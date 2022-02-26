Эмполи - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 26.02.2022

Поражение дома от новичка лиги "Эмполи" (0:1) было, пожалуй, нижней точкой падения "Ювентуса" в кошмарном начале сезона. Теперь команды встречаются вновь, но уже в несколько иной ситуации. Новичок набрал лишь пять очков в девяти последних матчах лиги без побед и, по большому счету, успокоился в "болоте" лиги. А многократный чемпион вернулся на четвёртое место, в таблице же последних девяти туров и вовсе идёт первым. Вот только игра его по-прежнему уныла. Сумеют ли хозяева "Карло Кастеллани" этим воспользоваться?

Следует отметить, что начало абсолютно всех матчей в этот уик-энд в итальянском футболе перенесено на пять минут в знак протеста против агрессии России в Украине.





26 февраля. 19:05. Серия А. 27-й тур



Эмполи. "Карло Кастеллани"



"Эмполи" - "Ювентус"



Главный арбитр: Фабио Мареска





В той таблице последних девяти туров у "Юве" записаны не только пять побед, но и четыре ничьи. В последних 12-ти - семь побед и пять ничьих. В последних четырех - победа и три ничьи. В последних трех во всех турнирах - исключительно 1:1. Слишком много ничьих. И слишком много пассивной, скучной, лишённой воображения и яркости игры. Что весьма раздражает его болельщиков. Особенно - крайне пассивная игра после раннего забитого в дерби и заслуженный пропущенный. После которого целых 19 минут не пробивали по воротам.



При этом Массимилиано Аллегри считает, что команда играет хорошо. После матча Лиги Чемпионов против "Вильярреала", в котором преимущественно сидела в глубокой обороне, заявил, что даже играла "слишком красиво". Разве что признавая, что должна добавлять, особенно в работе с мячом. Против "Эмполи" в обороне это особенно понадобится, поскольку в лучшей своей форме он бешено высоко прессингует и стремительно атакует. Вот только сейчас далеко не в лучшей.



Следует заметить, что до той победы в первом круге "Эмполи" проиграл "Ювентусу" восемь матчей подряд. Хотя два поражения перед победой состоялись лишь с разницей в один мяч.





Кадры





"Ювентус" не может рассчитывать на восьмерых игроков. Дибалу, Кьезу, Бернардески, Кьеллини, Жорже, МакКенни, Алекса Сандро и Ругани. Аллегри также пожалел, что в Испании ему пришлось бросить в бой не готового Бонуччи. Готов ли он сейчас? Если нет - в третьем матче подряд в центр обороны придется выпускать крайнего защитника. Возможен и переход на 3-5-2, как в Вильярреале.



Особое внимание - к Душану Влаховичу. Он забил на 32-ой секунде своего дебютного матча Лиги Чемпионов и продемонстрировал жест "говорите дальше". То есть зол на критику в его адрес. Хотя не исключено, что он или Мората начнут матч в запасе. Тем более, что Аллегри много говорил о Мойзе Кене.



У "Эмполи" завершили сезон опорник Хаас и левый защитник Маркицца. Но им есть замены. Прессинг возглавят мобильные Журковски и Байрами, также отлично подключающиеся в штрафную без мяча. Возможно, к ним присоединится полузащитник Хендерсон, а не чистый форвард Кутроне. В центре и на левом фланге обороны внимание к юным Паризи и Вити - трансферным целям, например, "Милана" и "Наполи".



"Эмполи": Викарио, Стоянович, С. Романьоли, Вити, Паризи, Бандинелли, Асслани, Журковски, Хендерсон, Байрами, Пинамонти



"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Лука Пеллегрини, Закария, Локателли, Рабио, Куадрадо, Влахович, Кен





Прогноз: Эмполи - Ювентус 1:2





Последние матчи против грандов "Эмполи" проиграл с результатами 2:4 ("Милану" и "Роме"), "Интеру" в Кубке со счетом 2:3 после дополнительного времени. Также сыграл 3:3 с "Лацио". То есть для победы над ним гранду нужно забивать более двух мячей. А "Ювентус" забивал столько в лиге лишь в одном матче из 20-ти последних. Кроме того, проигрывал ему дома. Как и "Наполи". Однако сегодня "Эмполи" в плохой форме, особенно дома, а Аллегри заявляет, что его команде обязательно нужна победа. Туринцы ее выцарапают.