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Кремонезе - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 28.01.2023
"Нерадзурри" в тревоге
Фото: twitter.com/Inter
Разгромная победа в Суперкубке над "Миланом" уже практически забыта. После неё "Интер" проиграл "Эмполи" дома в лиге и завершил первый круг в тревоге. Визит к последней команде Серии А в первом туре второго круга - отличный шанс снять беспокойство? Вовсе не факт.
28 января. 19:00. Серия А. 20-й тур
Кремона. "Джованни Дзини"
"Кремонезе" - "Интер"
Главный арбитр: Маурицио Мариани
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В 2023-ем году "нерадзурри" провели уже шесть матчей. Победа в Суперкубке, а также в лиге над "Наполи" - в несомненный плюс. И по результату, и по качеству игры. Остальные же матчи против команд гораздо меньшего калибра сложились гораздо сложнее. Тяжёлая победа над "Пармой" в Кубке, когда лишь голом на 89-ой минуте удалось перевести игру в овертайм, потеря победы в Монце на 92-ой, лишь 1:0 дома над "Вероной" из зоны вылета и 0:1 от "Эмполи".
Проблемы усугубляются ещё и ситуацией вокруг Милана Шкриньяра. Капитан команды в последнем матче хочет уйти прямо сейчас. Заявление его агента об этом прозвучало в то время, как словак играл против "Эмполи". И через несколько минут он был удален. А вдесятером "Интер" не сумел отыграть как следует и достичь хотя бы ничьей. В принципе, он и до удаления не играл как следует, и против "Вероны" и "Пармы" выступил слабо.
Исходя из этого, в клубе реально боятся, что не попадут в Лигу Чемпионов. Что при его экономическом положении будет ужасным ударом. Соответственно, и позиции Симоне Индзаги сейчас непрочны. До лета никто его увольнять не будет, но и без такой опасности давление велико. Сейчас же он говорит, что, к счастью, следующий матч пришёл быстро после поражения и позволяет реабилитироваться немедленно.
"Кремонезе" своего тренера уже уволил. Причём терпел Массимилиано Альвини 18 туров. Кое-какие причины терпеть были, поскольку команда, в принципе, играла неплохо, боролась. По ударам по воротам за матч она шестая в лиге. Тем не менее, не выиграла в первом круге ни одного матча. А его сменщик Давиде Баллардини сразу же, в первом матче, выбил "Наполи" из Кубка. В гостях. Хотя, по сути, также не победил, ведь после 2:2 по итогам 120-ти минут выиграл пенальти.
В первом матче лиги победы вновь не было, но 1:1 в Болонье против команды в хорошей форме, когда пришлось весь матч отбиваться - хороший результат.
В ноябре "Кремонезе" играл дома против "Милана" и не проиграл ему (0:0), в январе - против "Ювентуса" и проиграл ему из-за гола на 91-ой минуте (0:1). Индзаги напомнил об этом, также напомнил о "Наполи" и "Болонье". Похвалил Баллардини, заявив, что он тренер высокого уровня и его команды имеют чёткий рисунок игры.
Симоне ожидает сложный матч, и он прав. Хотя бы исходя из формы его команды. Особенно - в гостях. В гостевой таблице лиги по пропущенным она 18-ая с 20-ю в девяти матчах. По набранным очкам в гостях - девятая с четырьмя победами, ничьей и четырьмя поражениями.
Кадры
Шкриньяр и Николо Барелла дисквалифицированы. То есть лидер обороны и лидер центра поля. Д'Амброзио или Де Фрай заменят первого, Асллани либо Гальярдини - второго. Точнее, второго заменит Мхитарян либо Чалханоглу, а те прикроют сзади. Справа Думфриз разочаровывает, но, возможно, получит шанс вместо Дармиана. Возможно, и слева получит Гозенс вместо Димарко.
Джеко должен вернуться за счёт Корреа после более часа отдыха против "Эмполи". Тем более, что Хоакин очень слаб, а Лукаку травмирован.
У "Кремонезе" отсутствует полузащитник Пикель из-за травмы. Его должен заменить воспитанник "Интера" Бенасси. Форвард Дессерс вернулся, но вряд ли готов для стартового состава.
"Кремонезе": Карнезекки, Васкес, Бьянкетти, А. Феррари, Серникола, Мейте, Кастаньетти, Бенасси, Валери, Чофани, Окереке
"Интер": Онана, Де Фрай, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Асллани, Мхитарян, Гозенс, Джеко, Лаутаро Мартинес
Прогноз: Кремонезе - Интер 1:2
"Интер" - лучшая команда лиги по голам, забитым в первые 15 минут. Индзаги говорил и об этом. Если вновь сумеет забить рано - будет легче. Как было в первом круге против "Кремонезе". Тогда удалось забить на 12-ой минуте, позже повести со счётом 3:0 и лишь в самой концовке был пропущен один. Впрочем, и это не обещает лёгкую жизнь. Ведь и против "Монцы", и против "Вероны" подопечные Индзаги забивали рано. Будет плотный матч.
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