Лацио - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 11.02.2023

Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини - главные методисты итальянского футбола последних лет. Уж точно главные атакующие методисты. Короткие вертикальные пасы и постоянное движение Сарризма, индивидуальный прессинг, бешеные скорости и крайние защитники на острие атаки у Гаспа. Правда, в нынешнем сезоне их "Лацио" и "Аталанта" вряд ли претворяют эти принципы в жизнь. Тем не менее, обе держатся наверху и хотят попасть в Лигу Чемпионов.

11 февраля. 21:45. Серия А. 22-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Недостаточное применение метода выражается также и в статистике. По ударам по воротам "Аталанта" десятая в лиге, по владению мячом - 11-ая. "Лацио" по ударам и вовсе 16-ый, по владению - восьмой. По ударам в створ обе не в Топ-6. При этом по забитым мячам (39, 37) обе в Топ-5. То есть действуют прагматично и эффективно. Об этом и говорил Сарри перед матчем. Об эффективности, но низкой активности.

Эта низкая активность негативно влияет также на стабильность. В 2023-ем году "Лацио" выиграл и проиграл в Кубке со счетом 1:0, в лиге начал с одного очка в двух турах, затем добыл 2:0 над "Сассуоло" и 4:0 над "Миланом", а затем дважды сыграл вничью 1:1. Причем в последних трех матчах во всех турнирах лишь четырежды в целом попал в створ ворот, создал меньше, чем "Ювентус", "Фиорентина" и "Верона", выглядел менее свежим и менее изобретательным.

Главное - он не умеет удерживать преимущество. Особенно - во втором тайме. Не удержал и в двух последних матчах. В целом потерял уже 17 очков с начала сезона в матчах, в которых вёл в счете. Об этом Сарри говорит постоянно. Говорит о прогрессе в характере и профессионализме по сравнению с предыдущим сезоном, но все еще недостаточном. Говорит об избавлении от провальных отрезков как о главной задаче.

"Аталанта" почти не теряет преимущество. Скорее даже наоборот. Но и она весьма нестабильна. В Кубке 5:2, но затем 0:1, в лиге вернулась с 0:1 на 2:1, с 0:2 на 2:2, затем выдала 8:2 над "Салернитаной". После него, 5:2 над "Специей" в Коппа и 3:3 в гостях с "Ювентусом" все начали говорить о свободно забивающей "Богине" 2018-21 годов. Но затем она два матча не забивала. Даже почти не создавала против "Интера" (Кубок) и "Сассуоло" (по 0:1).

В поражении от "Сассуоло" в клубе обвинили арбитров. Удаливших Йоакима Меле на 30-ой минуте за въезд в мяч и лишь затем в ногу соперника. Но и до этой минуты "Аталанта" не создала ничего и должна была пропускать. А удаление ещё и Муриэля за лишние слова в адрес арбитра свидетельствовало о слишком нервозной атмосфере.

В первом круге в Бергамо (2:0) "Лацио" переиграл соперника в одни ворота и в тактике, и в единоборствах, и в качестве. Не позволил ему ни одного удара в створ ворот. Сарри заявил, что тогда соперника подвела слабая физическая готовность, без которой он становится "нормальной" командой. Сегодня физическая готовность "Аталанты" должна быть гораздо лучшей. Будет немало единоборств и сегодня, обе будут искать быстрые атаки, а не владение мячом.

Статистика

"Лацио" и "Аталанта" в лиге встречались 109 раз. Счет по победам - 31:36 при 42-ух ничьих. Разница мячей - 130:134. В Риме в лиге они встречались 54 раза. Счёт по победам - 21:14 при 19-ти ничьих.

В последних четырёх очных матчах на всех полях в Серии А "Лацио" не проигрывал (две победы и две ничьи), а вот в последних пяти дома не побеждал (две победы и три ничьи). В нынешнем сезоне "Лацио" победил в Бергамо со счетом 2:0, в предыдущем оба матча завершились вничью - 0:0 и 2:2, а в позапрошлом команды обменялись гостевыми победами - 3:1 "Лацио" и 4:1 "Аталанта"

Маурицио Сарри выиграл у Джан Пьеро Гасперини пять матчей лиги в карьере, проиграв всего два. При шести ничьих. В последних семи не проигрывал вообще - четыре победы и три ничьи

"Лацио" с начала сезона в лиге потерял 17 очков после того, как вёл в счете. Лишь две команды хуже его в этом компоненте. В семи из последних восьми матчей во всех турнирах он открывал счет, но выиграл лишь три матча из этих восьми

Дома в лиге в нынешнем сезоне "Лацио" одержал шесть побед, три матча свел вничью и два проиграл. У "Аталанты" точно такие же показатели в гостях

Кадры

У "Аталанты" отсутствуют удаленные против "Сассуоло" Меле и Муриэль. Левого латераля должен заменить Руджери, ну а форвард изначально не игрок стартового состава. Также травмировался запасной атакующий хавбек Пашалич. Зато возвращаются Дзаппакоста и Паломино. В последних матчах Гасперини разбил атакующую тройку Хойлунд-Бога-Лукман, за что его немало критиковали. Отдых им точно был нужен и нужен сейчас. Но сегодня возможности отдохнуть нет.

Особое внимание - на Лукмана. Второго бомбардира лиги с 12-ю голами.

У "Лацио" под сомнением Фелипе Андерсон и Катальди, игроки стартового состава. Педро и Весино/Маркос Антонио заменят их, если нужно. Зато Чиро Иммобиле набирает физическую форму. Он не забивал ни в одном турнире больше месяца, в частности, из-за травмы и жаждет прервать серию. А Сергей Милинкович-Савич с 64-ым голом станет лучшим иностранным бомбардиром в истории "Лацио", опередив Мирослава Клозе и Горана Пандева.

Особое внимание - на Иммобиле и Дзакканьи. Именно последний - лучший бомбардир команды в лиге с восемью голами.

Прогноз: Лацио - Аталанта 2:2

В октябре-ноябре "Аталанта" была явно не в форме и проиграла четырём грандам. В том числе и "Лацио". Но сейчас она в ином состоянии, хотя в последних двух матчах не забивала. До этого же забила три "Ювентусу". "Лацио" в январе забил четыре "Милану". То есть обе показали, что умеют забивать грандам. Вместе с тем, обе очень нестабильны. Матч будет качелями с сильными колебаниями. Которые в итоге могут привести к балансу.