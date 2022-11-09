Сассуоло - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2022

"Нас ожидает сложная игра. Я ожидаю увидеть максимальные усилия в попытке вновь улыбаться, чего мы не делали в последние два дня". "Рома" автора этих слов Жозе Моуриньо не улыбается, разумеется, из-за поражения в дерби в воскресенье. Но много времени, как и много причин пребывать в депрессии у нее нет. Сегодня очередной матч, и победа в нем выведет по итогам тура на расстояние лишь двух очков позади второго места. Есть за что бороться.

9 ноября. 19:30. Серия А. 14-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Рома"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Если учитывать историю, "Рому" ожидает невероятно сложная игра. В первые годы "Сассуоло" в Серии А он как раз играл плохо против римлян. На всех полях выдав серию из восьми матчей без побед - шесть поражений и две ничьи, дома потерпев пять поражений подряд, забив лишь один мяч. Однако в последних четырех домашних очных матчах не проигрывал вообще - 0:0, 4:2, 2:2, 2:2. В последних пяти на всех полях проиграл лишь однажды, и на 91-ой минуте.

Правда, ныне речь о совсем ином "Сассуоло". От его яркости, попыток доминирования, обилия атак не осталось и следа. В нынешнем сезоне он весьма осторожен, консервативен. По забитым мячам лишь 12-ый с 14-ю в резюме. Его чуть ли не единственный яркий, заметный игрок атаки Арман Лорьенте выдал лишь два гола и два ассиста в лиге. Уход Джанлуки Скамакки и Джакомо Распадори, а также травмы Доменико Берарди и переход на игру с тремя опорниками сильно повлияли.

Все это влияет и на результаты. 13-ое место в лиге, четыре поражения в пяти последних матчах с победой лишь над "Вероной", которая проигрывает всем.

"Рома" забила ненамного больше - 16. Причем если поначалу она много создавала, много пробивала по воротам, а ее проблемой была реализация, то теперь и создает мало. В дерби она владела мячом 59 процентов времени, но нанесла лишь восемь ударов по воротам и возникало ощущение, что не забьет, даже если будет играть еще десять часов. Еще и защитник Ибаньес подарил сопернику мяч, гол и, как оказалось, победу.

Более того, нет даже моуриньевской обороны, ведь команда пропустила в десятом из 11-ти последних матчей во всех турнирах. Правда, перед дерби она выиграла три подряд, но ведь у той же "Вероны", и с большим трудом, а также у финского ХИКа и тяжелым камбеком у болгарского "Лудогорца". Она нестабильна и просто недостаточно сильна.

Моуриньо признал отсутствие остроты и скорости, а также поражения в единоборствах и недостаточно командную игру. А уже перед отчетным матчем заявил, что имеет право плакать из-за травм, оставивших его практически с прошлогодним составом. Также заявил, что, если бы сыграл так глухо от обороны, как "Лацио" в дерби, "меня бы убили". Хотя не только плачет, но и подбадривает подопечных математикой, говоря об отличном шансе превзойти очковый улов предыдущего сезона.

Обе команды не любят мяч, не любят доминировать, создают в последнее время мало. Гораздо опаснее в контратаках, чем в позиционных. Так что ожидаются качели с довольно долгими отрезками серой игры.

Кадры

Кроме Дефреля, Берарди и Мулдура, которых нет давно, у "Сассуоло" потерь нет. Мобильные фланги с Лорьенте и юным Д'Андреа заметнее, чем разочаровывающий форвард Пинамонти. Один из лучших игроков предыдущего сезона Траоре после серьезной травмы не может найти себя. Отмечаем опорника Давиде Фраттези, воспитанника "Ромы", который может перейти туда уже в январе. И дилемму насчет его силового коллеги Обьянга, которого обычно выпускают против сильных соперников.

У "Ромы" отсутствуют Дибала, Спинаццола, Кумбулла и Пеллегрини. Последний, капитан команды, получил травму в дерби, и его потеря существенна. Заменит его, скорее всего, 18-летний Вольпато. Кристиан отлично выходит на замену, но с первых минут в лиге за команду еще никогда не играл. Рядом с ним сыграет Дзаньоло, единолично устроивший камбек против "Лудогорца" и попадавший в перекладину в дерби. А позади Матич вновь, скорее всего, уступит Кристанте и Камара.

Центрфорвард Тэмми Абрахам забил лишь однажды в последних 12-ти матчах и играет ужасно. Моуриньо даже предположил, что думает о Чемпионате Мира. Возможно, Андреа Белотти получит шанс. Пожалуй, португалец был бы рад изменить кое-что и в центре обороны, но там никаких вариантов нет. Ибаньес за последние дни получил два удара. К ошибке в дерби добавился его невызов в сборную Бразилии на Чемпионат Мира.

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Д. Феррари, Рожерио, Торстведт, Лопес, Фраттези, Лорьенте, Пинамонти, Д'Андреа

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Камара, Залевски, Дзаньоло, Вольпато, Белотти

Прогноз: Сассуоло - Рома 1:2

"Рома" слишком часто проигрывает дома. Зато в гостях в последних шести матчах добыла пять побед и ничью. В том числе и четыре победы подряд в лиге. Всеми правдами и неправдами, драматичными голами на последних минутах, пенальти и угловыми, камбеками, но добыла. "Сассуоло" как раз хорош дома - два поражения в шести матчах, в том числе ничья с "Миланом" и всего 1:2 от "Интера". Кажется, что все же на этот раз будет ближе к 1:2.