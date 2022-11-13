Ювентус - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 13.11.2022

Аллегри-Сарри лицом к лицу: Кто из них Анти-Спаллетти? Таков сегодняшний заголовок Corriere Dello Sport. При этом там же, на передовице, "Наполи" Спаллетти называют Галактическим. После вчерашней победы он убежал на расстояние 11-ти очков от "Лацио" и 13-ти от "Ювентуса", и сегодня обеим лучше о нем не думать. Думать следует о том, как укрепить свои позиции в Топ-4 лиги.

13 ноября. 21:45. Серия А. 15-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио"

Главный арбитр: Давиде Масса

"Лацио" ходил вокруг да около самых высоких мест уже давно, но никак не мог закрепиться на них. В последний раз помешал сенсационный провал дома против "Салернитаны" - 1:3. Маурицио Сарри признал, что тогда после 1:0 команда была уверена в том, что победит. Ее наказали контратаками. Однако собраться "орлы" сумели, выиграли дерби со счетом 1:0, почти весь матч отбиваясь, но делая это весьма уверенно. А в четверг с таким же счётом победили дома "Монцу".

Матч против новичка лиги сложился тяжело. В первые 64 минуты ударов в створ ворот никто не наносил, в первом тайме Сарри признал, что его команда уступала агрессии, прессингу соперника. Да и во втором, когда уже несомненно доминировала, не создала почти ничего. Забив благодаря грубой ошибке вратаря соперников. А "Роме" она забила благодаря грубой ошибке защитника соперников. То есть атака работает слабовато. Зато оборона - блестяще. Вторая в лиге.

Первая оборона в лиге сейчас - у "Ювентуса". Она пропустила на один меньше, чем "Лацио" - 7:8. А уже возвращение этого традиционного для клуба скилла вызывает у него немалый оптимизм. Также вызывает оптимизм возвращение ещё двух традиционных скиллов - умения штамповвть победы одну за другой и выигрывать Топ-матчи. Серия побед ныне достигла пяти (и ни в одном не было пропущенных), в предыдущем домашнем впервые с мая 2021-го был переигран "Интер".

По игре к нему очень много претензий. В Дерби Италии "Юве" должен был пропускать в первом тайме, а во втором поймал на контратаках. В гостях же от его игры просто зубы сводило. В Вероне в четверг угрожал воротам практически лишь издали, забил благодаря рикошету, избежал ничьей благодаря арбитрам, не давшим пенальти за попадание мяча в отставленную руку Данило, и Сандро, сорвавшему выход один-на-один. Аллегри заявил, что Алекс принёс себя в жертву команде.

Решение насчет Данило вызвало бурю в соцсетях, хотя судейские эксперты оправдали его, говоря об ударе в упор, рикошете и опорной руке игрока, на которую падал.

"Лацио" в нынешнем сезоне играет не в Сарризм. По ударам по воротам он даже 18-ый, по владению мячом - 11-ый. "Ювентус" по первому компоненту восьмой, по второму - девятый. И он играет дома. Так что будет стараться атаковать побольше, чем в гостях. В целом же присутствует опасность крайне скучной игры с минимумом голов.

Статистика

"Ювентус" выиграл пять своих последних матчей лиги подряд. Такая серия в последний раз состоялась в сезоне 2019/20, когда его тренировал Маурицио Сарри. Тот сезон стал последним на данный момент, в котором "бьянконери" взяли Скудетто

"Ювентус" лучший в лиге по пропущенным (7), "Лацио" - второй (8)

По сравнению с предыдущим сезоном после 14-ти туров "Ювентус" набрал на семь очков больше, а "Лацио" - девять. Это наибольший прогресс среди итальянских участников Еврокубков. Третьим идёт "Наполи" с "плюс три"

"Ювентус" не пропускал в последних пяти матчах лиги, "Лацио" - в восьми из последних девяти

