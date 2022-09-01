Аталанта - Торино: Анонс и прогноз матча Серии А на 01.09.2022

Для "Аталанты" и "Торино" последний день Меркато будет очень жарким. Тренеры обеих считают состав неидеальным. Первые больше ищут продажи - могут уйти Жереми Бога, Ханс Хатебур, Руслан Малиновский. Вторые могут и потерять, и приобрести. В любом случае, Меркато в Италии закроется в 20:00, а в 21:45 начнется противостояние Джан Пьеро Гасперини и его лучшего ученика Ивана Юрича. Противостояние, которое в предыдущий раз, в апреле, завершилось со счетом 4:4. Есть чего ожидать.

1 сентября. 21:45. Серия А. Четвертый тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Торино"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Гасперини отменил предматчевую пресс-конференцию и перед матчем третьего тура, и перед отчетным. Говорят, что именно из-за Меркато, из-за нежелания отвечать на неудобные вопросы. Он уже получил требуемого форварда - датского таланта Хойлунда. Также ищут латераля. "Торино" же начал сезон травмами и во многом из-за этого ищет и опорника, и атакующего полузащитника. Юрич признал это, но имена называть отказался.

Впрочем, все эти страсти не отвлекали команды от непосредственно футбола. Обе начали сезон мощно, семью очками в трех матчах. А десять в четырех "Аталанта" в каденции Гасперини еще не набирала. Играет она, правда, бледно, невзрачно, ничем не похожа на себя. Зато эффективно. Зато пропустила лишь один мяч, что тренера особенно радует. "Торино" также не впечатляет, два 2:1 в гостях над новичками лиги не стоит переоценивать. Но ведь также эффективен.

Команды также успели доказать свою компетентность в больших матчах. "Аталанта" остановила "Милан", не проиграв ему дома - 1:1. "Торино" не проиграл дома "Лацио" (0:0). Причем создавали в атаке участники отчетного матча меньше, чем их статусные соперники, но ничьи были наиболее справедливыми результатами.

Без пресс-конференции Гасперини Юричу пришлось отдуваться за обоих. В прямом смысле, поскольку его много спрашивали об "Аталанте". Хорват заявил, что бергамцы проводят "небольшую революцию", подписывают игроков с техникой, динамизмом, скоростью. Он уверен, что строят что-то очень сильное. "Когда ее прорвет, она сожрет всех". При этом признает, что пока что "Богиня" снизила свой знаменитый ритм игры, свою агрессию. И надеется воспользоваться этим.

О своей же команде Юрич рассказал, что страдала в Кремоне в первом тайме, что недоукомплектована и страдает от травм. Из-за чего на тренировки и на матчи постоянно приходится привлекать игроков Примаверы. Но при этом очень доволен характером, командным духом и положительным отношением к игре. Если вспомнить о его резонансной июльской драке со спортивным директором Давиде Ваньяти, нынешние настроение и результаты - серьезное достижение.

Устроят ли команды спектакль, как всегда в матчах между ними? Или же состояние "Торино" и изменение стиля "Аталанты" вызовут скучный матч? В любом случае, жесткой борьбы и единоборств будет более чем достаточно.

Кадры

Вряд ли стоящие на выход Бога и Малиновский попадут в стартовый состав. Хотя с Русланом все уже ошибались дважды. Все же в Вероне он отыграл малоудачно, а после его ухода с поля атака заиграла живее. Потому в паре с Дуваном Сапатой (забившим в 2022-ом году лишь один мяч, но незаменимым для Гасперини), скорее выйдет Муриэль, Лукман или Хойлунд, а под ними - Пашалич либо Эдерсон. Автор гола в Вероне Коопмейнерс возглавит центр поля.

Хатебур все же может выйти на поле с первых минут, если не уйдет. Поскольку сильной замены ему нет. Дзаппакоста точно не готов полностью, если вообще готов. А новичок Соппи выступил в Вероне неудачно. Хотя и не на своем правом, а на левом фланге. Может, Зортеа, хорошо вышедший на замену?

"Торино" может только мечтать о таком выборе. Еще и Зима, Миранчук и Синго травмированы. Выбор есть лишь на позициях латералей - новичок Лазаро или старожилы Айна и Войвода. Все они могут играть на обоих флангах. Центр обороны возглавит новичок из "Аякса" Схуурс. Бывший капитан Лукич также может уйти, но Юрич заявил, что готов играть в центре поля. А вот насчет атакующего полузащитника Радоньича сомнения из-за травмы. Линетти заменит? Или кто-то из глухих запасных?

"Аталанта": Муссо, Околи, Толой, Демираль, Хатебур (Соппи), Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич, Д. Сапата, Муриэль

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схуурс, Родригес, Айна, Риччи, Лукич, Войвода, Влашич, Линетти, Санабрия

Статистика

В последних пяти очных матчах "Аталанта" не проигрывала. Их результаты - 7:0, 4:2, 3:3, 2:1, 4:4. Если не проиграет и сейчас, такая серия будет лучшей с 2003-го года. Вместе с тем, до этих пяти матчей дважды подряд победил "Торино"

В Бергамо "Торо" не проигрывал в последних четырех матчах - победа и три ничьи

В каждом из шести последних очных матчей "Аталанта" забивала "Торино" как минимум два мяча

В последних семи матчах на "Гевисс Стадиум" в лиге "Аталанта" не побеждала никого. Если не победит и в восьмом - установит антирекорд последних 13-ти лет

В каждом из пяти последних матчей лиги с участием "Аталанты" были забиты менее трех мячей

На счету Луиса Муриэля 49 голов за "Аталанту" и 98 голов в Серии А в целом. Близки юбилеи. Один гол выведет его на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории "Аталанты"

Прогноз: Аталанта - Торино 1:1

Статистика очных матчей за голевой фестиваль. Статистика последних матчей обеих команд, их игра и усталость из-за тура посреди недели - против. Скорее всего, мы увидим жесткий неяркий матч. Кто победит? Вряд ли домашнее проклятие "Аталанта" прервет именно сегодня. Ничья выглядит наиболее реальным результатом с большим отрывом от других.



