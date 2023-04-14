Специя - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 14.04.2023

Все представители Италии в Еврокубках до сих пор рубятся там. Кроме "Лацио". Он уже выбыл и из Лиги Европы, и из Лиги Конференций, за что получил немалые порции критики и насмешек. Впрочем, возможно, в итоге он будет смеяться последним. Подопечные Маурицио Сарри сейчас вторые в пяти очках над третьим местом и в семи над пятым, одержали за последние 42 дня три Топ-победы. Только бы не оступаться против аутсайдеров вроде "Специи".

14 апреля. 21:45. Серия А. 30-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Лацио"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Состояние команд

После 1:0 в Неаполе и в Римском дерби "орлы" также переиграли "Ювентус" дома со счетом 2:1. В первом тайме прижав соперника к его воротам настолько, что выступление "Юве" один из его лидеров Адриен Рабио назвал позорным. А в начале второго выйдя вперёд во второй раз после замечательной комбинации с ассистом пяткой и затем выдержав пробуждение соперника. Матч получился бурным, с обвинениями обеих сторон в адрес арбитров.

Пожалуй, даже более важным в плане состояния команды был матч перед этим и после победы в дерби. В Монце команда Сарри не заснула, а забила в начале каждого из таймов и дважды выдержала попытки соперника забить. Не без помощи своего вратаря Проведеля. То есть играет команда неидеально, но очень сильна обороной, вратарем и духом борьбы, что позволяет ей идти так высоко.

"Специи" в духе борьбы также не откажешь. Она проиграла лишь один из шести последних матчей. В том числе победила дома "Интер", а в 29-ом туре сыграла 1:1 во Флоренции. Очень достойно и солидно держась против доминирования соперника и ещё и чуть не забив с выхода двух на одного вратаря в добавленное время. Вместе с тем, в этих шести матчах у неё лишь одна победа. А "Верона" с 18-го места побеждает и всего в четырёх очках.

Сарри предостерегает от агрессивного интенсивного соперника, его маленького компактного стадиона и шумных болельщиков, его статистики. Призывает своих игроков сохранять высокий настрой и выдать в Специи сто процентов, иначе будут проблемы. Говорит об одном из решающих моментов сезона. "Лацио" слишком часто терял очки в таких вроде бы рядовых матчах. Хотя не в последнее время. Потому должен быть весьма осторожным.

А наставник "Специи" Леонардо Семпличи хочет видеть прежде всего ментальный настрой, понимает, что его команда будет и страдать, но и хочет играть агрессивно. Всегда атакуя прежде всего того, кто с мячом. Требует от подопечных стараться держать мяч, поскольку это сбалансирует игру и снизит давление.

Последние матчи команд

Кадры

У "Специи" отсутствуют Холм, Бек, Моутиньо. Скорее всего, Журковски. Бастони травмирован. За состоянием Агудело и Кальдары пристально следят. Это создаёт проблемы прежде всего на флангах обороны и в центре поля. Шанс для Виктора Коваленко, возвращающегося в заявку после матча отсутствия? Семпличи заявил, что он ещё не готов на сто процентов.

Особое внимание на двух игроков атаки. Мбала Нзола ныне третий бомбардир Серии А с 13-ю голами, а Эмануэль Гьяси завтра может стать первым игроком в истории "Специи" с сотней матчей в Высшем дивизионе.

"Лацио" вряд ли нужно беречь силы, ведь осталась лишь лига. Потому Сарри собирается выставить сильнейший состав. Точно не будет травмированного Весино, но он обычно игрок запаса. Под вопросом к стартовому составу Иммобиле, постоянно страдающий от травм. Педро готов выйти, а Фелипе Андерсон вновь может сдвинуться на место "фальшивой девятки".

Милинкович-Савич забивал в двух последних матчах после того, как не забивал за клуб в 12-ти. Луис Альберто отдал ассист пяткой против "Ювентуса". Дзакканьи этот пас реализовал, забил он и в дерби.

"Специя": Драговски, Амиан, Николау, Кальдара, Реца, Экдаль, Агудело, Бурабия, Гьяси, Мальдини, Нзола

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Катальди, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро, Фелипе Андерсон, Дзакканьи

Статистика

В Серии А "Лацио" и "Специя" встречались пять раз. Во всех матчах побеждал первый. В последнем в октябре - со счетом 4:0. Правда, на "Альберто Пикко" - с результатами 2:1 и 4:3. Матч с семью голами состоялся в предыдущем сезоне, и тогда победный "орлы" забили на 90-ой минуте после потери мяча Виктором Коваленко

В четырех из пяти последних матчей лиги с участием "Специи" забивалось менее трех мячей. В пятом было забито три. В девяти из десяти последних матчей лиги с участием "Лацио" забивалось менее трех мячей. В десятом, хронологически последнем, было забито три

"Специя" проиграла и выиграла по одному матчу лиги из последних шести, при четырех ничьих. В последних 11-ти матчах в этом турнире она побеждала однажды, играла вничью пять раз и пять раз проигрывала

В последних семи матчах лиги "Лацио" одержал шесть побед при одной ничьей. В этих семи он пропустил лишь один мяч. Он не проигрывал в шести последних матчах лиги в гостях (четыре победы, две ничьи), в которых также пропустил один мяч

Эмануэль Гьяси сегодня может стать первым игроком в истории "Специи", отыгравшим за нее сто матчей в Высшем дивизионе

Прогноз: Специя - Лацио 1:1

"Специя" упряма и неуступчива, особенно дома. Очки ей критически нужны. Победа над "Интером" и ничья во Флоренции состоялись в последних четырех матчах. А "Лацио" может слишком расслабиться после больших побед и преимущества в турнирной таблице. В гостях он способен оступиться. Как в феврале, когда сыграл лишь вничью в Вероне против соседей "Специи" по турнирной таблице. Ничья реальна, обилие голов - вряд ли.