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Сассуоло - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 17.02.2023

Италия
(1 голосов)

Мысли о Лиге Чемпионов отвлекут "везувиани"?

Сассуоло - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 17.02.2023

Twitter Official SSC Napoli

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионский парад "Наполи" в пятницу заедет в Реджо-Эмилию. Как сообщают - при массированной поддержке болельщиков. Гостевая трибуна, правда, закрыта из-за массовой драки с болельщиками "Ромы" несколько недель назад, но неаполитанцы собираются занять все другие трибуны. Пользуясь тем, что у самого "Сассуоло", представителя городка с 70-ю тысячами населения, болельщиков очень мало. Впрочем, не испортит ли парад местная команда?

17 февраля. 21:45. Серия А. 23-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Наполи"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

# КОМАНДА И В Н П О
1

Наполи

 22 19 2 1 59
2

Интер

 22 14 2 6 44
3

Аталанта

 22 12 5 5 41
4

Милан

 22 12 5 5 41
5

Рома

 22 12 5 5 41
6

Лацио

 22 11 6 5 39
7

Торино

 22 8 6 8 30
8

Удинезе

 22 7 9 6 30
9

Монца

 22 8 5 9 29
10

Ювентус

 22 13 5 4 29
11

Болонья

 22 8 5 9 29
12

Эмполи

 22 6 9 7 27
13

Фиорентина

 22 6 6 10 24
14

Сассуоло

 22 6 6 10 24
15

Лечче

 22 5 9 8 24
16

Салернитана

 22 5 6 11 21
17

Специя

 22 4 7 11 19
18

Эллас Верона

 22 4 5 13 17
19

Сампдория

 22 2 5 15 11
20

Кремонезе

 22 0 8 14 8

Испортить она способна. Поскольку пребывает в хорошей форме. Серия из восьми матчей без побед и всего с двумя очками уже забыта. Помнят последние три матча. Разгром "Милана" в гостях со счетом 5:2 и с великолепной стремительной игрой, 1:0 над "Аталантой", которую в плотной борьбе переигрывали и в равных составах, и в численном большинстве с сороковой минуты. А затем удалось дважды отыграться в весёлом матче в Удине и не проиграть.

По месту (15-ое) "нероверди" ближе к зоне вылета, но по очкам - к зоне Лиги Конференций. Главный тренер Алессио Дионизи заявляет, что его команда смотрит в обоих направлениях, но чувствует в себе силы подняться наверх. Доволен собранностью команды и появившимся умением страдать и защищаться.

Разумеется, "Наполи" гораздо сильнее. 59 очков после 22-ух туров - третий показатель в лиге за последние 28 лет. Пятнадцать очков преимущества над вторым местом - лучший. Все соперники теряют очки, а он только набирает. Даже когда не играет блестяще - забивает много и побеждает. Два последних матча выиграл со счетом 3:0 (у "Специи" и "Кремонезе"), до этого одержал чемпионскую победу над "Ромой" в сложном матче. Он неудержим.

Удержать его могут фанфары парада, неспособность преследователей начать серию побед, что расслабляет. И мысли о Лиге Чемпионов. В таком сезоне при такой игре "везувиани" хотят оставить след и в главном клубном турнире Европы. Говорят о матче против "Айнтрахта" во вторник. Что может несколько отвлечь от матча в пятницу.

Завтра "Наполи" будет доминировать, держать мяч, давить. Дионизи признает, что больше зависит от лидера лиги, а его команде придётся адаптироваться. Но в итоге решить должна скорость. Скорость перепасовок и движения хозяев, скорость контратак гостей. Обе команды скорость очень любят и очень опасны, когда развивают её. Так что может получиться огненный матч.

Последние очные матчи

Сассуоло - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 17.02.2023 - изображение 1

Предыдущие два очных матча "Сассуоло" проиграл в гостях с результатами 1:6 и 0:4. В первом круге он уступал уже к 20-ой минуте со счетом 0:2, а затем пропустил ещё два. Однако Дионизи сегодня заявил, что видел там позитив в атаке. Да и если брать последние очные матчи в Реджо-Эмилии, "нероверди" проиграли лишь один из семи, да и тот - с разницей в один мяч. При одной победе и пяти ничьих. Причем во всех семи обе команды забивали.

Последние матчи команд

Сассуоло - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 17.02.2023 - изображение 2

Кадры

Лидер "Сассуоло" Доменико Берарди вновь под большим вопросом. Во время матча против "Удинезе" его заменил январский новичок Байрами. Центральный, а не фланговый атакующий полузащитник. Интересное решение. На противоположном фланге чистый вингер Лорьенте. Предмет заинтересованности грандов, в том числе и "Наполи". Слева в обороне возвращается после дисквалификации Рожерио.

Дилеммы? В центре атаки. Бомбардир Пинамонти, который сейчас в плохой форме, или подвижный, но не забивающий Дефрель? В центре обороны Руан, Эрлич и Феррари борются за две позиции.

У "Наполи" главный вопрос в том, применит ли Лучано Спаллетти ротацию в преддверии "Айнтрахта". Существенной точно не будет, но Оливера может заменить Руи слева в обороне, игрока центра поля Зелински (у него повреждение) - Элмас, на правом фланге атаки Лосано и Политано всегда борются за место. Возможно, получит отдых и лучший бомбардир лиги Осимхен. Распадори не готов его заменить из-за травмы, а вот Симеоне - готов.

Следует отметить, что игроки, вышедшие на замену за "Наполи" в матчах лиги в этом сезоне, уже забили 12 мячей. В том числе Элмас в предыдущем туре в ворота "Кремонезе".

"Сассуоло": Консильи, Зортеа, Руан, Эрлич, Рожерио, Фраттези, Энрике, Обьянг, Байрами, Дефрель, Лорьенте

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса, Элмас, Политано, Симеоне, Кварацхелия

Прогноз: Сассуоло - Наполи 2:2

Разумеется, "Наполи" - фаворит. Его запас прочности огромен, болельщики поддержат. Но некая расслабленность из-за огромного преимущества в турнирной таблице, а также мысли о Лиге Чемпионов могут помешать. "Сассуоло" же в хорошей форме, только что переиграл двух грандов, дома против неаполитанцев весьма неуступчив. "Обе забьют" - лучшая ставка. Можно также рискнуть и поставить на ничью.

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В статье: Серия А Наполи (Неаполь) Сассуоло Прогнозы
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