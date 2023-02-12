Односторонняя ненависть. Ювентус - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Серии А на 12.02.2023

Ненависть "Фиорентины" к "Ювентусу" подпитывается потерей Скудетто-1982 из-за судейства, потерей Роберто Баджо, Федерико Бернардески, Федерико Кьезы, Душана Влаховича. Теперь ещё и войной владельца флорентийцев против туринцев. Рокко Коммиссо не имеет долгов и не упускает возможность покритиковать "Юве" и его финансовые дела. Считая, что тот своими махинациями получает незаконное преимущество. Такие слова как музыка в ушах фанов "фиалок".

Ненависть же "Ювентуса" к "Фиорентине"... не существует. Для туринского гранда речь об обычном сопернике. Потому особенным событием считается его визит во Флоренцию, но не визит флорентийцев в Турин. А сегодня ещё и ультрас гостей не приедут в протест против политики покупки билетов на "Алльянц" (дело в цене и в потребности в регистрации). Тем не менее, матч ожидается напряжённый. Поскольку и общее состояние команд к такому располагает.

12 февраля. 19:00. Серия А. 22-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Телетрансляция - MEGOGO

В "Юве" постоянно пытаются забыть о проблемах, о снятых очках, о судах и сосредоточиться на футболе. Массимилиано Аллегри говорит об этом постоянно. О новой реальности, о бесполезности заглядывания в турнирную таблицу, о жизни лишь от матча к матчу и цели лишь обогнать вышестоящего соперника. О "мини-целях". Даже о борьбе против вылета.

9 Удінезе 21 7 8 6 29 10 Емполі 22 6 9 7 27 11 Монца 21 7 5 9 26 12 Ювентус 21 12 5 4 26 13 Лечче 22 5 9 8 24 14 Фіорентина 21 6 6 9 24 15 Сассуоло 21 6 5 10 23 16 Салернітана 21 5 6 10 21

После поражения дома от "Монцы" он объявил о начале нового сезона. И его команда в солидной, типичной для "Ювентуса" лучших лет манере выбила "Лацио" из Кубка и уже даже в нетипичной разгромила "Салернитану" в гостях (3:0). Впервые с мая 2021-го победив вне "Алльянц" в лиге с разницей в три мяча. Правда, и тот матч начала осторожно, а последними 30-ю минутами Аллегри остался очень недоволен, раздражённо реагируя. Но победа, несомненно, впечатляющая.

У "Фиорентины" таких впечатляющих побед в лиге не было с начала сезона. Она в плей-офф Лиги Конференций, в полуфинале Кубка Италии. Но в Серии А в нынешнем сезоне выступает слабо. В последних четырёх турах набрала лишь одно очко. Не уступив "Лацио" в гостях, но уступив "Роме" (0:2). Она по-прежнему в Топе по владению мячом, ударам по воротам, опасным моментам, но её реализация по-прежнему ужасна, а оборона дико наивна. Так что болельщики очень недовольны.

Винченцо Итальяно призывает подопечных проснуться. Заявляет, что играют в хороший футбол, но не пожинают, что сеют из-за недостатка твёрдости и нацеленности на победу. Напоминает о важности игры для болельщиков и сообщает о разговоре с ними. Требует отнестись к матчу как к плей-офф. А Аллегри боится прессинга и бега соперника и требует от своих прежде всего терпение и порядок в этом матче.

"Фиорентина" попытается играть в свой футбол, доминировать. А "Ювентус" попытается ловить на контратаках.

"Фиорентина" даже в таком сезоне борется с грандами. "Лацио" в гостях не проиграла, с "Ромой" в гостях просто играла более часа вдесятером, "Милану" в гостях проиграла на 89-ой минуте, "Интеру" дома - на 95-ой. С "Ювентусом" дома в первом круге сыграла 1:1 и полностью доминировала. С 17:4 по ударам по воротам и 58-ю процентами владения мячом. Была обязана побеждать тогда. Последняя же её впечатляющая победа в Серии А датирована маем. Над "Ювентусом". 2:0.

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Кадры

"Ювентус" испытывает проблемы в центре поля. Погба и Паредес и сегодня не могут играть. К ним присоединился после Салерно Миретти. Так что выбора там нет. Выбор есть в атаке, где Аллегри постоянно пытаются убедить выставить трех форвардов. Но, скорее всего, и сегодня Кьеза и Ди Мария будут бороться за одно место. Рядом с Влаховичем, в Салерно выдавшим два гола и ассист. Это его первые голы с 15-го октября и полное возвращение серба критически важно для команды.

У "Фиорентины" проблемы в той же линии. Мандрагора дисквалифицирован, Барак травмирован, Кастровилли после травмы. Также дисквалифицирован ведущий центральный защитник Игор. Кроме этого, Итальяно постоянно тасует атаку без успеха. Йович, Кабрал, Куаме и Иконе за последние 37 дней в лиге не забили ни одного мяча. Сапонара и Гонсалес забивали и должны выйти на флангах. Хотя, возможно, январский новичок Брекало получит шанс.

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Влахович, Ди Мария

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Миленкович, Кварта, Бираги, Данкан, Амрабат, Бонавентура, Гонсалес, Кабрал, Сапонара

Последние матчи команд

"Ювентус"

19.01.2023. Кубок Италии. Ювентус - Монца 2:1

22.01.2023. Серия А. Ювентус - Аталанта 3:3

29.01.2023. Серия А. Ювентус - Монца 0:2

02.02.2023. Кубок Италии. Ювентус - Лацио 1:0

07.02.2023. Серия А. Салернитана - Ювентус 0:3

"Фіорентина"

15.01.2023. Серия А. Рома - Фиорентина 2:0

21.01.2023. Серия А. Фиорентина - Торино 0:1

29.01.2023. Серия А. Лацио - Фиорентина 1:1

01.02.2023. Кубок Италии. Фиорентина - Торино 2:1

05.02.2023. Серия А. Фиорентина - Болонья 1:2

Очные матчи

В Серии А "Ювентус" и "Фиорентина" встречались 167 раз. Счет по победам - 79:35 в пользу первого при 53-ех ничьих. Разница мячей - 269:177. В последних пяти "Юве" победил лишь однажды (1:0 на 91-ой минуте), также сыграв дважды вничью 1:1 и проиграв с результатами 0:2 и 0:3.

В Турине счет по победам 56:7 при двадцати ничьих. Разница мячей - 173:70. В последних 11-ти очных матчах здесь "Ювентус" одержал десять побед и однажды проиграл - со счетом 0:3 в 2020-ом году. Семь из десяти этих побед достигнуты с разницей в один мяч.

В 2022-ом году команды встречались четырежды. В Кубке "Ювентус" победил в гостях благодаря автоголу Венути на 89-ой минуте, а дома - со счетом 2:0. В лиге оба матча состоялись во Флоренции. В мае хозяева выиграли со счетом 2:0, в сентябре была зафиксирована ничья 1:1.

Котировки букмекеров

Прогноз: Ювентус - Фиорентина 1:0

Аллегри уже в третий раз объявляет о начале нового сезона. В двух предыдущих случаях этого хватило лишь для двух побед подряд, а далее вновь состоялось поражение. Ныне после заявления состоялись две победы подряд... О какой-либо стабильности "Ювентуса" говорить рано, а "Фиорентина" борется с грандами и хорошо играет против него в последнее время. Скорее всего, хорошо она сыграет и сегодня. Но, как часто бывает у неё, не реализует и пропустит.