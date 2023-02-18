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Интер - Удинезе: Анонс и прогноз матча Серии А на 18.02.2023

Италия
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Состоится ли реванш за первый круг?

Интер - Удинезе: Анонс и прогноз матча Серии А на 18.02.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

За первые полтора месяца 2023-го года "Интер" успел одержать семь побед. Больше, чем любая другая итальянская команда. Даже больше, чем "Наполи". Впрочем, три матча, в которых победить не удалось, вызвали гораздо более громкую реакцию, повлияли гораздо больше. Разумеется, в негативном ключе. То есть сегодня, за четыре дня до 1/8 финала Лиги Чемпионов, он неспокоен. Придет ли спокойствие в матче против "Удинезе"?

18 февраля. 21:45. Серия А. 23-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Удинезе"

Главный арбитр: Федерико Дионизи

1

Наполі

 23 20 2 1 62
2

Інтер

 22 14 2 6 44
3

Аталанта

 22 12 5 5 41
4

Мілан

 22 12 5 5 41
5

Рома

 22 12 5 5 41
6

Лаціо

 22 11 6 5 39
7

Торіно

 22 8 6 8 30
8

Удінезе

 22 7 9 6 30
9

Монца

 22 8 5 9 29
10

Ювентус

 22 13 5 4 29

Победы над "Аталантой" в Кубке и над "Миланом" в лиге, хотя и со счетом 1:0, должны были высвободить "нерадзурри", успокоить их. Однако хватило лишь одной ничьей, чтобы вновь зажать и вновь растревожить. 0:0 против "Сампдории" из зоны вылета вызвала болезненную реакцию. Тем более, что игра гранда выглядела неприятной, как и отношение к ней. Он не настроился и, несмотря на огромное статистическое преимущество, победить не заслужил.

Более того, наиболее памятным событием матча в Генуе была ссора Ромелу Лукаку и Николо Бареллы прямо на поле. Первый в итоге применил нецензурную лексику по отношению ко второму. Наказывать никого клуб не стал, но осадок остался.

Скептицизм по отношению к Симоне Индзаги возрастает. СМИ сообщили о беседе тренера с руководством клуба, в которой от него потребовали обеспечить место в Топ-4 уверенно, с запасом. Сегодня придется обеспечивать против соперника, которому проиграл в первом круге, можно сказать, в одни ворота. Хотя и открыл счет на пятой минуте. "Удинезе" далее просто задавил "Интер" прессингом, интенсивностью и физической мощью и забил три мяча.

С тех пор, правда, он совсем не тот. Победил лишь однажды в последних 14-ти турах. С другой стороны, в гостях проиграл "Наполи" и "Ювентусу" (в январе) с разницей лишь в один мяч. А в предыдущем туре не победил "Сассуоло" (2:2), но создал много и играл весело. Есть и задание в турнирной таблице. От Еврокубкового места отделяет лишь разница мячей.

"Удинезе" должен не постоянно отсиживаться в обороне, а пытаться время от времени прессинговать соперника и устраивать быстрые атаки. Он способен удивить "Интер" и на "Джузеппе Меацца".

Последние матчи команд

Интер - Удинезе: Анонс и прогноз матча Серии А на 18.02.2023 - изображение 1

Кадры

После пяти месяцев отсутствия в стартовом составе Марцело Брозович должен вернуться. Получив место Генриха Мхитаряна. Возможно, вернется в первые 11 и Дензел Думфриз, в последних матчах начинавший в запасе. В центре обороны Де Фрай может вновь отодвинуть Ачерби. А наибольшая дилемма - в центре атаки. Индзаги желает предоставить отдых Лаутаро Мартинесу в преддверии ЛЧ. Решится ли в итоге? Тандем Лукаку-Джеко выглядит слишком неповоротливым.

У "Удинезе" давно вылетел один из лидеров команды Деулофеу. Зато другой лидер - Перейра - вернулся и даже может занять место Жерарда в паре форвардов. Интересное решение, учитывая, что весь сезон играл либо в центре поля, либо на позиции правого латераля. Если все же не он, то январский новичок Товен. В остальных же линиях дилемм почти нет. Разве что в центре поля более склонный к обороне Арслан может сдвинуть атакующего Ловрича.

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Димарко, Джеко, Лукаку

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бийол, Бекао, Эхизибе, Арслан, Уолас, Самарджич, Удоджи, Перейра, Бету

Статистика

  • В Серии А "Интер" и "Удинезе" встречались 99 раз. Счет по победам - 50:22 при 27-ми ничьих. Разница мячей - 161:99. В Милане счет по победам - 28:10 при 11-ти ничьих. Разница мячей - 90:52

  • В последних четырёх и в последних шести из семи очных матчей в Милане "Интер" побеждал. На всех полях он побеждал в семи из десяти последних, при двух ничьих 0:0 и поражении осенью 2022-го года

  • "Удинезе" побеждал кого-либо лишь однажды в последних 14-ти турах. Восемь матчей сведя вничью и проиграв пять. Правда, все пять были проиграны с разницей в один мяч. "Интер" в этих 14-ти турах добыл десять побед (две ничьи, два поражения), но лишь три из них - с разницей более одного мяча

  • Дома в лиге в нынешнем сезоне "Интер" выиграл девять матчей из 11-ти. Проиграв два остальных. Последние четыре его домашних матча в Серии А завершились со счетом 1:0 - три победы и поражение

  • В пяти последних матчах против команд ниже Топ-7 "Интер" трижды не побеждал. Уступив дома "Эмполи" и сыграв вничью в гостях с "Монцей" и "Сампдорией". Две победы он одержал над командами из зоны вылета с результатами 1:0 и 2:1

Прогноз: Интер - Удинезе 2:1

Индзаги называет матч крайне важным и хочет думать лишь о нем, а не о "Порту". Получится ли? Лёгкую победу вряд ли стоит ожидать, поскольку таких у "Интера" в 2023-ем году в лиге не было вообще. С другой стороны, "Удинезе" сейчас гораздо слабее, чем был в матче первого круга. Фаворит в итоге должен дожать его.

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В статье: Серия А Интер (Милан) Прогнозы Удинезе (Удине)
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