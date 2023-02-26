Милан - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 26.02.2023

"Милан" и "Аталанта" начали 2023-й год синхронно. Хорошими результатами при нервной проблемной игре. Обе уже также выдавали крайне неудачные периоды с поражениями. Разница в том, что у "нерадзурри" такой период прямо сейчас. А "россонери" из своего вышли в плане результатов, считают, что вышли и по игре. Что это означает в плане сегодняшнего матча?

26 февраля. 21:45. Серия А. 24-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

2 Интер 23 15 2 6 47 3 Рома 23 13 5 5 44 4 Милан 23 13 5 5 44 5 Лацио 23 12 6 5 42 6 Аталанта 23 12 5 6 41

Матч 23-го тура против "Монцы" Стефано Пиоли называл решающим в вопросе выхода из кризиса. Его удалось выиграть, и наставник подтвердил выход. Подтверждали и игроки. Отмечая прежде всего фундамент обороны, после 18-ти пропущенных в январе во всех турнирах не пропустившей в последних трех матчах ни одного мяча. Защитник Фикайо Томори считает, что команда выздоровела и должна просто продолжать в том же духе.

Впрочем, насчёт такой оценки состояния чемпиона есть сомнения. В матчах против "Торино", "Тоттенхэма" и "Монцы" "Милан" вовсе не продемонстрировал лучший футбол, проводил довольно длинные неудачные отрезки, когда приходилось иногда даже в панике обороняться. Создал в атаке мало. Все три матча он проиграл по владению мячом, а такой серии не было с сезона 2016/17.

Три такие победы с минимальным счетом 1:0 - признак слаженности и боевитости команды, но вовсе не ее мощи и не запаса прочности.

"Аталанта" проиграла три из четырех последних матчей. Правда, оценивать поражения одинаково было бы неправильно. 0:1 от "Интера" в Кубке в гостях вполне объясним. Против "Сассуоло" с 30-ой минуты "Богиня" играла вдесятером. А "Лечче" победила по ударам по воротам со счетом 20:4. Хотя это домашнее поражение (1:2) как раз нужно покритиковать, поскольку выглядела разобранно и апатично, будто не понимая, что пропустила уже в дебюте.

Между же этими неудачами бергамцы вынесли в гостях "Лацио". По счету 2:0, но по игре гораздо больше. Тот самый "Лацио", которому "Милан" в январе влетел со счетом 0:4. А до них играли 3:3 в гостях с "Ювентусом", разносили более слабых соперников с результатами 8:2, 5:2, вызывая заявления о возвращении лучшей "Аталанты" 2018-21 годов. То есть у них есть потенциал.

Сейчас обе команды играют гораздо осторожнее, чем в предыдущие сезоны. Побаиваются прессинговать высоко, пытаются прежде всего сохранить структуру в центре поля. Да еще и речь о прямой битве за места в Топ-4. Поэтому скорее ожидается плотная скучная игра. Но если "Аталанта" вспомнит о феерии января, в котором во всех турнирах забила 22 мяча, а "Милан" поверит в свои силы после трех побед?

Последние матчи команд

Кадры

Главная новость в "Милане" - возвращение первого вратаря Маньяна. Майк не мог играть почти 170 дней и, как говорит Пиоли, чувствовал себя как лев в клетке. Тренер подтвердил, что сыграет. Но не слишком ли поспешная это замена, учитывая, что оборона сейчас стабильна без него, да и перешла на схему, к которой он непривычен - с тремя центральными защитниками (3-4-3)?

Калабрия и Беннасер по-прежнему отсутствуют, поэтому на других позициях вряд ли будут изменения. Центр поля крайне устал, и этим может воспользоваться соперник. Тео Эрнандес как раз сбросил усталость января и должен стать важным фактором. Справа всегда конкурируют Мессиас и Салемакерс, но Жуниор забил в Монце. Рафаэль Леау уже без голов либо ассистов в семи последних матчах, и от него многое ожидают.

