Наполи - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Серии А на 10.04.2022

Уверенная победа "Интера" в субботу обострила борьбу за Скудетто до предела. 67, 66, 66 - любой неверный шажок, любое неверное движение может стать фатальным. "Наполи" сегодня принимает команду, против которой потенциал таких движений велик. "Фиорентина" идёт восьмой, а по потерянным очкам - даже шестой. То есть борется за Еврокубки. В своём последнем гостевом матче она остановила "Интер" (1:1). А главное - останется в истории как разрушитель мечты неаполитанцев о Скудетто. Неужели дважды?

10 апреля. 16:00. Серия А. 32-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Судя по результатам - 12 очков из 15-ти возможных - "Наполи" вышел из кризиса. Среди этих побед важные и тяжёлые гостевые против "Лацио" и "Аталанты". Лучано Спаллетти вчера уже заявил, что глупо отрицать нацеленность на Скудетто. А до этого говорил о шансе попасть в историю, стать бессмертными. Об игре за весь город. Его вдохновила победа в Бергамо. "Нам легко выдерживать давление, потому что мы знаем, с кем работаем. Если мы здесь несмотря на все проблемы - значит, есть на кого положиться".

Полагается он и на стадион, который в последнем матче в Неаполе создал чемпионскую атмосферу и помог устроить камбек против "Удинезе" после слабого первого тайма. Сегодня же ожидается рекорд зрителей последних четырех лет, то есть с 2018-го года, и тренер назвал их "плащом, превращающим нас в супергероя".

Впрочем, вопросов к неаполитанцам достаточно. В семи последних матчах лиги они неизменно пропускали, лишь однажды победили с разницей более одного мяча. Ни один их матч не был простым. Они не играют сейчас в свой лучший футбол, играют натужно. И потому могут потерять очки где угодно, против кого угодно. В том числе и дома, где выиграли лишь три матча из последних восьми. А воспоминания о том самом 2018-ом, в котором потеряли шансы на Скудетто после разгрома от "Фиорентины", могут захлестнуть.

Сами флорентийцы также не в лучшей форме. Набрали восемь очков в пяти последних матчах, в шести не забивали более одного мяча. В гостях пропускали в 11-ти подряд, в шести последних победили лишь однажды. Они устали, потеряли легкость. Тем не менее, несомненно остаются опасными. Что доказало выступление против "Интера", да и также недавняя победа над "Аталантой". Винченцо Итальяно рассчитывает, что таких характера, качества и страсти как на "Сан Сиро" может хватить для успеха и на "Стадио Марадона".

Встреча лидеров лиги по владению мячом несомненно будет интересной. "Наполи" любит доминировать и играть технично, Итальяно также предостерегает от их дальних ударов, "Фиорентина" любит высоко прессинговать, играть интенсивно, быстро. О чем предостерегает Спаллетти. Она считает поражение дома в первом круге в равном матче несправедливым. А 5:2 в Кубке в Неаполе в январе - вдохновением. Надеемся также, что ультрас клубов, ненавидящие друг друга, будут вдохновляться лишь игрой, а не желанием подраться.

Кадры

В Бергамо "Наполи" побеждал без дисквалифицированных Осимхена и Ррахмани. Вдобавок на этой неделе они ещё и получили травмы. Первый должен все же вернуться. А вот второму, вполне вероятно, вновь придётся уступить место Жуану Жезусу. Правый защитник Ди Лоренцо по-прежнему травмирован, и отлично отыгравший в Бергамо юный Дзаноли готов заменить его. В центре поля дисквалификация Ангиссы побуждает Спаллетти выставить более атакующую ось - Лоботка-Руис-Зелински.

У "Фиорентины" потери в центре поля. Разыгрывающий опорник Торрейра крайне важен, как и Бонавентура. Но эта линия как раз укомплектована. Укомплектованы и фланги, где Гонсалес, Сапонара и Иконе терзали "Интер". Хотя следует отметить их проблемы с реализацией. Правого защитника Одриосолу заменит Венути. А вот в центре атаки разочаровывают оба преемника Душана Влаховича - Пьонтек и Кабрал. Первый начал очень хорошо, но за последние 50 дней забил за клуб лишь однажды. А второй ещё и не начал.

"Наполи": Оспина, Дзаноли, Жезус, Кулибали, Руи, Лоботка, Руис, Политано, Зелински, Инсинье, Осимхен

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Игор, Миленкович, Бираги, Данкан, Амрабат, Кастровилли, Гонсалес, Кабрал, Сапонара

Очные матчи

В Серии А "Фиорентина" побеждала "Наполи" 58 раз, 60 раз проиграв и 49 раз сыграв вничью. В последние годы тенденция, правда, склоняется в пользу неаполитанцев. Шесть побед, две ничьи и два поражения в десяти последних матчах лиги. В том числе три победы подряд. Возможна первая серия из четырёх подряд с 1990-го года. Впрочем, поражения "Наполи" от этого соперника особенно болезненны. Как то самое в 2018-ом в сезоне такого близкого Скудетто, и как в 2020-ом в Неаполе - 0:2.

Результаты последних очных матчей в Неаполе во всех турнирах - 2:5 (после дополнительного времени), 6:0, 0:2, 1:0, 0:0. В кубковом матче в январе "Фиорентина" выдержала 29 минут вдесятером и даже вышла вперёд, пропустила 2:2 на 90-ой минуте в равных составах, а в овертайме уже десятью против девяти забила трижды. В матче же лиги в первом круге, прошедшем без удалений, она открыла счёт дома, но проиграла - 1:2.

Прогноз: Наполи - Фиорентина 2:1, обе забьют

Можно с уверенностью ожидать сверхинтенсивный, сверхэмоциональный матч при великолепной атмосфере. Можно ожидать обилие скоростных атак и опасных моментов. "Обе забьют" - отличная ставка. Правда, вполне возможен крайне низкий уровень реализации, запарывание убойных моментов. Возможны и пенальти, ведь обе команды среди лидеров по 11-метровым. А результат? Возможен любой, ничего не удивит, даже развал "Наполи", но все же стадион должен сыграть за него.