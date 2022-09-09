Коваленко против разрушителей Ливерпуля. Наполи - Специя: Анонс и прогноз матча Серии А на 10.09.2022

Эйфория в Неаполе перешла все границы. Во главе с заголовками Corriere Dello Sport "Феноменаполи!" и Gazzetta Dello Sport "Мама, какой Наполи!" все соревнуются в красочности и грандиозности комплиментов разрушителю "Ливерпулю". Ситуация, в которой неаполитанцы в прошлом теряли голову десятки раз и катились вниз. В субботу в 15:00 по местному времени, то есть на жаре, их ожидает команда, победившая в Неаполе в двух последних визитах в лиге. А значит - опасная при такой эйфории.

10 сентября. 16:00. Серия А. Шестой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Специя"

Главный арбитр: Альберто Санторо

"Наполи" с начала сезона стреляет или даёт осечки дуплетом. 5:2 и 4:0 над "Вероной" и "Монцей" вызвали такую же эйфорию как и сейчас. Ослепленные ею, "везувиани" вдруг исчезли в атаке против "Фиорентины" (0:0) и не создали достаточно дома против новичка "Лечче" (1:1). Лучано Спаллетти пришлось отбиваться от вопросов о негативном климате. Удалось отбиться крайне важной победой в гостях над "Лацио" - 2:1. Со всем, чем нужно - и мощной игрой с позиции силы, и камбеком на характере.

Не случайно на послематчевой пресс-конференции после "Ливерпуля" Спаллетти уже заговорил о "Специи" и важности подготовки к ней. Он все понимает.

"Специя" далека от таких вершин и эмоций. И на третий год в Серии А ее задача - выиграть борьбу за выживание. В принципе, она идёт по плану. Грандам в гостях - "Ювентусу" и "Интеру" - уверенно проиграла (0:2 и 0:3), но даже тогда не выглядела безнадёжно, выдавала отрезки и хорошей обороны, и даже доминирования. Добыла 1:0 в очень важном матче аутсайдеров против "Эмполи". И устроила весёлую игру против середняков, добыв дома по 2:2 у "Сассуоло" и "Болоньи".

В двух предыдущих очных домашних матчах "орлята" без вопросов проиграли "Наполи" - 0:3 и 1:4. Но вот в Неаполе дважды подряд победили с результатами 1:0 и 2:1. По игре такие выглядели невероятными, поскольку неаполитанцы по ударам по воротам выигрывали со счетом 29:9 и 26:8. А их тренеры хватались за голову, не понимая как можно столько не реализовать и так пропускать. В таком ключе будет проходить и отчётный матч. Один большой штурм хозяевами, полностью зависящий от реализации.

Кадры

Нет никаких сомнений, что Спаллетти прибегнет к обширной ротации. Тем более, что скамья запасных команды очень сильна, и её Меркато называют "мастер-классом". Кто-то из тандема центральных защитников Ким-Ррахмани должен уступить свое место, кто-то из блестящей тройки опорников Ангисса-Лоботка-Зелински. Возможно, левый защитник Руи и даже оба вингера - Кварацхелия и Политано. Звёздные запасные новички Ндомбеле и Распадори начали не очень и будут искать прорыв.

Точно уступит место травмированный центрфорвард Осимхен. Джованни Симеоне, заменившему его против "Ливерпуля" и забившему уже через три минуты. Будет очень интересно посмотреть, насколько повлияет замена таранного форварда на атакующего из глубины против "автобуса" аутсайдера, а не открытости "Ливерпуля".

У "Специи" много кадровых проблем. Потери Мальдини и Верде лишают креатива, Экдаля - мощи в центре поля, Амиана и Феррера - ротации в обороне, которая слишком часто ошибается. На матч с "Болоньей" Лука Готти собрал лишь 15 опытных игроков плюс пять, не наигравших вместе в карьере в Серии А и ста минут. Вряд ли завтра будет лучше. Но все же есть на кого опираться. На мощный и быстрый тандем форвардов Нзола-Гьяси. На центр поля с Симоне Бастони и Виктором Коваленко.

Украинец должен начать третий матч подряд с первых минут. Готти очень хвалит его ум и технику, сожалеет, что потерял начало сезона из-за позднего перехода. Заявляет, что тяжёлая работа Виктора существенно приблизила его к физической форме партнёров по команде.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Ким, Оливера, Ндомбеле, Лоботка, Элмас, Лосано, Симеоне, Распадори

"Специя": Драговски, Христов, Николау, Кивьор, Холм, Бурабия, С. Бастони, Коваленко, Реца, Гьяси, Нзола

Прогноз: Наполи - Специя 2:1

Итак, на волне ослепляющей эйфории "Наполи", дневной жары, с ротационным составом, против команды, которой проиграл дома два раза подряд, через две недели после предыдущего домашнего матча лиги, когда не переиграл "Лечче". Без Осимхена. Всего через 64 часа после "Ливерпуля". Все эти факторы могут свидетельствовать о реальности потери очков неаполитанцами. Ставим на то, что они пропустят, как пропускали в четырех из шести матчей в этом сезоне. Но все же победят.