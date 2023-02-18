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Интер - Удинезе: Анонс и прогноз матча Серии А на 18.02.2023
Состоится ли реванш за первый круг?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
За первые полтора месяца 2023-го года "Интер" успел одержать семь побед. Больше, чем любая другая итальянская команда. Даже больше, чем "Наполи". Впрочем, три матча, в которых победить не удалось, вызвали гораздо более громкую реакцию, повлияли гораздо больше. Разумеется, в негативном ключе. То есть сегодня, за четыре дня до 1/8 финала Лиги Чемпионов, он неспокоен. Придет ли спокойствие в матче против "Удинезе"?
18 февраля. 21:45. Серия А. 23-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Удинезе"
Главный арбитр: Федерико Дионизи
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Победы над "Аталантой" в Кубке и над "Миланом" в лиге, хотя и со счетом 1:0, должны были высвободить "нерадзурри", успокоить их. Однако хватило лишь одной ничьей, чтобы вновь зажать и вновь растревожить. 0:0 против "Сампдории" из зоны вылета вызвала болезненную реакцию. Тем более, что игра гранда выглядела неприятной, как и отношение к ней. Он не настроился и, несмотря на огромное статистическое преимущество, победить не заслужил.
Более того, наиболее памятным событием матча в Генуе была ссора Ромелу Лукаку и Николо Бареллы прямо на поле. Первый в итоге применил нецензурную лексику по отношению ко второму. Наказывать никого клуб не стал, но осадок остался.
Скептицизм по отношению к Симоне Индзаги возрастает. СМИ сообщили о беседе тренера с руководством клуба, в которой от него потребовали обеспечить место в Топ-4 уверенно, с запасом. Сегодня придется обеспечивать против соперника, которому проиграл в первом круге, можно сказать, в одни ворота. Хотя и открыл счет на пятой минуте. "Удинезе" далее просто задавил "Интер" прессингом, интенсивностью и физической мощью и забил три мяча.
С тех пор, правда, он совсем не тот. Победил лишь однажды в последних 14-ти турах. С другой стороны, в гостях проиграл "Наполи" и "Ювентусу" (в январе) с разницей лишь в один мяч. А в предыдущем туре не победил "Сассуоло" (2:2), но создал много и играл весело. Есть и задание в турнирной таблице. От Еврокубкового места отделяет лишь разница мячей.
"Удинезе" должен не постоянно отсиживаться в обороне, а пытаться время от времени прессинговать соперника и устраивать быстрые атаки. Он способен удивить "Интер" и на "Джузеппе Меацца".
Последние матчи команд
Кадры
После пяти месяцев отсутствия в стартовом составе Марцело Брозович должен вернуться. Получив место Генриха Мхитаряна. Возможно, вернется в первые 11 и Дензел Думфриз, в последних матчах начинавший в запасе. В центре обороны Де Фрай может вновь отодвинуть Ачерби. А наибольшая дилемма - в центре атаки. Индзаги желает предоставить отдых Лаутаро Мартинесу в преддверии ЛЧ. Решится ли в итоге? Тандем Лукаку-Джеко выглядит слишком неповоротливым.
У "Удинезе" давно вылетел один из лидеров команды Деулофеу. Зато другой лидер - Перейра - вернулся и даже может занять место Жерарда в паре форвардов. Интересное решение, учитывая, что весь сезон играл либо в центре поля, либо на позиции правого латераля. Если все же не он, то январский новичок Товен. В остальных же линиях дилемм почти нет. Разве что в центре поля более склонный к обороне Арслан может сдвинуть атакующего Ловрича.
"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Димарко, Джеко, Лукаку
"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бийол, Бекао, Эхизибе, Арслан, Уолас, Самарджич, Удоджи, Перейра, Бету
Статистика
- В Серии А "Интер" и "Удинезе" встречались 99 раз. Счет по победам - 50:22 при 27-ми ничьих. Разница мячей - 161:99. В Милане счет по победам - 28:10 при 11-ти ничьих. Разница мячей - 90:52
- В последних четырёх и в последних шести из семи очных матчей в Милане "Интер" побеждал. На всех полях он побеждал в семи из десяти последних, при двух ничьих 0:0 и поражении осенью 2022-го года
- "Удинезе" побеждал кого-либо лишь однажды в последних 14-ти турах. Восемь матчей сведя вничью и проиграв пять. Правда, все пять были проиграны с разницей в один мяч. "Интер" в этих 14-ти турах добыл десять побед (две ничьи, два поражения), но лишь три из них - с разницей более одного мяча
- Дома в лиге в нынешнем сезоне "Интер" выиграл девять матчей из 11-ти. Проиграв два остальных. Последние четыре его домашних матча в Серии А завершились со счетом 1:0 - три победы и поражение
- В пяти последних матчах против команд ниже Топ-7 "Интер" трижды не побеждал. Уступив дома "Эмполи" и сыграв вничью в гостях с "Монцей" и "Сампдорией". Две победы он одержал над командами из зоны вылета с результатами 1:0 и 2:1
Прогноз: Интер - Удинезе 2:1
Индзаги называет матч крайне важным и хочет думать лишь о нем, а не о "Порту". Получится ли? Лёгкую победу вряд ли стоит ожидать, поскольку таких у "Интера" в 2023-ем году в лиге не было вообще. С другой стороны, "Удинезе" сейчас гораздо слабее, чем был в матче первого круга. Фаворит в итоге должен дожать его.
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