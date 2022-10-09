Удинезе - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 09.10.2022

Местные СМИ Удине уже окрестили матч против "Аталанты" битвой за звание "Королевы провинциалов", битвой старой "Аталанты" против новой. В Бергамо же немного уязвлены тем, что, хотя их команда стоит выше, больше говорят о команде из Фриули. Джан Пьеро Гасперини на предматчевой пресс-конференции задали такой вопрос. Он недовольно ответил, что все решит результат на поле. Неужели завязывается новое любопытное соперничество?

9 октября. 16:00. Серия А. Девятый тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Довери

"Аталанта" начала тур на первом месте по набранным очкам вместе с "Наполи". 20 в восьми - лучшее начало сезона в ее истории. Ее оборона и вовсе лучшая в лиге, пропустила лишь три мяча. Играет команда, правда, неярко, ничем не напоминая свои лучшие сезоны. Но Гасперини, похоже, это уже не так тревожит. Он очень доволен и говорит, что лучших результатов и быть не может. Особенно, разумеется, обороной, ранее всегда бывшей слабым звеном.

В последних двух матчах она побеждала со счетом 1:0. В Риме практически поставила "автобус", проиграла "Роме" по ударам по воротам со счетом 4:21, но выдержала и нашла свой гол. "Фиорентине" отдала мяч, оборонялась идеально и также нашла победу. "Они контролировали мяч, а мы - игру", - подытожил очень довольный Гасперини.

В принципе, "Удинезе" и вправду более чем достойный ее наследник. Он играет с тремя центральными защитниками, прессингует высоко (впервые после сезонов оборонительной игры) и старается играть очень быстро, второй в лиге по забитым мячам (17), отставая от великолепного "Наполи" лишь на один. Точное описание "Аталанты" первых пяти лет каденции Гасперини. Тренер-дебютант Серии А Андреа Соттил был признан лучшим тренером лиги в сентябре.

В последних шести матчах фриуланцы побеждали. В том числе "Рому" со счетом 4:0, "Интер" со счетом 3:1. Обе эти победы, как и 1:0 над "Фиорентиной", состоялись дома. А неделю тому они продемонстрировали характер, не оступившись в рядовом матче в гостях. В Вероне удалось устроить камбек благодаря голам на 70-ой и 93-ей минутах. Они еще и мало пропускают - лишь четыре мяча в последних семи турах. И уже говорят о Еврокубках.

Все билеты на матч проданы. Что для "Дачии Арены" весьма редкое зрелище. В предыдущем сезоне, например, ни одного такого матча не было. Неудивительно, что все проданы, ведь вторая команда в турнирной таблице приезжает в гости к третьей. Разумеется, по вывеске, по традициям матч "Милан" - "Ювентус" - центральный в этом туре. Но по таблице, по результатам центральный состоится в Удине.

Обе команды крайне не любят владеть мячом. Занимают 15-ое и 16-ое места по этому показателю. Скорее всего, тот, кому навяжут мяч, проиграет. "Удинезе" попытается высоко прессинговать и быстро контратаковать после перехватов. "Аталанта" попытается делать второе, но не первое.

Кадры

Гасперини сообщил, что Демираль тренировался всю неделю и готов. Оправился и Меле. Важные новости, поскольку вылетел капитан Толой, а также до сих пор отсутствуют Паломино, Джимсити и Дзаппакоста. Вновь придется ставить на молодых Скальвини и Околи. Возможно, даже "Богиня" перейдет на игру с двумя центральными защитниками. В воротах травмированного Муссо вновь заменит Спортьелло, играющий очень надежно.

В атаке как раз вариантов достаточно. Луис Муриэль не забивал в этом сезоне, но отдал ассист против "Фиорентины". А "Удинезе" - его любимый соперник. Еще есть Хойлунд. Забил "фиалкам" Лукман, тем самым выиграв непростую борьбу за одно из мест атакующего полузащитника. Второе же могут занять Эдерсон, Пашалич либо Малиновский. Шансы хорвата выглядят более высокими, чем бразильца, а украинец все больше и больше отходит в тень.

"Удинезе" потерял защитника Мазину. Может потерять и гораздо более значимого защитника Бекао. Выйти вместо него могут либо бывший капитан Нуйтинк, либо юный Эбоссе, оба сейчас глухие запасные. В центре поля, как и в "Аталанте", дилемм нет. А в атаке настоящая "девятка" Бету, забивший "Вероне", может заменить Саксесса. У португальца лишь три выхода в "старте" в восьми турах, но он лучший бомбардир команды с пятью голами.

Особое внимание на фланги, где играют реактивный Удоджи и бывший игрок центральной оси Перейра.

"Удинезе": Сильвестри, Эбоссе, Н. Перес, Бийол, Перейра, Уолас, Ловрич, Макенго, Удоджи, Бету, Деулофеу

"Аталанта": Спортьелло, Околи, Скальвини, Демираль, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Соппи, Пашалич, Лукман, Муриэль

Статистика

Последние девять очных матчей на всех полях завершились семью победами "Аталанты" и двумя ничьими. Среди побед - и 7:1 в Бергамо и 6:2 в Удине

В Удине "зебретте" проиграли последний очный матч именно со счетом 2:6, до этого сыграли вничью 1:1 и до этого дважды уступили - 2:3 и 1:3. Впрочем, перед этим в семи очных матчах дома не проигрывали - три победы и четыре ничьи

В последних шести матчах между "Удинезе" и "Аталантой" были забиты 30 мячей. Из команд, против которых "Аталанта" отыграла как минимум 50 матчей, никому она не забивала в среднем за матч больше, чем "Удинезе" - 1.3 гола. В последних 14-ти матчах она неизменно забивала этому сопернику

Луис Муриэль забил "Удинезе" 11 мячей. За последние 28 лет лишь два иностранца забили больше в Серии А какой-либо одной команде. Эрнан Креспо тому же "Удинезе" (14) и Гонсало Игуаин - "Лацио" (12)

Если "Аталанта" победит и не пропустит, она сравняется с рекордом "Интера" в сезоне 1966/67, победившим в первых пяти гостевых матчах сезона в лиге без пропущенных

Матч в Удине станет трехсотым для Гасперини во главе "Аталанты". Тем самым он обойдет Эмилиано Мондонико и станет первым в соответствующем списке

Если Роберто Перейра сегодня выйдет на поле, отыграет свой 150-ый матч за "Удинезе"

В девяти из последних десяти матчей Серии А с участием "Аталанты" в лиге было забито менее трех мячей, в восьми из последних десяти с участием "Удинезе" - как минимум три

"Аталанта" выиграла шесть из семи своих последних гостевых матчей лиги, проиграв лишь чемпиону "Милану". "Удинезе" дома вначале проиграл три подряд, затем сыграл вничью, а последние три выиграл

Прогноз: Удинезе - Аталанта 1:1

В "Удинезе" не могут дождаться игры перед полными трибунами, желают доказать, что и вправду "новая "Аталанта". "Аталанта" желает доказать, что о ней стоит говорить больше, чем о "выскочках" из Фриули. Как говорит Гасперини, обе команды чувствуют огромный прилив энтузиазма, и для его команды этот тест не легче, чем "Милан" или "Рома". По чьему сценарию пойдет игра? Кто победит, атака или оборона? Может быть все, что угодно.