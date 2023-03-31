Интер - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Серии А на 01.04.2023

Три итальянские команды все еще играют в трех турнирах. "Интер" и "Фиорентина" среди них. Это автоматически означает, что обеих ожидает сумасшедший апрель с девятью матчами. Даже в мае наверняка не будет столько. И ни в одном месяце в нынешнем сезоне столько не было. Еще перед уходом на перерыв на матчи сборных в марте оба тренера напоминали о следующем месяце. Как удастся начать его?

1 апреля. 19:00. Серия А. 28-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Фабио Мареска

"Интер" уходил на перерыв в крайне неприятном состоянии. После трех поражений в четырех турах лиги, одной победы и трех поражений в пяти матчах во всех турнирах. Симоне Индзаги сидит на пороховой бочке. Четвертьфинал Лиги Чемпионов и полуфинал Кубка Италии - очень неплохо, но кризисному финансово клубу нужна прежде всего ЛЧ в следующем сезоне. А место там в опасности. Потому в опасности и место тренера.

В последнем матче перед перерывом "нерадзурри" проиграли дома Дерби Италии. Справедливо. По статистике выглядя в разы лучше, но по игре - реально хуже. При этом они говорили лишь о голе "Ювентуса", похоже, забитом с помощью руки. Индзаги заявлял, что даже не способен анализировать игру. Говорил об усталости после тяжелого периода. И о тяжелом апреле. Он явно чувствует себя крайне неуютно.

Говоря лаконичнее и грубее - несмотря на успехи в Кубках, "Интер" сейчас не выглядит сильной командой.

У "Фиорентины" тяжелый период был в начале сезона и начале 2023-го года. Однако в последнее время она нашла себя. Семь побед подряд во всех турнирах, четыре подряд в лиге. Последней серии не было с апреля 2018-го года. Большинство из этих побед одержаны над гораздо более слабыми соперниками вроде "Вероны", "Кремонезе" и "Сивасспора", но одна - над чемпионом, "Миланом" (во Флоренции), и совершенно справедливо.

После восьми туров вне Топ-10 Серии А "фиалки" вернулись туда. Правда, как раз для них главным приоритетом являются Лига Конференций и Кубок Италии. Что может повлиять в отчётном матче.

Обе команды уверенно в Топ-3 лиги по ударам по воротам, в Топ-3 и по владению мячом (разумеется, вместе с "Наполи"). Вместе с тем, "Интер" сейчас не уверен в себе и захочет сберечь силы перед встречей с "Ювентусом" в Кубке, а "Фиорентина" в целом играет осторожнее, сбалансированнее, потому и результаты улучшились. В матчах между ними в последнее время мы видели и сумасшедшие перестрелки с 4:3 и 5:4, и довольно унылые 0:0 и 1:1...

Последние матчи лиги команд

Кадры

Кадровая ситуация в "Интере" непроста. Травмированы Шкриньяр, Чалханоглу и Димарко. Д'Амброзио дисквалифицирован. Проблемы со спиной у Джеко, устал после перелётов Лаутаро Мартинес, да и он забил лишь один мяч в шести последних матчах. Выздоровели Бастони и Гозенс, но Индзаги боится ставить обоих в "старт" против энергичного правого фланга соперника с Додо, Иконе или Гонсалесом.

В центре атаки может даже появиться Хоакин Корреа, которого в сборную не вызывали. Нынешний сезон он заваливает, и в субботу может быть один из последних его шансов. То же можно сказать и о Ромелу Лукаку. Хотя последний в сборной играл и забил четыре мяча в двух матчах. Возможно, это придаст ему импульс на концовку сезона.

У "Фиорентины" отсутствуют Сиригу, Терзич и Йович. Впрочем, все они запасные. Есть выбор и на флангах между вингерами Иконе, Гонсалесом, Сапонарой, Соттилом, Брекало и форвардом Куаме. Главный форвард Кабрал наконец-то начал как следует заменять Душана Влаховича - семь голов в девяти последних матчах во всех турнирах.

Есть выбор в центре обороны (Миленкович, Игор, Кварта) и в центре поля (Амрабат, Бонавентура, Мандрагора, Барак, Данкан, Кастровилли).

"Интер": Онана, Дармиан, Де Фрай, Ачерби, Думфриз, Брозович, Барелла, Мхитарян, Гозенс, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Миленкович, Кварта, Бираги, Амрабат, Мандрагора, Барак, Иконе, Кабрал, Гонсалес

Статистика

"Фиорентина" не проигрывала в девяти последних матчах во всех турнирах, выиграв восемь из них. Разница мячей в девяти - 21:5. В последних четырех она пропустила один мяч

"Интер" проиграл три из четырех последних матчей лиги на всех полях, а также два из последних пяти домашних, выиграв три. На всех полях во всех турнирах в пяти последних матчах он однажды победил, однажды сыграл вничью и трижды проиграл, забив в целом три мяча. В последних трех он забил один мяч - с пенальти

"Интер" проиграл девять из 27-ми первых матчей в сезоне в лиге. Ровно треть

В последних 11-ти очных матчах в лиге "Интер" не проигрывал - шесть побед и пять ничьих. В последних пяти выиграл четырежды при одной ничьей. Правда, в последних трех в Милане выиграл лишь однажды - 0:0, 1:1. Также добыв 4:3 с двумя забитыми после 86-ой минуты

В первом круге нынешнего сезона во Флоренции "Интер" победил со счетом 4:3. Тогда он вёл со счетом 2:0, пропустил два мяча, забил, пропустил на 90-ой минуте и забил победный на 95-ой

В восьми из последних десяти очных матчей в лиге забивали обе команды

Прогноз: Интер - Фиорентина 1:1

Статистика очных встреч в пользу "Интера", но она несколько обманчива. Он больше думает о лиге, в то время, как "Фиорентина" - скорее о Кубках. Но он и в худшей форме. Его кадровая ситуация гораздо хуже. Точно ожидается плотная драматичная игра. Не факт, что яркая, ведь в последнее время в очных матчах мы видели совершенно разные вещи.