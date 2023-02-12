Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Односторонняя ненависть. Ювентус - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Серии А на 12.02.2023
Обе пытаются выкарабкаться в Топ-10
Фото: twitter.com/juventusfc
Ненависть "Фиорентины" к "Ювентусу" подпитывается потерей Скудетто-1982 из-за судейства, потерей Роберто Баджо, Федерико Бернардески, Федерико Кьезы, Душана Влаховича. Теперь ещё и войной владельца флорентийцев против туринцев. Рокко Коммиссо не имеет долгов и не упускает возможность покритиковать "Юве" и его финансовые дела. Считая, что тот своими махинациями получает незаконное преимущество. Такие слова как музыка в ушах фанов "фиалок".
Ненависть же "Ювентуса" к "Фиорентине"... не существует. Для туринского гранда речь об обычном сопернике. Потому особенным событием считается его визит во Флоренцию, но не визит флорентийцев в Турин. А сегодня ещё и ультрас гостей не приедут в протест против политики покупки билетов на "Алльянц" (дело в цене и в потребности в регистрации). Тем не менее, матч ожидается напряжённый. Поскольку и общее состояние команд к такому располагает.
12 февраля. 19:00. Серия А. 22-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Фиорентина"
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
Телетрансляция - MEGOGO
В "Юве" постоянно пытаются забыть о проблемах, о снятых очках, о судах и сосредоточиться на футболе. Массимилиано Аллегри говорит об этом постоянно. О новой реальности, о бесполезности заглядывания в турнирную таблицу, о жизни лишь от матча к матчу и цели лишь обогнать вышестоящего соперника. О "мини-целях". Даже о борьбе против вылета.
|9
|21
|7
|8
|6
|29
|10
|22
|6
|9
|7
|27
|11
|21
|7
|5
|9
|26
|12
|21
|12
|5
|4
|26
|13
|22
|5
|9
|8
|24
|14
|21
|6
|6
|9
|24
|15
|21
|6
|5
|10
|23
|16
|21
|5
|6
|10
|21
После поражения дома от "Монцы" он объявил о начале нового сезона. И его команда в солидной, типичной для "Ювентуса" лучших лет манере выбила "Лацио" из Кубка и уже даже в нетипичной разгромила "Салернитану" в гостях (3:0). Впервые с мая 2021-го победив вне "Алльянц" в лиге с разницей в три мяча. Правда, и тот матч начала осторожно, а последними 30-ю минутами Аллегри остался очень недоволен, раздражённо реагируя. Но победа, несомненно, впечатляющая.
У "Фиорентины" таких впечатляющих побед в лиге не было с начала сезона. Она в плей-офф Лиги Конференций, в полуфинале Кубка Италии. Но в Серии А в нынешнем сезоне выступает слабо. В последних четырёх турах набрала лишь одно очко. Не уступив "Лацио" в гостях, но уступив "Роме" (0:2). Она по-прежнему в Топе по владению мячом, ударам по воротам, опасным моментам, но её реализация по-прежнему ужасна, а оборона дико наивна. Так что болельщики очень недовольны.
Винченцо Итальяно призывает подопечных проснуться. Заявляет, что играют в хороший футбол, но не пожинают, что сеют из-за недостатка твёрдости и нацеленности на победу. Напоминает о важности игры для болельщиков и сообщает о разговоре с ними. Требует отнестись к матчу как к плей-офф. А Аллегри боится прессинга и бега соперника и требует от своих прежде всего терпение и порядок в этом матче.
"Фиорентина" попытается играть в свой футбол, доминировать. А "Ювентус" попытается ловить на контратаках.
"Фиорентина" даже в таком сезоне борется с грандами. "Лацио" в гостях не проиграла, с "Ромой" в гостях просто играла более часа вдесятером, "Милану" в гостях проиграла на 89-ой минуте, "Интеру" дома - на 95-ой. С "Ювентусом" дома в первом круге сыграла 1:1 и полностью доминировала. С 17:4 по ударам по воротам и 58-ю процентами владения мячом. Была обязана побеждать тогда. Последняя же её впечатляющая победа в Серии А датирована маем. Над "Ювентусом". 2:0.
