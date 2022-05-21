Фиорентина - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 21.05.2022

Неделю назад "Лацио" обеспечил себе место в Лиге Европы на следующий сезон. Вчера это сделала "Рома". Остается одно Еврокубковое место - в Лиге Конференций. На него претендуют "Фиорентина" и "Аталанта". Флорентийцы опережают бергамцев по очным матчам. Однако их ждет гораздо более сложный матч - против "Ювентуса". С другой стороны, почему бы именно дома, против ненавистного врага, которому уже ничего не нужно, не оформить возвращение в Еврокубки после пяти сезонов без них?

21 мая. 21:45. Серия А. 38-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Добывать победу и место в ЛК "фиалки" будут на почти заполненном стадионе, с более 30-ти тысяч болельщиков. Фанатская группа Curva Fiesole призвала устроить на "Артемио Франки" бедлам. Главный тренер Винченцо Итальяно надеется, что трибуны будут тащить за собой команду с первой и до последней минуты. Надеется на энергию и мотивацию подопечных. "Это матч-пойнт, шанс достичь великой цели, сделать мечту реальностью". Вместе с тем, призывает сохранять сфокусированность.

Также Итальяно говорил о потребности поскорее забыть о предыдущем матче и думать лишь об этом. Призывал болельщиков не терять энтузиазм и веру в команду. А эти слова не беспочвенны. Поскольку фаны разочарованы последними выступлениями "фиалок". Они проиграли четыре из пяти последних матчей лиги, в двух из них пропустив четыре мяча. Могли закрыть вопрос уже неделю назад в Генуе, но пропустили ранний гол от "Сампдории" и развалились (1:4). Даже не боролись.

Их преимущество, кроме своего стадиона - в безразличии "Ювентуса". Туринцы уже осознали, что провели худший сезон за 11 лет, смотрят в будущее, думают о трансферах. Уже даже говорят о близости трансферов Поля Погба и Анхеля Ди Марии. Место в Лиге Чемпионов, а именно четвертое, они обеспечили уже три тура назад. Неделю тому дома даже успели проводить Пауло Дибалу и Джорджо Кьеллини, покидающих клуб. Кроме того, команда Массимилиано Аллегри всегда бросает играть, когда не за что.

В последних семи матчах лиги "Ювентус" не побеждал с разницей более одного мяча. В последних двух не побеждал вовсе. Причем победа над "Дженоа" превратилась в поражение из-за голов на 87-ой и 96-ой минутах, а победа над "Лацио" в ничью - на 51-ой и 96-ой. Между этими матчами он упустил победу над "Интером" в Кубке на 80-ой минуте и в итоге проиграл в дополнительное время.

Что касается очных матчей, то в предыдущем сезоне впервые с сезона 2010/11 "Фиорентина" не проиграла ни одного. 3:0 в гостях и 1:1 дома. Но в нынешнем проиграла все. Вторая команда Серии А по владению мячом загоняла "Ювентус" за автобус, полностью доминировала. Но в первом круге привезла удаление на 71-ой минуте и пропустила на 91-ой (0:1), в первом полуфинале Кубка привезла автогол на 89-ой (0:1), во втором пропустила из-за привоза вратаря в первом тайме и контратаки в добавленное время (0:2).

Кадры

Массимилиано Аллегри объяснил, что взял Дибалу и Кьеллини во Флоренцию, поскольку ожидается огненный матч и нужны все. Они должны сыграть. Должен и Душан Влахович, хотя ушедшего в январе из "Фиорентины" в "Ювентус" серба ожидает огненная встреча. В принципе, Альваро Мората, которого точно решили не выкупать, также мог бы оказаться в первых 11-ти. Но, похоже, Аллегри изберет более осторожную тактику с Бернардески. Который также уходит.

Федерико как раз скорее сыграет, поскольку правые защитники Де Шильо и Данило травмированы, и потому Куадрадо нужно отодвинуть назад.

У "Фиорентины" отсутствуют опорники Кастровилли и Мале, еще один - Торрейра - не в лучшей форме. На флангах чистый вингер Иконе всегда борется с тяготеющим к центру Сапонарой. На правом фланге обороны борются автор автогола против "Юве" Венути и не совсем здоровый Одриосола. А в центре атаки Влаховича не сумели заменить ни Кабрал, ни Пьонтек. Вместе с января в лиге они забили пять мячей. За последние сорок дней - ни одного.

"Фиорентина": Терраччьяно, Одриосола, Игор, Миленкович, Бираги, Данкан, Амрабат, Бонавентура, Гонсалес, Кабрал, Сапонара

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Локателли, Миретти, Бернардески, Рабио, Влахович, Дибала

Прогноз: Фиорентина - Ювентус 1:1

За последние восемь лет "Фиорентина" переиграла дома "Ювентус" лишь однажды. В матчах против этого соперника она играет очень хорошо, но не реализует и привозит. Как было и в этом сезоне. В её пользу безразличие соперника и энтузиазм своих болельщиков. Против неё - ужасная форма, проблемы с характером и реализацией. Ничья выглядит логичным исходом.