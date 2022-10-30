Торино - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 30.10.2022

До перерыва на Чемпионат Мира "Наполи", "Интер", "Аталанту", "Лацио", "Рому" и "Ювентус" ожидает как минимум один матч против другой команды из этого списка. У "Милана" таких нет. Для него сложнейший матч за этот период состоится сегодня. Выезд к десятой команде лиги и традиционно неудобному для себя сопернику за несколько дней до решающего матча Лиги Чемпионов может оказаться не менее сложным, чем Топ-матч. А значит - интересным для нейтральных болельщиков.

30 октября. 21:45. Серия А. 12-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Милан"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

После тяжелых поражений от "Наполи" в лиге и "Челси" в Лиге Чемпионов "Милан" потихоньку высвободился. Кроме поражения и дома от того же "Челси" (которое оправдывается игрой вдесятером с 18-ой минуты), одержал пять побед. В том числе 4:1 и 4:0 в двух последних матчах. "Монца" дома и "Динамо" в Загребе были переиграны легко, и против "Зальцбурга" в среду дома для выхода из группы ЛЧ хватит и ничьей. В плане травмированных также ситуация получше - некоторые вернулись и есть выбор.

Комфортному состоянию "россонери" мешает некая неуверенность в их игре. Чемпион сейчас не так убедителен, как "Наполи", "Интер" и "Лацио". Перед "Динамо" пропускал в десяти из 11-ти матчей во всех турнирах. В гостях испытывает серьёзные проблемы. В лиге на выезде добыл две ничьи, а затем три победы, но очень тяжёлые - 2:1 вдесятером над "Сампдорией", в добавленное время над "Эмполи" и на 81-ой минуте над "Вероной".

"Торино" в последних двух матчах сумел сбросить слабую серию из пяти предыдущих лишь с одним очком и двумя забитыми мячами. 4:0 над "Читтаделлой" в Кубке и особенно 2:1 на сложном выезде в Удине придали ему уверенности в себе и вернули в Топ-10. Да и та плохая пятиматчевая серия состояла, в том числе из 0:1 на 89-ой минуте от "Интера" в гостях и 0:1 в дерби от "Ювентуса". То есть команда Ивана Юрича по-прежнему жестка, собранна и боевита, и не хватает ей "лишь" реализации.

Сегодня она вновь будет прессинговать высоко, жёстко, играть быстро, разбивать игру на единоборства, сохранять монолитность обороны и полагаться на технику, дриблинг Влашича, Радоньича и Миранчука в атаке. "Милан" обязан не уступить ей в жёсткости и также должен пытаться играть быстро и агрессивно. Соперник крайне неудобен перед "Зальцбургом", но беречь силы на среду нельзя, если не хочешь отстать от "Наполи".

Кадры

Стефано Пиоли все же попытается немного сберечь силы посредством ротации. В центр обороны после дисквалификации на матч в Загребе вернётся Томори, отправив Кьера отдыхать. Молодой Габбия, счастливый от первого гола за клуб, забитого в Хорватии, должен сохранить место рядом с ним. Калулу останется справа в обороне. В центре поля получит отдых либо Тонали, либо Беннасер в пользу Побеги, в атаке Ориги, уже забивший первый гол за клуб, подменит Жиру.

Браим Диас пропустил мяч в Загребе и под вопросом сейчас. Возможно, автора дубля против "Монцы" и гола против "Ювентуса" поберегут на среду. Тогда выйдет разочаровывающий Де Кетеларе.

У "Торино" изначально состав короткий. Еще и главный форвард Санабрия выбыл. Бывший игрок "Милана" Пеллегри, забивший в Удине, выйдет в атаке. Позади него - двое из тройки Радоньич-Влашич-Миранчук. Хотя, возможно, выйдут все трое, сдвинув Пеллегри. То есть "Торо" сыграет с "фальшивой девяткой". Второго "россонери" очень хотели купить два года назад, за первым следят сейчас. Не сможет сыграть автор одного из голов в Удине латераль Айна.

В центре обороны пять игроков борются за три позиции. Схуурс, Буонджорно, Родригес, Зима и Джиджи, в центре поля Линетти создаёт конкуренцию Риччи.

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схуурс, Родригес, Войвода, Лукич, Риччи, Лазаро, Миранчук, Влашич, Пеллегри

"Милан": Татарушану, Калулу, Габбия, Томори, Эрнандес, Побега, Тонали, Мессиас, Диас, Леау, Ориги

Статистика

"Милан" и "Торино" встречались в Серии А 152 раза. 62 победы у первых, 33 - у вторых, 57 ничьих. Разница мячей - 233:144. В Турине - 17 побед "Милана", 22 - "Торино", 37 ничьих. Разница мячей там - 101:93. В предыдущем сезоне "Милан" победил дома со счетом 1:0, а в гостях сыграл вничью 0:0

В последних пяти очных матчах в лиге четырежды побеждал "Милан". Во всех пяти он не пропускал. Правда, последний хронологически, в Турине в апреле, завершился со счетом 0:0. В этом городе результаты последних девяти очных матчей таковы - пять ничьих подряд, затем две победы "Торино", затем 7:0 в пользу "Милана", и затем 0:0

Ни один из нынешних игроков "Торино" не забивал "Милану" в Серии А

"Торино" не побеждал дважды подряд Серии А с января. Сегодня это может произойти

"Милан" не проиграл 17 последних гостевых матчей Серии А, добыв в них 12 побед и пять ничьих. Это длиннейшая такая текущая серия в лигах Топ-5 и его длиннейшая с 1993-го года

Прогноз: Торино - Милан 1:1

Пиоли говорит о том, насколько стимулирует встреча с командами Юрича, поскольку заставляет тебя искать решения. Впрочем, больше, чем стимулирует, она раздражает. Сам Пиоли подтверждает это, говоря о битве, постоянной борьбе за отскоки, дуэлях, важности быстрых атак после перехватов. Томмазо Побега, игравший в "Торино" в предыдущем сезоне, говорит, что соперник здоров ментально после победы в Удине и повторяет слова тренера о стиле игры.

Вторая ничья подряд в очных матчах более чем реальна. Даже вновь 0:0. 0:7? Это было до Юрича. Хорват ничего подобного не позволяет.