Кадры
"Ювентус" испытывает проблемы в центре поля. Погба и Паредес и сегодня не могут играть. К ним присоединился после Салерно Миретти. Так что выбора там нет. Выбор есть в атаке, где Аллегри постоянно пытаются убедить выставить трех форвардов. Но, скорее всего, и сегодня Кьеза и Ди Мария будут бороться за одно место. Рядом с Влаховичем, в Салерно выдавшим два гола и ассист. Это его первые голы с 15-го октября и полное возвращение серба критически важно для команды.
У "Фиорентины" проблемы в той же линии. Мандрагора дисквалифицирован, Барак травмирован, Кастровилли после травмы. Также дисквалифицирован ведущий центральный защитник Игор. Кроме этого, Итальяно постоянно тасует атаку без успеха. Йович, Кабрал, Куаме и Иконе за последние 37 дней в лиге не забили ни одного мяча. Сапонара и Гонсалес забивали и должны выйти на флангах. Хотя, возможно, январский новичок Брекало получит шанс.
"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Влахович, Ди Мария
"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Миленкович, Кварта, Бираги, Данкан, Амрабат, Бонавентура, Гонсалес, Кабрал, Сапонара
Последние матчи команд
"Ювентус"
- 19.01.2023. Кубок Италии. Ювентус - Монца 2:1
- 22.01.2023. Серия А. Ювентус - Аталанта 3:3
- 29.01.2023. Серия А. Ювентус - Монца 0:2
- 02.02.2023. Кубок Италии. Ювентус - Лацио 1:0
- 07.02.2023. Серия А. Салернитана - Ювентус 0:3
"Фіорентина"
- 15.01.2023. Серия А. Рома - Фиорентина 2:0
- 21.01.2023. Серия А. Фиорентина - Торино 0:1
- 29.01.2023. Серия А. Лацио - Фиорентина 1:1
- 01.02.2023. Кубок Италии. Фиорентина - Торино 2:1
- 05.02.2023. Серия А. Фиорентина - Болонья 1:2
Очные матчи
В Серии А "Ювентус" и "Фиорентина" встречались 167 раз. Счет по победам - 79:35 в пользу первого при 53-ех ничьих. Разница мячей - 269:177. В последних пяти "Юве" победил лишь однажды (1:0 на 91-ой минуте), также сыграв дважды вничью 1:1 и проиграв с результатами 0:2 и 0:3.
В Турине счет по победам 56:7 при двадцати ничьих. Разница мячей - 173:70. В последних 11-ти очных матчах здесь "Ювентус" одержал десять побед и однажды проиграл - со счетом 0:3 в 2020-ом году. Семь из десяти этих побед достигнуты с разницей в один мяч.
В 2022-ом году команды встречались четырежды. В Кубке "Ювентус" победил в гостях благодаря автоголу Венути на 89-ой минуте, а дома - со счетом 2:0. В лиге оба матча состоялись во Флоренции. В мае хозяева выиграли со счетом 2:0, в сентябре была зафиксирована ничья 1:1.
Котировки букмекеров
Прогноз: Ювентус - Фиорентина 1:0
Аллегри уже в третий раз объявляет о начале нового сезона. В двух предыдущих случаях этого хватило лишь для двух побед подряд, а далее вновь состоялось поражение. Ныне после заявления состоялись две победы подряд... О какой-либо стабильности "Ювентуса" говорить рано, а "Фиорентина" борется с грандами и хорошо играет против него в последнее время. Скорее всего, хорошо она сыграет и сегодня. Но, как часто бывает у неё, не реализует и пропустит.
Популярное сейчас
- Срна: Если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Мудриком
- Неудачи под Угледаром ослабили веру россиян в удачное наступление, - ISW
- Провокация или тупость? Комментаторы известного канала назвали Малиновского россиянином – ВИДЕО
- Лацио - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 11.02.2023
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО