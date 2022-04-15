Специя - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 15.04.2022

Тяжелейшая победа в гостевом Дерби Италии и затем уверенная, без сомнений дома над крепкой "Вероной" - именно так выходят из кризиса. "Интер" вышел, еще и не пропустил в обоих матчах. И теперь эксперты, начавшие сомневаться в нем, вновь называют главным претендентом на Скудетто. Логично, хотя бы поскольку по потерянным очкам вернул себе лидерство в Серии А. Впрочем, по набранным еще отстает, так что должен поработать. Сегодня - в гостях у одного из любимых бывших игроков.

15 апреля. 20:00. Серия А. 33-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Интер"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Матчи, выведшие "нерадзурри" из кризиса, охватили весь спектр, проверили все аспекты функционирования команды. В Турине (1:0) она держалась в обороне без мяча, в нервном полном стыков и споров матче. Победив на характере в матче, в котором даже ничья сильно ударила бы по ней. Прежде всего психологически. "Верону" же (2:0) разгромила в первые полчаса, поймав на ее высоком прессинге длинными забросами. Счет по ударам по воротам за это время был 10:0. А затем вела матч до удобного окончания.

Правда, расслабляться, излишне праздновать выход из кризиса чемпион не имеет права. Эта серия из двух побед первая в году. В семи из девяти последних туров он забивал не более одного мяча. В частности, не переигрывая в гостях "Дженоа", которая ниже "Специи" в турнирной таблице. "Венецию", которая также ниже, побеждал дома лишь благодаря голу на 90-ой минуте. Семь очков в семи турах лиги и слова Симоне Индзаги о недовольстве отношением подопечных к игре были лишь два тура назад.

Кроме того, сейчас команду Индзаги ожидает именно то, что заставило ее потерять много очков с начала года. Весьма плотный календарь. С матча в Специи начинается серия из пяти за 17 дней, причем следующие - в Кубке против "Милана" и в лиге против "Ромы" - способны заслонить выезд к скромному сопернику. А значит, этот выезд весьма опасен.

Сама "Специя" также способна укусить. Хотя сейчас вовсе не впечатляет, шесть из семи очков в восьми последних матчах набрала против команд, которые стоят ниже ее. А последний сыграла вничью 0:0 с "Эмполи", командой своего уровня. Забила четыре мяча в последних шести матчах. Она еще и опережает зону вылета на 11 очков. Вратарь Иван Проведель признает, что выживание в лиге очень близко. То есть рвать жилы у подопечных многолетнего игрока "Интера" Тьяго Мотты особых причин нет.

Каким будет матч? "Интер" должен попытаться снять напряжение и решить его судьбу уже в начале. А "Специя", также не пропускавшая в двух последних матчах, не будет спешить, попытается затянуть игру. Она постарается и владеть мячом и комбинировать, и играть жестко. Кто кого поймает на этих сменах ритма? Возможны варианты.

Следует отметить, что в резюме "Специи" в нынешнем сезоне гостевые победы над "Наполи" и "Миланом" со счетом 1:0. Вместе с тем, дома она успела отыграть четыре матча против команд Топ-8 и все проиграла с разницей в один мяч. 0:1 "Роме", 1:2 "Фиорентине" и "Милану", 2:3 "Ювентусу". В очном же матче первого круга в Милане она уступила "Интеру" со счетом 0:2. Тогда забивали Лаутаро Мартинес с пенальти и Роберто Гальярдини.

Также интересно, что судить этот матч будет арбитр из Неаполя Фабио Мареска. "Интер" уже выразил недовольство по этому поводу, поскольку "Наполи" – прямой конкурент миланцев в борьбе за Скудетто.

Кадры

С мыслями о "Милане" Индзаги побережет Стефана Де Фрая и Эдина Джеко. Возможно, и Дензела Думфриза и Ивана Перишича, героя матча против "Вероны" с двумя ассистами. Вместо него ожидается дебют в стартовом составе долго травмированного январского новичка Робина Гозенса. Форварды "Интера", кроме Джеко, еще вовсе не вышли из кризиса. Лаутаро Мартинес и Алексис Санчес в 2022-ом году забивали в одном матче лиги, Хоакин Корреа - ни разу. Им придется предоставить ответы на критику.

У "Специи" все важные игроки в сборе и ротация вряд ли нужна. Двухматчевый эксперимент с Виктором Коваленко в качестве левого вингера признан неудачным, и предыдущий матч он уже начал в запасе. На этой позиции играл левый защитник Симоне Бастони (никакой семейной связи с Алессандро). Выйдет ли в центре атаки настоящий форвард Манай, либо же Гьяси или Нзола? Выйдут ли на флангах игроки, привычные к ним, либо же Верде или Агудело, которых постоянно тянет в центр?

"Специя": Проведель, Амиан, Эрлич, Николау, Реца, Кивьор, Маджоре, С. Бастони, Агудело, Манай, Гьяси

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, А. Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Гозенс, Лаутаро Мартинес, Корреа

Прогноз: Специя - Интер 1:2

В гостях всегда опасно. Тем более, если не побеждал здесь в предыдущем сезоне (1:1), если думаешь о Топ-матче через несколько дней, если выставляешь ослабленный состав. Тем более, если думаешь, что после двух матчей вышел из кризиса. Недооценка соперника более чем реальна. После "Вероны" Перишич сказал, что, если "Интер" будет бороться и бегать, проблем ни против кого не испытает. Вопрос, будет ли. Прогнозируем, что все же достаточно для сложной победы.