против таких команд. Массимилиано Аллегри заявил, что "мы не можем позволить себе набрать всего два очка в матчах против "Эмполи", "Удинезе", "Вероны", "Сассуоло" и "Венеции", но это факт. Поэтому шанс "россоблу" сегодня уникальный и более чем реальный.

18 декабря. 19:00. Серия А. 18-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Телетрансляция - MEGOGO

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Вокруг "Юве" сейчас много негатива. Скандалы с трансферами, результаты на поле, травмы, разговоры об уходе игроков. Ничья в Венеции запустила с новой силой хэштег #Allegriout. В том матче в который раз команда Аллегри открыла счёт и прекратила играть, предпочла катать мяч и ждать окончания матча. А после пропущенного не сумела проснуться, перезагрузиться. Сам тренер признал, что плохо читает игру, невнимательна и нестабильна, часто теряет концентрацию в матчах против более слабых соперников после хорошего выступления против сильных.

По статистике последних матчей все не так плохо. В шести в лиге набраны 13 очков. В гостях набраны семь из девяти последних возможных. Одна неудача в Венеции и поражение от грозной "Аталанты" - вовсе не трагедия. Но не тогда, когда речь о "Ювентусе". Не тогда, когда отставание от Топ-4 составляет восемь очков и терять очки нельзя просто нигде. Тем более, что после "Болоньи", "Кальяри" и Рождества ожидают матчи против "Наполи" и "Ромы".

"Болонья" как раз проводит сезон выше среднего для себя. От "Ювентуса" и места в Еврокубках отстает лишь на четыре очка. Она уже побеждала дома и "Рому", и "Лацио", мучила "Милан" даже вдевятером. В гостях не проиграла "Аталанте". Синиша Михайлович отмечает прогресс. Вместе с тем, требует большего и жалуется на нестабильность. Связать больше двух побед подряд не получается, сейчас и вовсе она после двух поражений подряд. Дома также в последних шести турах победы чередовались с поражениями. С какой ноги встанет сегодня?

Аллегри заявляет, что его команда должна быть более безжалостной в реализации и лучше работать в техническом плане. Ну а Михайлович просто заявляет, что сегодня его команде понадобится идеальная игра.

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Кадры

Аллегри остался без лучших игроков в атаке - Дибалы и Кьезы. Кулушевски после небольшой операции и начнет лишь в запасе. Для команды, которая в лиге с начала октября забивала лишь однажды более одного мяча с игры, эти потери могут стать критическими. Также отсутствуют защитники Данило и Кьеллини. Опорник Мануэль Локателли также вряд ли выйдет с первых минут. Его коллега Уэстон МакКенни возвращается после травмы, а Артур - после исключения за опоздание.

В атаке, похоже, место рядом с Моратой получит Мойзе Кен или даже юный Кайо Жорже. Не очень понятно, на фланге в схеме 4-3-3, или по-настоящему рядом в схеме 4-4-2.

У "Болоньи" отсутствуют лишь полузащитники Схутен и Кингсли. Динамизм первого важен, но его можно заменить. А второй не игрок стартового состава. Михайлович должен сохранить схему 3-4-2-1 с активными латералями Де Сильвестри и Хики и острой атакой с форвардами Барроу и Арнаутовичем и дирижёром Сориано.

"Болонья": Скорупски, Теат, Сумаро, Медель, Де Сильвестри, Сванберг, Домингес, Хики, Сориано, Барроу, Арнаутович

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Лука Пеллегрини, МакКенни, Рабио, Бентанкур, Бернардески, Кен, Мората

Прогноз: Болонья - Ювентус 1:2

После двух побед со счетом 1:0 "Болонья" дважды проиграла, пропустив пять мячей. Вратарь Скорупски из спасителя против "Ромы" дома превратился в антигероя здесь же против "Фиорентины". Интенсивная вертикальная игра "россоблу" более чем способна доставить "Ювентусу" проблемы. Особенно - если вновь будет играть на 1:0. Аллегри не случайно отмечает, что соперник мало пропускает с игры и готов физически, поскольку силен в концовках матчей. Но отступать некуда сейчас как раз туринцам.