В пяти из последних шести матчей Серии А с участием "Ювентуса" забивалось менее трех мячей

"Ювентус" не проиграл ни один домашний матч лиги в этом сезоне - пять побед и две ничьи. Его серия домашних матчей без поражений длится с предыдущего - шесть побед и четыре ничьи в десяти матчах. В восьми из них он ещё и забил как минимум два мяча. Серия "Лацио" без проигранных гостевых матчей лиги также длится с предыдущего - шесть побед и три ничьи в девяти матчах. В том числе четыре победы и две ничьи в нынешнем сезоне

В матчах против других участников Еврокубков от Италии результаты "Лацио" - поражение от "Наполи" и победы над "Интером" (3:1), "Ромой" (1:0) и "Фиорентиной" (4:0). Также он переиграл "Аталанту" (2:0). Три последние встречи были гостевыми. "Ювентус" переиграл "Интер" дома и проиграл "Милану" в гостях с одинаковым счётом 2:0, сыграл с "Ромой" дома и "Фиорентиной" в гостях с одинаковым счётом 1:1

"Ювентус" и "Лацио" встречались 187 раз. Счет по победам - 97:46 при 44-ех ничьих. Разница мячей - 327:210. В Турине счет по победам 57:16 при 22-ух ничьих. Разница мячей - 201:99. В последних девяти очных матчах в Турине "Ювентус" одержал семь побед, один матч свел вничью и один проиграл. Впрочем, если считать все поля и семь последних матчей, у "Юве" всего три победы при двух ничьих и двух поражениях

В предыдущем сезоне "Ювентус" победил "Лацио" в Риме благодаря редкому дублю Леонардо Бонуччи (2:0), а в Турине потерял преимущество в два мяча, пропустив на 96-ой минуте. 2:2. Хотя следует отметить, что второй матч состоялся в 37-ом туре и турнирного значения не имел

Кадры

Чиро Иммобиле уже даже вышел на поле против "Монцы", но ехать в Турин не готов. Также травмирован левый вингер Дзакканьи. Таким образом, отсутствуют два лучших бомбардира "Лацио". Фелипе Андерсон, автор гола в дерби, останется "фальшивой девяткой", а на фланге сыграет либо Канчелльери, либо самый молодой автор гола за "Лацио" в лиге за последние 86 лет Ромеро, забивший "Монце". Нужна замена и Лаццари. Она очевидна - Хюсай.

В центре поля вряд ли Луис Альберто опередит силового Весино.

У "Ювентуса" также отсутствует лучший бомбардир, и также не впервые. Душан Влахович травмирован. Аркадиуш Милик слабовато подменяет его в последнее время, но голы приходят из других источников. Опорники Рабио и Фаджоли забили в дерби, последний забил и в Лечче. В Вероне забил Кен, который, возможно, вновь составит компанию поляку. Возможно и возвращение в атаку молодого опорника Миретти. Также отмечаем автора двух ассистов в дерби Костича.

В обороне отсутствует Алекс Сандро, а также Де Шильо. Что прокладывает путь назад в стартовый состав кризисному Бонуччи.

"Ювентус": Щесны, Данило, Бремер, Бонуччи, Куадрадо, Миретти, Рабио, Локателли, Костич, Милик, Фаджоли

"Лацио": Проведель, Хюсай, Казале, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Весино, С. Милинкович-Савич, Педро, Фелипе Андерсон, Канчелльери

Прогноз: Ювентус - Лацио 1:0

Две отличные обороны, две команды с существенными вопросами к атаке, обе без лучших бомбардиров. Аллегри признает, что нужно работать лучше с мячом, но в который раз повторил, что идеал команды для него - это команда, которая даёт результат. Он также говорит о возвращении командного духа как о наиболее важной вещи. Командный дух "Лацио" также на высоте. Так что ожидается тяжёлая битва. Без яркости. А в таких "Юве" обычно сильнее.