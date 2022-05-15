Кальяри - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 15.05.2022

Прямо сейчас "Интер" - обладатель всех трех итальянских трофеев. Серии А, Кубка и Суперкубка Италии. Правда, первую может потерять в ближайшее время. Потеряет, если сегодня наберёт меньше очков, чем "Милан". А набирать нужно у "Кальяри". Который вчера получил отличный шанс выйти из зоны вылета, за что будет яростно бороться. С другой стороны, сам "Интер" будет играть после Топ-матча "Милан" - "Аталанта" и может получить весьма интересные новости с "Сан Сиро". В любом случае, сегодня будет жарко.

15 мая. 21:45. Серия А. 37-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Атака "нерадзурри" сейчас выглядит блестяще. В последних девяти матчах во всех турнирах забила 23 мяча. Опираясь на неё, можно всегда надеяться на успех. В восьми из этих девяти он и пришёл в виде побед. В такой форме, с новеньким Коппа Италия за поясом (первым с 2011-го года), команда Симоне Индзаги готова оказывать давление на "Милан" и, со своей стороны, сделать все возможное для сохранения Скудетто. Президент Стивен Чжан, празднуя победу в Кубке, также сразу же остудил всех, напомнив о миссии в лиге.

Миссия эта осложняется очевидной усталостью после 120-ти минут в Кубке в среду и эмоционального всплеска от победы. Потеря очков в Болонье, которая может стать фатальной в борьбе за Скудетто, состоялась как раз, когда приходилось играть посреди недели. Индзаги в среду уже заявил, что не мог требовать большего от команды в 50-ом матче в сезоне. Имея в виду её выпадение из игры между 30-60 минутами. Существуют проблемы в обороне, пропускавшей во всех пяти последних матчах, и в целом в них восемь мячей.

Дебюты матчей иногда складываются мощно, как с ранними голами в Болонье, Удине, в полуфинале и финале Кубка. Хотя и тогда ничего не обещают. А иногда подводят. Против "Эмполи" пришлось отыгрываться с 0:2. В среду был потерян 1:0 и пришлось отыгрываться с 1:2. Причем тогда в атаке "нерадзурри" создали мало. Кроме двух голов блестящими дальними ударами и двух пенальти - ничего. "Интер" гордится 22-мя очками в лиге, набранными в матчах, в которых уступал в счете, но такая игра опасна.

Насколько "Кальяри" способен помешать ему? В целом он в плохой форме, набрал лишь четыре очка в девяти последних матчах. Из-за чего (и, как говорят, из-за оскорблений в адрес игроков и даже руководства) полторы недели назад уволил главного тренера Вальтера Маццарри. С другой стороны, его последние результаты дома против команд Топ-8 - 1:1 с "Фиорентиной" и "Наполи", 0:3 от "Лацио", 0:1 от "Милана" и 1:2 от "Ювентуса". То есть очков мало, но борьбы много. "Юве" пришлось совершать камбек после раннего пропущенного.

В последнем гостевом матче сарды также поборолись. Привезли пенальти и пропустили от "Салернитаны", на 95-ой минуте получили в свою пользу, но увидели отмену через ВАР, а на 99-ой ударом головой защитника Альтаре все же сравняли счёт. Благодаря чему не проиграли и сохранили отставание от 17-го места в одном очке. А вчера "Салернитана" не победила в Эмполи, то есть в случае победы сегодня за тур до окончания сезона "Кальяри" будет вне зоны вылета. Есть за что бороться.

Кадры

"Интер" надеется на возвращение стабильности обороны с возвращением Алессандро Бастони. Защитник не играл в стартовом составе в четырех матчах подряд. Вернутся также Корреа и Думфриз, начинавшие матч Кубка в запасе. Но на большие изменения Индзаги вряд ли решится. Он полагается на Лаутаро Мартинеса, забившего семь голов в семи последних матчах, Ивана Перишича, забившего четыре в четырех, второго ассистента лиги Хакана Чалханоглу и четвертого Николо Бареллу.

Для последнего этот матч особенный. Ведь он воспитанник "Кальяри" и уроженец города.

Поднятый из Примаверы "Кальяри" временный главный тренер Алессандро Агостини изменит состав ещё меньше по сравнению с матчем в Салерно. Он играет по той же схеме 3-5-2, что и "Интер". В которой поначалу в атаке предпочёл Жоао Педро и Паволетти. Последний может уступить место более мобильному экс-игроку "Интера" Кейте Бальде. Первый же точно никому не уступит. Он забил 13 голов в сезоне, три из них - в последних шести матчах.

Заменить также могут опорника Рога, замененного из-за травмы в Салерно. Марин, Базелли или Строотман.

Следует обратить внимание на правого латераля Белланову. За ним наблюдают гранды, в том числе "Ювентус" и "Аталанта". Рауль ещё и воспитанник "Милана".

"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Альтаре, Ловато, Белланова, Дейола, Грасси, Марин, Ликояннис, Жоао Педро, Кейта Бальде

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Корреа, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Кальяри - Интер 1:2

"Интер" выиграл девять из 11-ти последних очных матчей. Четыре из них - с разгромом. Но как раз поражение на Сардинии в марте 2019-го года запомнилось. Оно чуть не сорвало долгожданное возвращение в Лигу Чемпионов. Поэтому ему нужно быть осторожным. "Кальяри" не любит мяч, но очень любит обороняться и контратаковать и обожает единоборства. Против него сохранить силы не получится. Ставим на тяжёлую победу гостей, но в матче такого рода любой результат не удивит. Хозяевам очки нужны не меньше.