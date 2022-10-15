Торино - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 15.10.2022

В последние 70 лет очень редко "Ювентус" подходил в дерби в худшем состоянии, чем "Торино". Математически "зебры" и сейчас подходят лучше. Выше в турнирной таблице в целом, успешнее в последних турах. "Быки" и вовсе неделю назад вымучили ничью на 90-ой минуте и набрали первое очко в четырех последних турах. Тем не менее, именно они сейчас спокойнее соперника, в стане которого просто неимоверное цунами. Повлияет ли это на игру?

15 октября. 19:00. Серия А. Десятый тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Ювентус"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

В начале сезона 2015/16 кризис "Юве" математически был более серьезным. Сейчас он восьмой с 13-ю очками после девяти туров, тогда был 13-ым с 12-ю после десяти и позади "Торо". Однако тогда речь шла о действующем чемпионе Италии и финалисте Лиги Чемпионов с отличным составом. Сейчас же речь о команде, вылетающей из ЛЧ в групповом турнире, далекой от Скудетто уже третий год, с уставшими ветеранами или неопытной молодежью в составе.

Тогда выход из кризиса начался голом Хуана Куадрадо на 90-ой минуте, принесшим победу в дерби и начавшим серию из 15-ти побед подряд. Во вчерашнем открытом письме нынешний капитан Леонардо Бонуччи напомнил, что дерби часто ставало поворотным моментом для сезона "Ювентуса". Впрочем, отказался заявить, что этот матч сегодня состоится в подходящий момент для команды. Да и само существование открытого письма - признак проблем.

После провального матча в Хайфе в Лиге Чемпионов команда сразу же отправилась на "ритиро", то есть закрылась на базе. Причем СМИ наперебой сообщают, что игроки вовсе не были довольны этим и протестовали. Отвечая на вопрос о протестах, Массимилиано Аллегри заявил: "Никто не отказался приехать на ритиро". Формулировка странная, поскольку ясно, что никто не откажется при приказе клуба. Но между строк читается недовольство игроков.

Недоумение вызывает также освобождение от закрытия на базе травмированных игроков. Маттиа Де Шильо, например, решил все же остаться ночевать на базе, а вот Анхель Ди Мария поехал домой. Вряд ли такое разделение способствует сплочению коллектива.

В целом атмосфера вокруг команды кошмарная. В нее не верят даже собственные болельщики. Президенту Андреа Аньелли пришлось извиняться за выступление в Хайфе (0:2), признавать, что он чувствует позор и стыд и что болельщикам команды сейчас стыдно ходить по улицам. Аллегри же признает, что у команды отсутствуют страсть и сердце. "Каждый играет в одиночку. Мы должны вновь стать коллективом".

В "Торино" все не так драматично. Десятое место - то, которое он занял и в предыдущем сезоне и которым будет доволен в нынешнем. Хотя в последних турах он разочаровывает. Поражение от "Интера" в гостях лишь на 89-ой минуте вполне приемлемо, как и 1:3 в Неаполе (пусть и там он развалился быстро). Но последних два домашних матча - 0:1 от "Сассуоло" и 1:1 с "Эмполи", который на 89-ой минуте еще был 0:1, говорят о плохой форме.

Команда Ивана Юрича организованна в обороне, играет агрессивно, интенсивно, разбивает игру на единоборства. Об этом напомнил Аллегри. Также по владению мячом он пятый в лиге, то есть на четыре места выше "Ювентуса", так что вполне может доминировать. Юрич заявляет, что некоторые команды создают гораздо меньше нас, но стоят выше. Это вполне может относиться и к самому "Юве". Многое будет зависеть от эпизодов.

Статистика

В последнем 31-ом очном матче "Ювентус" проиграл лишь однажды - в 2015-ом году (1:2). Кроме этого, одержал 23 победы и добыл семь ничьих. Правда, в трех последних матчах он побеждал лишь однажды - 1:1 в 2022-ом году, 1:0 на 86-ой минуте и 2:2 в 2021-ом. До этого, в 2020-ом, оформил камбек с 0:1 на 89-ой

За последние 20 лет "Торино" ни разу не выдавал серию в дерби из двух матчей без поражений подряд

В последних сорока матчах "Ювентус" неизменно забивал "Торино"

"Торино" выиграл лишь два из 12-ти предыдущих домашних матчей в Серии А, проиграв и сыграв вничью по пять раз. В двух домашних матчах подряд он не забивал с марта

"Ювентус" не выиграл ни одного из шести предыдущих гостевых матчей в Серии А - две ничьи и четыре поражения. Семь гостевых подряд без побед в последний раз он выдавал в 2010-ом году, когда завершил сезон седьмым. Также с 2010-го года не было трех гостевых поражений подряд в лиге. Сегодня это может произойти

Лишь четыре команды Серии А в этом сезоне забили меньше, чем восемь мячей "Торино". Лишь две команды пропустили меньше, чем семь мячей "Ювентуса"

В 13-ти матчах в сезоне во всех турнирах "Ювентус" одержал лишь четыре победы. Все - дома. У "Торино" столько же в десяти матчах - по две дома и в гостях

В шести из последних восьми матчей лиги с участием "Ювентуса" и в четырех из последних пяти с участием "Торино" забивалось менее трех мячей

Кадры

Аллегри сообщил, что двое из трех его форвардов - Влахович, Милик и Кен - выйдут на поле с первых минут. Значит, схем 4-3-3 и 4-2-3-1 не будет. Возможно, останется 4-4-2, но в борьбе с опорными зонами "Милана" и "Маккаби" она оказалась совершенно провальной. Так что 3-5-2 с Данило, Бонуччи и Бремером в центре обороны и тремя опорниками. За позиции в центре поля борются МакКенни, Локателли, Паредес, Рабио и Миретти.

Ди Мария получил травму в Хайфе и пропускает матч. Также травмированы Погба и Де Шильо, Кьеза тренируется с командой, но после тяжелой травмы еще не готов.

"Торино" должен сохранить схему 3-4-2-1. У него вернулся латераль Войвода, но вряд ли он попадет в стартовый состав. Юрич сообщил, что опорник Риччи и оба форварда - Санабрия и Пеллегри - не готовы играть. Так что придется играть с "фальшивой" девяткой. Кто из тройки Миранчук-Влашич-Радоньич будет играть ближе к воротам соперника - неясно.

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схуурс, Родригес, Айна, Лукич, Линетти, Лазаро, Влашич, Миранчук, Радоньич

"Ювентус": Щесны, Данило, Бремер, Бонуччи, Куадрадо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович, Милик

Прогноз: Торино - Ювентус 0:1

Когда еще ловить "Ювентус", как не сейчас, да вне "Алльянц Стадиум"? Тем более, что "Торо" в последнее время научился против него играть. С другой стороны, привозить, пропускать на ровном месте, особенно в последние минуты, он не прекратил. Как минимум два из последних трех дерби по игре должен был выиграть. Да и в целом он в плохой форме. Юрич еще и боится, что соперник, как всегда в свои плохие периоды, сплотится. Разумнее ставить на тяжелую победу "Юве".