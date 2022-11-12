Аталанта - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 13.11.2022

13 ноября. 13:30. Серия А. 15-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

"Аталанта" и "Интер" движутся с той же скоростью, но в противоположных направлениях. Первая начала сезон в лиге 20-ю очками и тремя пропущенными в восьми турах, но затем в шести пропустила девять мячей и набрала семь очков. В том числе проиграла три из четырёх последних матчей. Вторая начала с 12-ти очков и 13-ти пропущенных в восьми, а продолжила 15-ю очками и пятью пропущенными в шести. Как результат - обе ныне с 27-ю очками. Как повлияет очная встреча?

27 очков = три до второго места. То есть, кроме побега "Наполи" от всей лиги, вроде бы все не так плохо. Впрочем, динамика "Аталанты" явно плоха. Она проиграла в одни ворота дома "Лацио", уступила в Бергамо и "Наполи", хотя полностью доминировала, уступила в гостях аутсайдеру "Лечче". Командам на букву "Л" она вчистую проиграла борьбу, единоборства, выглядя разобранной и апатичной. И, что ещё хуже - как считают многие, просто вернулась на свой реальный уровень.

С одной стороны, можно не драматизировать. Матч с "Лацио" в более далёком прошлом, затем состоялась победа в Эмполи (2:0). Игру против "Наполи" Джан Пьеро Гасперини и вовсе считает замечательной. А в Лечче играли вторым составом, сменив девять из 11-ти игроков "старта", по сравнению с предыдущим матчем. Тем не менее, общие ощущения, общая динамика отрицательны. Особенно - дома, и особенно - в Топ-матчах.

"Интер" в Топ-матчах выглядит ещё хуже. Гораздо хуже. В начале сезона "Аталанта" ещё остановила "Милан" и переиграла "Рому". Вице-чемпион же проиграл обеим, а ещё "Лацио" и неделю назад - "Ювентусу". Причем в первом тайме в Турине играл очень хорошо. Симоне Индзаги заявил, что матч был проигран до перерыва, когда не удалось реализовать ни один опасный момент. Но во втором тайме после пропущенного в контратаке команда просто развалилась, что, вообще-то, болезненнее.

Проблемы у миланских "нерадзурри" в целом в гостевых матчах. Кроме вышеуказанных результатов, они ещё и проиграли на выезде "Удинезе". То есть всего в гостях проиграли четыре матча из семи. А три победы одержали с разницей в один мяч, с большим трудом.

После неудачи в Дерби Италии атмосфера в клубе была весьма неприятной. Генеральный директор Джузеппе Маротта давал весьма острые комментарии, не похожие на него, также устроил личную беседу с Индзаги. Вроде бы помогло, поскольку "Интер" впервые в сезоне взял очки в матче, в котором уступал в счёте. Да ещё и разгромил "Болонью" со счетом 6:1. Но "Аталанта", да ещё и в гостях - это другой уровень. Это Топ-матч.

"Интер" любит доминировать, среди лидеров лиги по владению мячом, но в гостях слишком часто оставляет дыры и пропускает в контратаках. "Аталанта" по владению среди аутсайдеров, на всех полях очень консервативна. Она как раз дома играет хуже, чем в гостях, пропуская контратаки. Будет очень любопытно увидеть, как же сложится встреча таких команд.

Кадры

Состав "Интера" стабилен. Тем более, что Лукаку, Д'Амброзио и Дармиан все ещё травмированы. Автор дубля в среду Димарко укрепился на левом фланге в схеме 3-5-2. Ачерби в последнее время чаще играет в центре обороны, чем Де Фрай. Брозович уже здоров, но вряд ли Индзаги пожелает сдвигать тройку опорников. А форварды Джеко и Лаутаро забили в среду, причём Эдин - классным ударом слета. Корреа уступает им.

У "Аталанты", разумеется, вернутся все лучшие. Кроме травмированных. Муриэль и Дзаппакоста не могут играть, Паломино все ещё не готов, хотя обвинения в применении допинга с него сняли. Новая травма - стержня центра поля Де Роона. Она может стать решающей. Соппи и Околи ошибались в Лечче и должны уйти в запас. Сапата в Лечче забил свой первый гол в сезоне, и на его лидерство в атаке очень надеются.

Руслан Малиновский в среду впервые за два месяца появился в стартовом составе и отыграл очень прилично. Отдал ассист пасом вразрез Сапате, постоянно обострял. В прессе говорили, что он "единственный, кто верил, кто обострял, кто играл вертикально". Впрочем, Лукман, Пашалич и Эдерсон все равно перед ним в иерархии. Даже если хорват отойдет в центр поля вместо Де Роона, украинец вряд ли появится в "старте".

Статистика

В 18-ти из последнего 21-го матча в Серии А с участием "Интера" забивалось более двух мячей

"Интер" побеждал по итогам и первого тайма, и всего матча в пяти из шести последних туров лиги. Также он забивал более одного мяча в пяти из последних шести

Дуван Сапата - второй легионер после Матиаса Весино, забивавший во всех последних десяти сезонах Серии А

В 62-ух очных матчах лиги в Бергамо счет по победам - 23:15 в пользу "Интера". 24 матча завершились вничью. На всех полях во всех турнирах состоялись 135 очных матчей. 72 победы у "Интера", 27 - у "Аталанты", 36 ничьих

С начала каденции Гасперини в "Аталанте" показатели очных матчей - две победы, шесть ничьих и четыре поражения. Среди них победа со счетом 4:1 и поражение со счетом 1:7. В последних пяти матчах Гасперини не побеждал - три ничьи и два поражения. В предыдущем сезоне в Бергамо был зафиксирован счет 0:0, а в Милане - 2:2. Один из голов забил Малиновский

В шести из семи последних очных матчей забивалось не более двух мячей

Пять поражений "Интера" в первых 13-ти турах - его худшее начало сезона за 11 лет. Тогда команду возглавлял Джан Пьеро Гасперини, но он был уволен после пяти туров

Прогноз: Аталанта - Интер 1:1

Обе не преуспевают в Топ-матчах, хозяева слабо играют дома, гости - в гостях. "Интер" в гораздо лучшей серии в целом, но предсказать в таком матче ничего нельзя. Вряд ли будет много голов, ничья выглядит наиболее логичным результатом.