Ювентус - Лацио: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 02.02.2023

За последние 11 лет лишь в финалах Кубка и Суперкубка Италии "Ювентус" и "Лацио" встречались шесть раз. Плюс еще в трех матчах на других стадиях. В Суперкубке-2020 Маурицио Сарри во главе "Юве" проиграл "лациале". Он в целом неудачен в кубках - не выиграл в карьере ни одного, проиграл оба финала с туринцами. А вот Массимилиано Аллегри - лучший в истории Италии по кубковым трофеям (7). Изменится ли соотношение сил сегодня?

2 февраля. 22:00. Кубок Италии. 1/4 финала

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио"

Главный арбитр: Фабио Мареска

В принципе, соотношение сил перед нынешней встречей уже не то, что обычно. "Лацио" в лиге стоит выше. На 15 очков и десять мест. Ровно те 15 очков, которые сняли с "Ювентуса" за финансовые махинации. Туринский клуб сейчас бурлит, собирается подавать апелляцию, даже готовит демонстрации протеста. А в римском как раз все совершенно тихо, очень довольны своим положением. Даже январский Меркато принес усиление, что у него редко бывает.



В последних трех турах лиги "Юве" набрал лишь одно очко. Вначале влетел в Неаполе со счетом 1:5 еще до снятия очков. 3:3 дома с "Аталантой" после него как раз в плюс (особенно если учитывать ранний пропущенный), и Аллегри отмечал, что добыт на эмоциях, сердцем. Но 0:2 дома против "Монцы" при ужасной игре - жирный минус. Между этими матчами успел выбить ту же "Монцу" дома в Кубке (2:1), но там играл невзрачно. Решил классный крученый удар Кьезы.

Аллегри признал, что такого первого тайма своей команды как против "Монцы" в воскресенье ещё не видел и говорил о позорной лёгкости пропущенных. Во втором команда пыталась, но без мысли, без качества и в целом выглядела ментально потухшей. Как результат - наставник начал говорить о борьбе за выживание в Серии А.

Сарри также говорил о ментальной и физической усталости. Они пришли после как раз громкой победы над "Миланом" со счетом 4:0. Матч против "Фиорентины", также домашний, был совсем иным. Там "орлы" открыли счет рано, но затем отошли в оборону, отбивались, пропустили и вполне могли проиграть, а не сыграть вничью. Их наставник остался доволен боевитостью и порядком в обороне, но беспокойство такое выступление вызывает.

До этого же "Лацио" отыграл весьма солидно, особенно в обороне, и победил дома "Болонью" в Кубке (1:0) и в гостях "Сассуоло" (2:0). Но создал в атаке в этих матчах крайне мало. А до этого упустил 2:0 дома над "Эмполи" в концовке и сыграл лишь вничью, а также упустил 1:0 в Лечче и проиграл. Так что его стабильность и умение удерживать результат вызывают сомнения.

Обе команды не любят владеть мячом. Не в Топ-7 в лиге по этому компоненту. Неудивительно, что в очном матче в первом круге лиги проиграл тот, кто владел мячом больше. "Лацио" владел 60 процентов в Турине, большую часть первого тайма выглядел весьма прилично, но пропустил в раздевалку и развалился. 0:3. Сегодня также многое будет зависеть и от владения (точнее, его отсутствия), и от отдельных эпизодов.

Кадры

У "Ювентуса" отсутствуют Бонуччи, Милик и Погба. Куадрадо под вопросом. Де Шильо будет правым латералем? Возможно, ведь еще и МакКенни в конце января ушел в "Лидс". В центре поля остаются Локателли, Рабио, Фаджоли, Миретти и Паредес. Костич сдал в последнее время, поэтому на позиции левого латераля может выйти юный Айлинг-Джуниор. В целом 1/8 финала с "Монцей" выиграла молодежь. Доверятся ли ей сейчас?

Вылет Милика - тяжелый удар по атаке. Но как раз вовремя вернулся Душан Влахович. Аллегри объявил, что серб выйдет в стартовом составе. Где он не был с октября. Против "Монцы" в воскресенье он вышел на замену и играл ужасно. Добавит сегодня? А рядом с ним в схеме 3-5-2 выйдет Кьеза, Ди Мария либо юный Суле. Физическая форма Федерико все еще не очень хороша, но, возможно, Аллегри рискнет.

У "Лацио" Чиро Иммобиле вернулся и уже выходил на замену против "Фиорентины". Но, правду говоря, с "фальшивой девяткой" Фелипе Андерсоном команда выглядит лучше. Лаццари тогда также выходил на замену и сейчас должен вернуться в первые 11-ти. Еще два реальных варианта для ротации - Патрик вместо Романьоли или Казале в центре обороны и Весино вместо Катальди или Луиса Альберто в центре поля.

Интересно, выпустит ли Сарри на поле уже в этом матче Луку Пеллегрини? Левый защитник присоединился к команде 31-го января. Первую часть сезона он провел в аренде в "Айнтрахте". А принадлежит... "Ювентусу".

У "Ювентуса" в Кубке играет второй вратарь Перин. У "Лацио" в 1/8 финала играл Максимиано, но на этот матч Сарри постарается выставить лучшие силы. В том числе и Проведеля.

"Ювентус": Перин, Данило, Бремер, Сандро, Де Шильо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Айлинг-Джуниор, Влахович, Кьеза

"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Марушич, Весино, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро, Фелипе Андерсон, Дзакканьи

Статистика

"Ювентус" и "Лацио" встречались 188 раз. 98 побед у первого, 44 ничьи, 46 побед у второго. Разница мячей - 330:210. Домашними для "Юве" были 96 матчей. 58 побед, 22 ничьи, 16 поражений, разница мячей - 204:99

В последних шести очных матчах на всех полях во всех турнирах "Ювентус" не проигрывал - четыре победы и две ничьи. Хотя прямо перед этим проиграл два матча подряд - в Суперкубке и в лиге

В последних пяти очных матчах дома "Ювентус" добыл четыре победы и ничью, в последних десяти дома - восемь побед и ничью при одном поражении. В девяти из этих десяти матчей он забивал более одного мяча. В целом серия его домашних матчей против "Лацио" во всех турнирах с забитыми составляет 11 матчей

В шести очных финалах Кубка и Суперкубка за последние 11 лет у "Ювентуса" преимущество. Он выиграл два кубковых и два суперкубковых финала. Хотя последние два (оба в Суперкубках) выиграл "Лацио". Во встречах на других стадиях за эти 11 лет равенство – по одной победе и ничья, по одному проходу далее

"Лацио" проиграл три своих последних гостевых матча в Кубке Италии. "Ювентус" не проигрывал в Турине в этом турнире в последних 18-ти

11 матчей без пропущенных "Лацио" в первом круге лиги - повторение его клубного рекорда. Также он не пропустил в 1/8 финала Кубка. "Ювентус" не пропускал от итальянских команд в этом сезоне 12 раз

Прогноз: Ювентус - Лацио 1:0

Сейчас для "Ювентуса" Кубок - возможно, единственный шанс взять трофей в сезоне 2022/23 и выйти в Еврокубки. Аллегри вчера объявил о начале нового сезона. Такое, правда, он объявляет в нынешнем сезоне в третий раз. Впрочем, в предыдущие два удалось хотя бы "начать" двумя победами подряд. "Лацио"? Он силен, в хорошем настроении, но на "Алльянц" играет слабо, думает больше о лиге. Да и в Кубках Сарри Аллегри не соперник.