Милан - Интер: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 01.03.2022

Первым матчем февраля было Миланское дерби. Его выиграл "Милан", устроив камбек после 74-ой минуты. Впрочем, вряд ли кто-либо на самом деле вышел победителем. "Россонери" затем разгромили "Лацио" в четвертьфинале Кубка (4:0), но после этого в лиге еле-еле победили "Сампдорию" и не победили "Салернитану" и "Удинезе". "Интер" же выбил "Рому" из Кубка (2:0), но после этого в четырех матчах набрал лишь два очка, в трех последних не забивал. Теперь март вновь начинается с дерби. Каким оно будет и изменит ли что-либо?

1 марта. 22:00. Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

По результатам "Милан" лучше - три победы и две ничьи в последних пяти матчах. К тому же, он не играет в Еврокубках, то есть отдыхал чуть больше. Но ведь можно и посчитать по другому, три победы в семи матчах. А главное - отметить игру. "Салернитане" и "Удинезе" он по игре и по желанию уступил, выглядел совершенно выключенным, успокаивался после первого забитого, засыпал и не просыпался. Стефано Пиоли даже пришлось отвечать на вопрос о разобранной игре, опирающейся сейчас лишь на индивидуальные действия.

На 74-ой минуте матча против "Удинезе" на "Сан Сиро" счет по голам был 1:1, а по ударам по воротам - 10:5 в пользу гостей. Больший признак безразличия "Милана" трудно найти. При этом Пиоли и Паоло Мальдини, хотя и признавая игровые проблемы и постоянные выключения после первого забитого, назвали виновником потери очков арбитра, засчитавшего гол фриуланцев, забитый рукой. Вряд ли разумно зацикливаться на этом, когда команда испытывает очевидные игровые проблемы.

"Интер" лучше по игре. 50 ударов по воротам в последних двух матчах лиги. Также лучше по "физике", ведь во вторых таймах ощутимо добавляет по сравнению с неудачными первыми. Впрочем, в Дерби Делла Мадоннина было с точностью до наоборот, а результаты в целом гораздо слабее, чем у соседей - одна победа в шести последних матчах. Его реализация ужасна. Симоне Индзаги уверен в том, что команда вскоре начнет забивать, в ворота всех трех последних соперников мяч, казалось, вот-вот залетит. Но не залетал.

Обе команды в разгаре борьбы за Скудетто, могут выиграть и Кубок, и тогда сезон будет большим успехом. Его решающая часть еще не началась, хотя и на подходе. Начнет ли ее сегодняшнее дерби? В случае победы одной из команд - вполне вероятно. Психологическое влияние мартовских, весенних результатов, особенно в дерби, гораздо выше, чем зимой. С другой стороны, осознание этого, как и общая форма команд, и, что даже важнее, память о том, что это лишь первый полуфинал из двух, могут превратить игру в слишком осторожную.

Следует напомнить, что в 1/8 финала обе команды доигрались до овертаймов дома против гораздо более слабых соперников - "Дженоа", "Эмполи", но в итоге забили им по три мяча. А в 1/4 уже побеждали гораздо более сильных римских соперников без пропущенных, также забив шесть на двоих.

Кадры

В следующем туре лиги "Милан" ожидает суперматч против "Наполи", который может стать крайне важным в борьбе за Скудетто. Но ведь и дерби крайне важно. Поэтому ротации не будет. Тем более, что Кьер, Ибрагимович по-прежнему травмированы, а Тонали дисквалифицирован. Потеря Сандро явно ослабляет центр поля. Кесси и Беннасер проводят слабоватый сезон. Замена может состояться справа, где конкурируют Мессиас и Салемакерс, а также под нападающим, где Диас в ужасной форме еще с осени. Крунич может заменить его.

Атаку должен возглавить Оливье Жиру, автор дубля в последнем дерби и дубля в 1/4 финала Кубка. В последних матчах он играл слабо, но уже ясно, что просыпается в решающих. Рафаэль Леау в блестящей форме, с шестью голами и двумя ассистами в девяти матчах, и, когда Пиоли спрашивали об индивидуалах, говорили о нем. Анте Ребич был долго травмирован, но уже вернулся и забил "Салернитане".

У "Интера" как раз атака значительно ослабела. Лаутаро Мартинес в 2022-ом году не забивал с игры ни в одном турнире, Эдин Джеко забил два мяча в девяти последних матчах. Алексис Санчес забивал важные мячи в Суперкубке и Кубке, в лиге же просто не существует. Возможно, он, как и Жиру, просто ждет решающих матчей. Оборона также начала проседать и уже вовсе не выглядит железной. Возможно, Индзаги решит даже выпустить справа более осторожного Дармиана, а не Думфриза. Брозович и Барелла страшно устали.

Хакан Чалханоглу, которым в декабре все восхищались, с 17-го декабря во всех турнирах добыл лишь один ассист и не забивал. Правда, ассист этот был как раз в дерби, подачей углового. А в первом круге он реализовал пенальти в дерби и бурно праздновал. Против предыдущего клуба он сверхмотивирован. Иван Перишич не играл в "Милане", но также любит поражать его. Забил в февральском дерби, в целом с двумя голами и пятью ассистами против него. Ни против кого в итальянском футболе он не добывал больше.

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Мессиас, Крунич, Леау, Жиру

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

Прямая речь

Стефано Пиоли, главный тренер "Милана": "Начинается решающий момент сезона. Мы прошли большой путь, но только результаты начиная с дерби будут иметь значение. Остался последний шаг, который должен превратить нас в победиелей. Дерби выиграет тот, кто выиграет больше единоборств. А фаворитов в нем нет. Цифры не врут, мы испытываем проблемы. Мы не способны рано решать игру, должны больше контролировать, играть более агрессивно. Мы на это способны".

Симоне Индзаги, главный тренер "Интера": "Это противостояние решат ментальная сила, нацеленность и мотивация. Речь о лучшей рекламе для города, но мы должны сфокусироваться на нашей игре и отнестись к ней лучшим образом. Гол в гостях критически важен для нас.

Прогноз: Милан - Интер 1:1

Преимущество "Интера" в дерби в последние годы велико. Шесть побед, ничья и два поражения в девяти матчах. С другой стороны, в пяти последних у обеих по две победы. А в Кубке как раз "Милан" выиграл пять из восьми последних при одной ничьей. Обе команды в плохой форме, хотя и в разных аспектах. Одну из них вскоре ожидает "Наполи", вторую "Ливерпуль". К тому же, этот матч лишь первый. Кстати, в первых полуфинальных "Милан" очень любит играть вничью - 11 в 17-ти последних. Ставим на еще одну.