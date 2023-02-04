Сассуоло - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 04.02.2023

Голевая машина под названием "Аталанта" заела в Кубке во вторник. Практически даже не создала ничего на "Сан Сиро" в матче против "Интера". В матче лиги против "Сампдории" перед этим она также по своим меркам выступила слабовато. Забив дома аутсайдеру лишь два мяча. Неужели голепад в ее исполнении и вправду завершился? А голепад в исполнении "Сассуоло" как раз возобновился?

4 февраля. 21:45. Серия А. 21-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Аталанта"

Главный арбитр: Маттео Марченаро

В первых шести матчах 2023-го года во всех турнирах бергамцы забили 22 мяча. Заставив говорить о возвращении великолепной команды образца 2018-21 годов. 2:0 над "Сампдорией" также восприняли положительно. Джан Пьеро Гасперини говорил, что невозможно постоянно забивать уйму мячей, хвалил команду за солидную, собранную серьёзную игру. Но вот после 0:1 от "Интера" уже признал, что команда сделала мало, была несвежей, усталой с забитыми ногами.

Скажется ли эта усталость сегодня? Если да - вряд ли удастся добыть результат. Поскольку против "Сассуоло" играть вполсилы нельзя. "Милан" почувствовал это на своей шкуре, получив от него дома пять мячей (5:2). Правда, до этого "нероверди" выдавали ужасные результаты - два очка в восьми турах - вплотную приблизились к зоне вылета и поставили на грань отставки своего тренера Алессио Дионизи.

Теперь Дионизи призывает подопечных не почивать на лаврах, сохранить скромность и внимательность. Напоминает о том, что произошло после предыдущего матча с пятью забитыми (5:0 над "Салернитаной"). Как раз и началась та серия из восьми матчей. Заявляет, что "Аталанта" - команда в лучшей форме в лиге, наиболее здоровая.

В первые годы эры Гасперини матчи между этими командами были невероятно яркими, интересными, с обилием забитых. Последний матч "Сассуоло" и более ранние январские матчи "Аталанты" обещают такой же. Обе команды должны показать агрессивный, быстрый, яркий, забивной футбол. Хотя как раз в последних очных матчах такого не всегда хватало.

Что касается очных матчей, то с начала эры Гасперини "Аталанта" выиграла в лиге десять, свела вничью два и проиграла лишь один. В семи из первых девяти даже забивая три мяча и более. Хотя в последних четырёх выиграла два (со счетом 2:1), проиграла с таким же и свела один матч вничью 1:1.

Кадры

Неудачу в атаке против "Интера" можно объяснить уходом в запас второго бомбардира лиги и лучшего игрока января по мнению Ассоциации Игроков Адемолы Лукмана, а также Расмуса Хойлунда. Они в итоге вышли на поле на 54-ой минуте и ничего не улучшили, но игра с первых минут - совсем другое дело. Также может вернуться Демираль, отправленный в запас на фоне его возможного перехода в "Интер". Хотя скорее всё же этот матч он ещё начнет в запасе.

Паломино и Дзаппакоста травмированы, Зортеа в последние дни января ушёл как раз в "Сассуоло".

"Сассуоло" в конце января потерял одного из лучших своих игроков - Хамед Траоре ушёл в "Борнмут". Его в этом матче скорее всего заменит дополнительный опорник Энрике. А не новичок последних дней более атакующий Байрами. Опорник Лопес также был отправлен в запас из-за разговоров о трансфере и также вряд ли сразу же вернётся в первые 11. Вряд ли сразу же после травмы вернётся в первые 11 и Пинамонти.

Доменико Берарди после гола и трех ассистов в ворота "Милана" получал угрозы от болельщиков "россонери". Даже угрозы убийства. Полиция открыла дело. Повлияет ли это психологически на него сегодня?

"Сассуоло": Консильи, Маркицца, Эрлич, Д. Феррари, Рожерио, Обьянг, Фраттези, Энрике, Берарди, Дефрель, Лорьенте

"Аталанта": Муссо, Толой, Джимсити, Скальвини, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Бога, Лукман, Хойлунд

Прогноз: Сассуоло - Аталанта 1:2

Разгром "Милана", плотная борьба и 1:2 с "Интером", 1:1 с "Ромой" ещё в ноябре - "Сассуоло" умеет играть против грандов. В первом круге в Бергамо "Аталанте" пришлось совершать камбек против него. Почти наверняка и сегодня обе команды забьют, как делали в девяти последних очных матчах. Но все же возникает ощущение, что "Сассуоло" разгромил "Милан" скорее из-за слабости последнего, а "Аталанта" сильна даже после "Интера".