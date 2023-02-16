Сассуоло - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 17.02.2023

Чемпионский парад "Наполи" в пятницу заедет в Реджо-Эмилию. Как сообщают - при массированной поддержке болельщиков. Гостевая трибуна, правда, закрыта из-за массовой драки с болельщиками "Ромы" несколько недель назад, но неаполитанцы собираются занять все другие трибуны. Пользуясь тем, что у самого "Сассуоло", представителя городка с 70-ю тысячами населения, болельщиков очень мало. Впрочем, не испортит ли парад местная команда?

17 февраля. 21:45. Серия А. 23-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Наполи"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

# КОМАНДА И В Н П О 1 Наполи 22 19 2 1 59 2 Интер 22 14 2 6 44 3 Аталанта 22 12 5 5 41 4 Милан 22 12 5 5 41 5 Рома 22 12 5 5 41 6 Лацио 22 11 6 5 39 7 Торино 22 8 6 8 30 8 Удинезе 22 7 9 6 30 9 Монца 22 8 5 9 29 10 Ювентус 22 13 5 4 29 11 Болонья 22 8 5 9 29 12 Эмполи 22 6 9 7 27 13 Фиорентина 22 6 6 10 24 14 Сассуоло 22 6 6 10 24 15 Лечче 22 5 9 8 24 16 Салернитана 22 5 6 11 21 17 Специя 22 4 7 11 19 18 Эллас Верона 22 4 5 13 17 19 Сампдория 22 2 5 15 11 20 Кремонезе 22 0 8 14 8

Испортить она способна. Поскольку пребывает в хорошей форме. Серия из восьми матчей без побед и всего с двумя очками уже забыта. Помнят последние три матча. Разгром "Милана" в гостях со счетом 5:2 и с великолепной стремительной игрой, 1:0 над "Аталантой", которую в плотной борьбе переигрывали и в равных составах, и в численном большинстве с сороковой минуты. А затем удалось дважды отыграться в весёлом матче в Удине и не проиграть.

По месту (15-ое) "нероверди" ближе к зоне вылета, но по очкам - к зоне Лиги Конференций. Главный тренер Алессио Дионизи заявляет, что его команда смотрит в обоих направлениях, но чувствует в себе силы подняться наверх. Доволен собранностью команды и появившимся умением страдать и защищаться.

Разумеется, "Наполи" гораздо сильнее. 59 очков после 22-ух туров - третий показатель в лиге за последние 28 лет. Пятнадцать очков преимущества над вторым местом - лучший. Все соперники теряют очки, а он только набирает. Даже когда не играет блестяще - забивает много и побеждает. Два последних матча выиграл со счетом 3:0 (у "Специи" и "Кремонезе"), до этого одержал чемпионскую победу над "Ромой" в сложном матче. Он неудержим.

Удержать его могут фанфары парада, неспособность преследователей начать серию побед, что расслабляет. И мысли о Лиге Чемпионов. В таком сезоне при такой игре "везувиани" хотят оставить след и в главном клубном турнире Европы. Говорят о матче против "Айнтрахта" во вторник. Что может несколько отвлечь от матча в пятницу.

Завтра "Наполи" будет доминировать, держать мяч, давить. Дионизи признает, что больше зависит от лидера лиги, а его команде придётся адаптироваться. Но в итоге решить должна скорость. Скорость перепасовок и движения хозяев, скорость контратак гостей. Обе команды скорость очень любят и очень опасны, когда развивают её. Так что может получиться огненный матч.

Последние очные матчи

Предыдущие два очных матча "Сассуоло" проиграл в гостях с результатами 1:6 и 0:4. В первом круге он уступал уже к 20-ой минуте со счетом 0:2, а затем пропустил ещё два. Однако Дионизи сегодня заявил, что видел там позитив в атаке. Да и если брать последние очные матчи в Реджо-Эмилии, "нероверди" проиграли лишь один из семи, да и тот - с разницей в один мяч. При одной победе и пяти ничьих. Причем во всех семи обе команды забивали.

Последние матчи команд

Кадры

Лидер "Сассуоло" Доменико Берарди вновь под большим вопросом. Во время матча против "Удинезе" его заменил январский новичок Байрами. Центральный, а не фланговый атакующий полузащитник. Интересное решение. На противоположном фланге чистый вингер Лорьенте. Предмет заинтересованности грандов, в том числе и "Наполи". Слева в обороне возвращается после дисквалификации Рожерио.

Дилеммы? В центре атаки. Бомбардир Пинамонти, который сейчас в плохой форме, или подвижный, но не забивающий Дефрель? В центре обороны Руан, Эрлич и Феррари борются за две позиции.

У "Наполи" главный вопрос в том, применит ли Лучано Спаллетти ротацию в преддверии "Айнтрахта". Существенной точно не будет, но Оливера может заменить Руи слева в обороне, игрока центра поля Зелински (у него повреждение) - Элмас, на правом фланге атаки Лосано и Политано всегда борются за место. Возможно, получит отдых и лучший бомбардир лиги Осимхен. Распадори не готов его заменить из-за травмы, а вот Симеоне - готов.

Следует отметить, что игроки, вышедшие на замену за "Наполи" в матчах лиги в этом сезоне, уже забили 12 мячей. В том числе Элмас в предыдущем туре в ворота "Кремонезе".

"Сассуоло": Консильи, Зортеа, Руан, Эрлич, Рожерио, Фраттези, Энрике, Обьянг, Байрами, Дефрель, Лорьенте

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса, Элмас, Политано, Симеоне, Кварацхелия

Прогноз: Сассуоло - Наполи 2:2

Разумеется, "Наполи" - фаворит. Его запас прочности огромен, болельщики поддержат. Но некая расслабленность из-за огромного преимущества в турнирной таблице, а также мысли о Лиге Чемпионов могут помешать. "Сассуоло" же в хорошей форме, только что переиграл двух грандов, дома против неаполитанцев весьма неуступчив. "Обе забьют" - лучшая ставка. Можно также рискнуть и поставить на ничью.