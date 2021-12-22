Эмполи - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.12.2021

Грозная тень "Ювентуса" нависает над Топ-4 Серии А. Он уже всего в четырех очках позади "Аталанты" и пяти - позади "Наполи" и "Милана". У двух последних матч в запасе, но над ними нависают и собственные тени. Слабых результатов, эпидемии травм. Над "россонери" - еще и тени плохой игры и плохого настроения. Они уступили дома "везувиани", в целом побеждали лишь дважды в семи последних матчах, играют заторможенно, без искры и в гостях у динамичного веселого "Эмполи" вполне могут пострадать.

22 декабря. 21:45. Серия А. 19-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Милан"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

С 2013-го года не было ни одного декабря, в котором "Милан" не испытывал бы серьезных проблем в лиге, не терял бы много очков. В предыдущем сезоне это не помешало занять второе место. Вполне возможно, не помешает и в этом, но первое место уплывает, а преследователи подбираются. И, что беспокоит еще больше, утеряна интенсивность, вертикальность, легкость, непредсказуемость игры. "Россонери" выглядят тяжеловесными, уставшими, выключенными. А травмы и болезни не позволяют восстановить первый состав.

В последних матчах они особенно слабы. По всем статьям уступили второму составу "Ливерпуля" дома и вылетели из Лиги Чемпионов, уступали и "Удинезе" по делу, вырвав ничью лишь в добавленное время. А от "Наполи" пропустили ранний гол и в скучнейшей дальнейшей игре не создали ничего и не сумели отыграться. Правда, Стефано Пиоли считает выступление в том матче, в отличие от двух предыдущих, очень хорошим, но с ним мало кто согласен. А отмена гола Кесси из-за офсайда лежачего Жиру остается лишь отмазкой.

Арриго Сакки в колонке на Gazzetta Dello Sport и вовсе назвал состояние команды "коллапсом", отрицал важность травм и даже заявил, что "Милан" - уже не команда. "Это разрозненная группа игроков, где каждый делает, что хочет. Они совершенно запутались. Они слишком растянуты. Между игроком с мячом и другими 60 метров".

Как раз "Эмполи" - все то, чем "Милан" сейчас не является. Мобильная динамичная команда, играющая в интересный футбол, пытающаяся атаковать быстро и постоянно, не передерживающая мяч и много создающая (Пиоли как раз и говорил о передерживании мяча его командой в ущерб вертикали). Не случайно новичок идет девятым и уже переиграл "Наполи", "Ювентус" и "Фиорентину". Последнюю - дома, где существенно поправил дела в последнее время. Если победит и "Милан" - оформит серию из трех.

Его главный тренер Аурелио Андреаццоли даже остался доволен матчем против аутсайдера "Специи" (1:1). Он указал на огромное преимущество по ударам по воротам (22:9) и заявил: "Мы взяли одно очко не страдая, а доминируя, играя в наш футбол". В "наш футбол" он попытается играть и против гранда. Не держать мяч, а быстро доставлять его вперед. Точно таков и стиль самого гранда. Вот только у него в последнее время быстро и вертикально ничего не получается. С вертикальной атаки он не забивал уже 342 минуты.

Кадры

Многие призывают Пиоли сменить не работающую тактическую схему 4-2-3-1. Но вряд ли это случится. Тем более, что кадровых вариантов немного. Кьер, Калабрия, Леау, Ребич вне заявки, после матча против "Наполи" к ним добавился и Ибрагимович. Эрнандес выздоровел, но вряд ли готов на сто процентов. Диас после своей болезни играет плохо, и именно его призывают убрать из состава. Возможно, Крунич заменит. А Златана заменит Жиру, который также готов не на все сто, а в гостях за клуб еще не забивал вообще.

Как отметил Пиоли, "Эмполи" - единственный в лиге, играющий по схеме 4-4-2 "бриллиант", то есть с четырьмя игроками в центральной зоне. Менять он ничего не собирается. У него и здоровы все, кроме Николаса Хааса, вылетевшего надолго. Очень важны фланговые защитники Стоянович и Паризи, постоянно идущие вперед. За последним следят гранды, в том числе и сам "Милан". Байрами, Журковски, Риччи и Хендерсон также активны и динамичны. А мощные Кутроне (воспитанник "Милана") и Пинамонти борются за мячи.

Запасные "Эмполи" в этом матче в атаке выглядят даже поинтереснее, посильнее, чем у "Милана". Ди Франческо, Манкузо, Ла Мантиа. Последние двое забивали, если считать все турниры, в декабре, причем по два мяча. Первый забивал в ноябре. У соперника же поддержать будут готовы разве что Кастильехо, Крунич и Мальдини. Первые двое не забивали в этом сезоне вообще, Даниэль - один гол в сентябре.

"Эмполи": Викарио, Стоянович, С. Романьоли, Луперто, Паризи, Журковски, С. Риччи, Хендерсон, Байрами, Пинамонти, Кутроне

"Милан": Маньян, Флоренци, Томори, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Диас, Мессиас, Жиру

Статистика

В последних десяти матчах во всех турнирах "Милан" побеждал трижды, трижды добыл ничью и четырежды проиграл. В Серии А в последних семи матчах на его счету две победы, две ничьи и три поражения

"Эмполи" не проигрывал в последних шести матчах во всех турнирах (четыре победы и две ничьи) и в последних пяти в лиге (три победы и две ничьи). Серия в лиге - его лучшая в Серии А с 2015-го года

На домашнем стадионе "Эмполи" добыл лишь три победы в девяти матчах лиги при ничьей и пяти поражениях, но две из трех побед одержал в двух последних матчах

"Милан" может стать второй командой в истории Серии А, одержавшей 17 побед в гостях в календарном году. С начала сезона он одержал шесть из них, проиграв один и сведя вничью два. Правда, в последних трех матчах и выигрывал, и проигрывал, и играл вничью

"Милан" проиграл лишь один из 21-го последнего матча против новичков Серии А. Выиграв 15 и сведя вничью пять. Правда, поражение состоялось в этом году в гостях от "Специи" (0:2). Нынешние игроки "Эмполи" Ардиан Исмаили и Риккардо Маркицца были в заявке победителя в том матче. Первый отыграл полный матч, второй остался в запасе

В последних восьми очных матчах самым популярным результатом была ничья. Таких было четыре. По победам в них ведет "Милан" - 3:1. Ведет он и по победам в последних четырех матчах в Эмполи - 1:0. Правда, и здесь ничьих за это время было больше - три

В восьми из девяти матчей лиги на "Карло Кастеллани" в нынешнем сезоне забивались более двух мячей. Причем в последних трех сам "Эмполи" забивал как минимум два. Счет 2:0 здесь состоялся лишь в матче против "Интера". Тогда победили гости

Прогноз: Эмполи - Милан 2:2

Сакки все же преувеличивает. "Милан" не развален. Но он заторможен и грустен. Пиоли противоречит сам себе, вначале на вопрос об отсутствии "горючего в баке" отвечая, что имеет значение не бег, а качество игры, а затем сразу же жалуясь на падение мобильности команды. Он хвалит "Эмполи" за мобильность, организованность и характер. Да, при этом заявляет, что все зависит от "Милана". Качество, уровень игроков гранда, желание реванша и вправду могут сработать. Но все же ставим на ничью.