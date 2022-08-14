Эллас Верона - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 15.08.2022

Для многих клубов Серии А летнее межсезонье было неудачным. Но "Наполи" побил все антирекорды. Он потерял Лоренцо Инсинье, Дриса Мертенса и Калиду Кулибали - знаковых, легендарных игроков. Также первого вратаря Давида Оспину и почти наверняка - лидера центра поля Фабиана Руиса. Corriere Dello Sport говорит о "климате катастрофы в воздухе", о реконструкции и "революционном процессе". Насколько это повлияет против команды, которая чувствует себя примерно так же?

15 августа. 19:30. Серия А. Первый тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Наполи"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Лучано Спаллетти пытается спасти ситуацию как может. Внешне он сохраняет спокойствие, тихо готовит команду к сезону. На предматчевой пресс-конференции заявил, что этот процесс должен был начаться ещё год назад, что президент Аурелио Де Лаурентис изначально поставил ему целью омолодить команду и уменьшить её зарплатную ведомость. Сейчас алленаторе говорит о новом цикле, который стимулирует и его. О том, что закладывает фундамент на несколько лет вперёд и начал успешно.

"Я вижу игроков мотивированными, даже более заинтересованными, мяч двигается быстро на тренировках. Я уверен, что Неаполь влюбится в нас вновь". Опорник команды Андре Франк Замбо Ангисса также видит позитив: "Новый "Наполи" рождается, новые лидеры в раздевалке и на поле появятся. Я знаю, что меня считают одним из них. Мы сплочены и ещё удивим всех". Впрочем, местная пресса и болельщики видят ситуацию иначе. В исключительно чёрных тонах.

К их счастью, начинают сезон "везувиани" против соперника в похожем настроении. Три года грозы грандов и команды Топ-10 завершились. С новым тренером Габриэле Чоффи, не тренировавшим в Серии А и года, без лидеров замечательной атаки Джанлуки Капрари и Джованни Симеоне (переходит как раз в "Наполи") "Верона" выглядит не готовой к сезону. Уж точно выглядит такой после 1:4 дома от "Бари" из Серии Б в Кубке Италии. Сообщают, что сам Чоффи недоволен трансферами.

Новый наставник призывает всех членов клуба и болельщиков двигаться в том же направлении, иначе будут большие проблемы, призывает к жертвенности, компактности и скромности, говорит о "большой битве" за выживание. Такие слова после трёх очень хороших лет с Иваном Юричем и Игором Тудором, в которые думали о Еврокубках, а не о вылете - явный признак кризиса команды и всего клуба.

При двух хорватах "Верона" играла в жёсткий футбол, со множеством дуэлей и беготней. Против неё трудно было всем. "Лацио", "Рома" и "Ювентус" в сезоне 2021/22 проиграли на "Бентегоди". "Наполи" выиграл (2:1), но результаты трех его матчей против "Вероны" до этого на всех полях - 1:1, 1:1 и 1:3. Сумеет ли Чоффи остановить технику, дриблинг и владение мячом южан, как удавалось Тудору и Юричу?

Интересно отметить ещё одно заявление Чоффи. Он считает, что соперник не перестраивается, не начинает новую эру, а сохранил фундамент. И что попытается решить судьбу матча уже с первых минут.

Кадры

Спаллетти часто говорил, что желает перейти на тактическую схему 4-3-3, отодвинув 4-2-3-1. Даже отъезд Руиса в Париж не должен ему помешать. Лоботка, Ангисса и Зелински готовы, Демме готов заменить. Виктор Осимхен возглавит атаку с целью наконец-то выдать стабильный сезон. Особое внимание, разумеется, к преемникам Кулибали и Инсинье. Киму Мин-Чже, купленному в "Фенербахче" за 20 миллионов евро и Хвиче Кварацхелии, купленному в "Динамо" Батуми за десять.

Симеоне ещё не оформил все бумаги, Маттео Политано травмирован, а новый вратарь всё ещё не пришёл. Если не считать сверхопытного второго кипера Сиригу. Потому в воротах должен выйти Мерет, несмотря на то, что сидит на чемоданах.

"Верона", кроме Капрари и Симеоне, потеряла также форварда Канчелльери и защитника Казале, оба уже вызывались в сборную Италии. В атаке выйдут Кевин Лазанья и новичок из "Венеции" Анри. Позади них должен расположиться уже выздоровевший Барак. Чоффи рассчитывает на то, что латерали Фараони и Лазович сохранили свою энергию. Неубедительно выглядит центр обороны, где ещё и отсутствует Чеккерини.

Прогноз: Эллас Верона - Наполи 1:2

"Наполи" в межсезонье потерял много, очень много. Но "Верона" потеряла больше. Опасения, что прежде всего потеряла свой неудобный для грандов стиль игры. Неаполитанцы в предыдущем сезоне ещё и отлично играли именно в гостях - 13 побед и лишь два поражения в 19-ти матчах. Ощущение, что они победят. И даже забьют хотя бы два мяча, как в восьми из десяти последних матчей предыдущего сезона. Но и пропустят.