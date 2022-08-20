Торино - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 20.08.2022

Нет больших врагов в Серии А, чем Урбано Кайро и Клаудио Лотито - владельцы "Торино" и "Лацио". Вряд ли можно найти и более противоположных тренеров, чем Иван Юрич и Маурицио Сарри. Первый проповедует агрессивный индивидуальный прессинг, дуэли, жесткую игру. Его команды отличаются прежде всего обороной. Второй - владение мячом, короткий пас. Его команда в предыдущем сезоне была второй в лиге по забитым мячам. Роднит их одно - обе хотят продолжить удачное начало сезона.

20 августа. 19:30. Серия А. Второй тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Лацио"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

"Торо" удалось перезагрузиться после драки Юрича со спортивным директором Давиде Ваньяти около месяца назад. Требования тренера о трансферах начали выполняться. Радоньич, Миранчук и Влашич пришли лишь в аренду, но несомненно усилили атаку. Оборону пополнил Схуурс из "Аякса". А тем временем Юрич работал, укреплял команду на тренировках. И получил 3:0 в Кубке над "Палермо" и 2:1 в гостях в лиге над новичком "Монцей". Слабые соперники, но уверенности в себе добавили.

"Мы потеряли сорок дней подготовки, когда могли работать лучше", - заявил Юрич. "Еврокубки? Я преувеличил, видел вещи по-другому, но затем получил несколько пощечин. И все же в Монце мы были очень спокойны. Я это чувствовал. Мы действовали как профессионалы, правильно реагировали на все ситуации. А потом провели весьма плодотворную неделю подготовки. Команде не нужны никакие сигналы".

"Лацио" нервничал в самом начале лета, и его тренер также конфликтовал со спортивным директором. Но до драки между Сарри и Игли Таре не дошло, а затем команду весьма неплохо усилили. Прежде всего - скамью запасных. По числу новых игроков она первая в лиге, если не считать новичков Серии А. И начала сезон также победой. Хотя и гораздо более сложной. Осталась вдесятером уже в самом дебюте матча из-за удаления вратаря, но устроила камбек против "Болоньи".

Сарри еще весной говорил о недостаточном характере команды, летом заявлял, что даже он не может оценить ее потенциал. Тем не менее, теперь был очень доволен таким камбеком, особенно физической готовностью. И лишь надеется, что характер останется. Что команда останется "львом камбеков, а не котом". А эксперты ожидают налаживания Сарризма. Работа продолжается.

Юрич отметил сложность матчей против команд Сарри, считает, что на второй год в "Лацио" команда несомненно приблизится к Сарризму, видит руку тренера. Заявляет, что в этом матче не удастся сыграть в "шампанский футбол", а понадобится прежде всего физическая сила. В принципе, в шампанский футбол попытаются сыграть гости. Но здесь и вправду решат сила и энергия.

Очные матчи

"Торино" и "Лацио" встречались в Серии А 134 раза. 39 побед у первого, 38 - у второго, 57 ничьих. В Турине "Торино" ведет по победам со счетом 28:15 при 24-ех ничьих. Правда, в последних восьми матчах дома он победил лишь однажды при трех ничьих и четырех поражениях. А на всех полях выигрывал лишь однажды в последних девяти - четыре поражения и четыре ничьи. Три последних очных матча на всех полях завершились с результатами 1:1, 1:1 и 0:0.

Общий счет в матчах между командами в лиге по голам - 166:161 как раз в пользу "Лацио". Десять из них забил Чиро Иммобиле (лучший бомбардир этих матчей в истории), причем один - в ворота своей нынешней команды. В частности, последние две ничьи 1:1, то есть обе ничьи в предыдущем сезоне, принес он голами в добавленное время. В целом же в добавленное время решились три из четырех последних матчей. В 2020-ом году "Лацио" вернулся с 2:3 на 88-ой минуте на 4:3 на 98-ой.

Кадры

Луис Максимиано был удален с поля уже на шестой минуте, но второй вратарь Иван Проведель отыграл весьма прилично, пропустив от "Болоньи" лишь с пенальти. Сегодня он начнет матч в стартовом составе. Скорее всего, начнет и Луис Альберто после очередного улаживания очередного конфликта с руководством на фоне очередного желания покинуть команду. Сергей Милинкович-Савич также пока еще не покинул. Как и Мануэль Лаццари, отлично атаковавший с правого фланга обороны.

Возможно, дебютирует защитник Казале, дисквалифицированный в первом туре. Хотя с первых минут скорее начнет тандем Патрик-Романьоли. Точно не начнет с первых минут Педро. Не факт, что травма позволит ему даже выйти на замену. Иммобиле точно начнет с первых минут. Он забил решающий гол в первом туре и начал погоню за пятым титулом лучшего бомбардира лиги, что станет ее рекордом.

В "Торино" с защитниками как раз проблема. Вряд ли Схуурс уже готов. Зима травмирован. Войвода готов лишь для скамьи запасных. В центре поля после бойкота в первом туре вернется Лукич, но вряд ли в стартовый состав. Уж точно он не наденет капитанскую повязку, которую у серба отобрали. Похоже, капитаном будет Родригес. Травмирован и Миранчук, автор гола в первом туре. Время арендованного у "Вест Хэма" Влашича. Атаку возглавит еще один автор гола в Монце Санабрия.

Сегодня на поле "Олимпико Гранде Торино" встретятся братья Ваня и Сергей Милинкович-Савич.

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно, Джиджи, Родригес, Синго, С. Риччи, Линетти, Айна, Влашич, Радоньич, Санабрия

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Марушич, Катальди, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Прогноз: Торино - Лацио 1:1

Ожидается жесткая игра, прежде всего борьба. "Лацио" будет доминировать, больше владеть мячом, больше создавать. Но и "Торино" найдет свои атаки и свой прессинг. Туринцы сильнее в первом тайме, римляне - во втором. Вряд ли мы увидим много голов, но смотреть матч нужно до последних секунд, поскольку "Лацио" в этом противостоянии любит забивать в самой концовке. Третий 1:1 подряд? Вполне реально.