Нельзя не упомянуть об Оливье Жиру. Он в целом забивает немного, но как никто умеет являться на большие, важные матчи. Именно он забил "Торино", начав нынешнюю серию.

У "Аталанты" отсутствуют игроки запаса Пашалич и Сапата и игроки стартового состава Демираль и Хатебур. Последний особенно важен. Дзаппакоста может заменить его удачно в атаке, но в обороне против Леау будет крайне сложно. Зато возвращаются Де Роон и Скальвини. Центр поля с Мартеном и Коопмейнерсом может стать главным козырем.

В атаке сдали и устали в последнее время Хойлунд и Лукман. Но Расмус забил "Лечче" и остаётся предметом внимания Топ-клубов. В том числе и "Милана". Сегодня ему есть что доказывать. А Адемола остаётся вторым бомбардиром лиги.

"Милан": Маньян, Калулу, Тиав, Томори, Мессиас, Тонали, Крунич, Эрнандес, Диас, Жиру, Леау

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Скальвини, Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Бога, Лукман, Хойлунд

Статистика

"Милан" выиграл три из четырех последних очных матчей, четвёртый сведя вничью. Однако прямо перед этим проиграл два из трех (одна ничья) с результатами 0:3 дома и 0:5 в гостях

В 2022-ом году "Милан" победил "Аталанту" в мае дома со счетом 2:0, одержав одну из важнейших побед на пути к Скудетто. Леау и Эрнандес забили. А в августе в Бергамо был зафиксирован счёт 1:1, причём забивали игроки, которые сегодня не сыграют - Исмаэль Беннасер и Руслан Малиновский

В 13-ти последних очных матчах были зафиксированы лишь две домашние победы. По одной на каждого. "Милан" побеждал "Аталанту" дома за последние девять лет лишь однажды (четыре ничьи, три поражения) и может сегодня оформить серию из двух домашних побед над ней впервые с 1994-го года

"Милан" проиграл три из четырех последних матчей командам Топ-6 Серии А - 0:1 "Интеру", 0:4 "Лацио", 1:2 "Наполи". В еще одном сыграл 2:2 с "Ромой". К этому можно добавить 0:3 от "Интера" в Суперкубке. "Аталанта" также проиграла три из последних четырёх - 0:2 "Лацио", 1:2 "Наполи", 2:3 "Интеру", но последний хронологически как раз выиграла - 2:0 в гостях у "Лацио". Также за это время она проиграла "Интеру" в Кубке - 0:1

"Аталанта" выиграла два из шести последних гостевых матчей лиги. Сегодня она может оформить серию из двух гостевых побед подряд впервые с 18-го сентября. "Милан" выиграл один из трех последних домашних матчей лиги, со счетом 1:0

Лишь "Кремонезе" (7) и "Эмполи" (6) пропустили больше голов с угловых, чем "Аталанта" и "Милан" (по 5). Лишь "Торино" (0), "Монца" (1) и "Сампдория" (1) забили с них меньше (по 2)

В последний раз "Милан" не пропускал в четырех матчах подряд во всех турнирах в апреле

Нынешний матч станет для Стефано Пиоли 800-ым в его тренерской карьере

Маурицио Мариани судил "Милан" 16 раз. Результаты команды в этих матчах - восемь побед, три ничьи и пять поражений. "Аталанту" он судил 17 раз. Её результаты - семь побед, семь поражений, три ничьи

Прогноз: Милан - Аталанта 1:1

Если судить по словам миланцев, три 1:0 подряд сняли огромный груз с их плеч после ужасного января, и теперь они готовы мчаться вперёд. Но игра такой готовности ещё не показывает. А "Аталанта" после последних неудач несколько не уверена в себе. Пиоли ожидает яркую игру на атаку обеих команд, но скорее будет наоборот. Что скорее будет - так это соответствие другим словам Пиоли о единоборствах и стыках.

Можно ожидать повторения результата первого круга.