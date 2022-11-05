Аталанта - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 05.11.2022

5 ноября. 19:00. Серия А. 13-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Рекордная в истории клуба серия побед во всех турнирах прервалась на 13-ти, сегодня ожидает крайне сложный выезд в 13-ом туре Серии А, именно сейчас вылетел из-за травмы лидер атаки команды, на счету которого 13 очков в лиге по схеме "гол+пас". Неужели проклятое число знаменует начало падения "Наполи"? После первого поражения в сезоне, пусть и в турнирном плане никак не повлиявшего, "везувиани" нужно держать удар.

В принципе, из Ливерпуля неаполитанцы приехали в правильном настроении. Не убивались из-за поражения, тем более, что все равно удержались на первом месте в группе Лиги Чемпионов. При этом были злы из-за него. Лучано Спаллетти был очень доволен выступлением в первые 85 минут, и совершенно справедливо. И даже еще более доволен хмурой реакцией игроков после финального свистка, их отказом праздновать общее достижение. Признак высоких амбиций.

Спаллетти заявил, что причиной двух поздних пропущенных на "Энфилде" стали усталость в борьбе с интенсивной английской командой, а также некая самоуспокоенность, согласие на ничью, недостаток голода. При этом считает, что в целом выступление подтвердило силу команды.

В лиге серия побед составляет восемь матчей, и она не рекордная. Так что есть куда стремиться. После трех подряд сложных матчей - против "Кремонезе", "Болоньи" и "Ромы" - она раздавила дома "Сассуоло" со счетом 4:0. Что, вместе с поражением "Милана", позволило создать очковый гандикап, который за один матч не преодолеть. В гостях "везувиани" в этом сезоне уже переиграли "Лацио", "Рому" и "Милан", так что и в Бергамо едут без страха.

"Аталанта" несколько побаивается. Джан Пьеро Гасперини заявляет, что результат матча будет зависеть от ее умения ограничить игру соперника, и лишь затем следует попытаться создать что-то свое. Прежде всего желает не пропустить. В этом как раз вторая оборона лиги, пропустившая всего восемь мячей, очень хороша. Хотя у нее был отрезок с пятью в трех турах, прерванный 2:0 в Эмполи. А по забитым она шестая и не всегда находит решения в атаке.

Более того - возникают вопросы по ее силе, уровню в Топ-матчах. И против "Милана", и против "Ромы", и против "Лацио" она не доминировала, выглядела слабее соперника. Против "Фиорентины" владела мячом гораздо меньше, чем соперник. Результаты в целом хороши - две победы, ничья и поражение, но поражение, 0:2 от "Лацио", было недавно, в предыдущем домашнем матче. Тогда бергамцы были просто раздавлены в центре поля, проиграв все дуэли.

"Наполи" на первом месте в лиге по ударам по воротам и втором - по владению мячом, "Аталанта" 14-ая в первом компоненте и 18-ая (!!!) - во втором. Так что ясно, кто сегодня будет доминировать. Спаллетти говорит о схожести "Аталанты" по стилю с "Ливерпулем", но это новости предыдущих шести лет. Сейчас она совсем иная. Хозяева попытаются замедлить темп и найти атаки длинными пасами. Также они просто обязаны выигрывать единоборства.

Статистика

В каденции Гасперини в "Аталанте" он встречался с "Наполи" в лиге 12 раз. Шесть раз победил, однажды сыграл вничью, пять раз проиграл. Кроме того, дважды выбил неаполитанцев из Кубка. В семи последних очных матчах в лиге четыре победы на счету Гасперини против двух поражений и при одной ничьей. Правда, последний очный в апреле он проиграл в Бергамо со счетом 1:3

Дважды подряд в лиге "Наполи" не побеждал "Аталанту" с декабря 2018-го года, а ничья в последний раз в матче лиги этих команд в Бергамо состоялась в октябре 2014-го

В восьми последних очных матчах в лиге "Аталанта" неизменно забивала. Причем в последних четырех и в пяти из последних шести обе команды на двоих забивали как минимум четыре мяча

"Наполи" и "Аталанта" - лидеры Серии А в показателе наименьшего количества минут, в которые уступали в счете - 46 и 84 соответственно

27 очков "Аталанты" в первых 12-ти турах Серии А - ее клубный рекорд. Ранее никогда не было более 22-ух на этой стадии

Сегодня "Аталанта" впервые в своей истории примет участие в матче между первой и второй командами в текущей турнирной таблице Серии А

В десяти последних матчах при судействе Маурицио Мариани "Наполи" добыл девять побед и ничью. Правда, из грандов играл лишь против "Ювентуса", и дома (2:1)

"Аталанта" выиграла три из пяти последних домашних матчей лиги. До этого не побеждала в них семь раз подряд, в том числе проиграв и "Наполи". Во всем предыдущем сезоне в Серии А она одержала дома лишь четыре победы

Кадры

Получивший повреждение против "Лацио" опорник Де Роон вернулся в заявку. Но Гасперини сомневается, что готов к стартовому составу. Не уверен он и в Дуване Сапате, не игравшем в "старте" с первого сентября. Последнего или же юного Хойлунда придется бросить в бой, поскольку до конца года вылетел первый форвард команды Луис Муриэль. Либо же Гасперини решит сыграть с "фальшивой девяткой" - Лукманом, забившим четыре гола в пяти последних матчах.

Если Лукман станет центрфорвардом, шанс на появление в стартовом составе получит Руслан Малиновский. А если Де Роона заменит Пашалич, а не Скальвини, появление почти неминуемо. Выход украинца на замену и работа по удержанию счета в Эмполи получили хорошие отзывы в прессе, но, возможно, новости последних дней о близком переходе в "Тоттенхэм" побудят Гасперини избрать Эдерсона, а не Руслана.

У "Наполи" вылетел его лучший игрок в этом сезоне, автор шести голов и семи ассистов в лиге. У Хвичи Кварацхелии проблемы со спиной. Заменит его либо Маттео Политано, либо Джакомо Распадори. Хотя последний в своей недолгой карьере не заработал ни гола, ни ассиста против "Аталанты". Виктор Осимхен принёс победы над "Болоньей" и "Ромой", забил "Сассуоло" и попытается компенсировать отсутствие грузина.

В остальных линиях никаких дилемм нет. Ндомбеле, Эстигор и Оливера, игравшие в Ливерпуле с первых минут, вернутся в запас. В центре обороны останется Ким Мин-Чже, признанный лучшим игроком октября в лиге по версии Ассоциации Футболистов.

Прогноз: Аталанта - Наполи 1:2

Кто, если не вторая команда лиги, способен остановить дома первую? Тем более, что "Аталанта" отличается обороной, а у "Наполи" отсутствует главный игрок атаки? Помним старое поверье о том, что после того, как мяч залетает в ворота любым путем, даже незаконным, он обязательно залетит и законным. После незначимого поражения в Ливерпуле может сразу прийти значимое. Но все же "Аталанта" против Топов слабовата, а "Наполи" - Топ из Топов.