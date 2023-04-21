Лацио - Торино: Анонс и прогноз матча Серии А на 22.04.2023

Вряд ли есть в итальянском футболе большие враги, чем Клаудио Лотито и Урбано Кайро - владельцы "Лацио" и "Торино". Не будем залезать в эту мышиную возню. Просто жалко, что эти команды не одного калибра и никогда не борются за те же высокие места. А то матчи между ними были бы гораздо более острыми. Сейчас "орлы" вторые и страстно желают как минимум удержать гандикап над преследователями. А что желают "быки"? Подозреваем, что ничего.

22 апреля. 19:00. Серия А. 31-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Торино"

Главный арбитр: Давиде Герсини

Состояние команд

"Лацио" чувствует себя замечательно. Его продолжают укалывать из-за раннего вылета из Еврокубков в сезон пяти итальянских команд в полуфинале. Но он просто тихо посмеивается и уверенно занимает второе место в лиге. Не потерял его даже после возвращения "Ювентусу" 15-ти очков. Во многом благодаря победе над ним же в предыдущем домашнем матче. А затем 3:0 в гостях против неуступчивой "Специи", недавнего победителя "Интера".

"Орлы" идут замечательно. Семь побед и ничья в последних восьми матчах в лиге, один пропущенный в восьми. Второе место с преимуществом в восемь очков над пятым. То есть очень сильная позиция в борьбе за зону Лиги Чемпионов. Маурицио Сарри доволен прежде всего обороной. Даже удивлён появившимся желанием обороняться у некоторых игроков. А в целом купается в лучах славы.

У "быков" ситуация иная. Они уже одержали две победы подряд и заняли сильную позицию в борьбе за Еврокубковую зону. Но затем набрали лишь два очка в четырех матчах. Еще и "Ювентусу" вернули 15 очков. То есть до седьмого места ныне не пять, а десять очков. Да и в целом в клубе царит ощущение концовки сезона, слишком много говорят о летних трансферах, о будущем главного тренера Ивана Юрича. Кажется, что об игре клуб не думает.

Противостояния "Лацио" и "Торино" весьма жёсткие, скандальные. С минимумом яркости и опасных моментов и с максимумом борьбы. Скорее всего, так будет и в субботу.

Последние матчи команд

Лацио

АЗ - Лацио 2:1 (Лига Конференций)

Лацио – Рома 1:0 (лига)

Монцо - Лацио 0:2 (лига)

Лацио – Ювентус 2:1 (лига)

Специя – Лацио 0:3 (лига)

Торино

Лечче – Торино 0:2 (лига)

Торино - Наполи 0:4 (лига)

Сассуоло - Торино 1:1 (лига)

Торино - Рома 0:1 (лига)

Торино - Салернитана 1:1 (лига)

Статистика

Последние четыре очных матча на всех полях завершились ничьими. А до этого "Лацио" выиграл два матча, но с разницей в один мяч

В трёх из четырёх последних матчей "Торино" пропускал до десятой минуты

В матчах против команд Топ-7 в нынешнем сезоне "Торино" набрал лишь пять очков. Победа дома над "Миланом", 0:0 дома с "Лацио" (в августе), 1:1 в гостях с "Ромой"

"Лацио" - вторая команда Серии А после "Наполи" по забитым мячам (49) и первая по пропущенным (20)

"Лацио" - единственный соперник из нынешней Топ-7 Серии А, которому Иван Юрич никогда не проигрывал

"Лацио" набрал 19 очков в последних семи матчах лиги, пропустив в них один мяч

Кадры

Чиро Иммобиле пострадал в автокатастрофе и не готов к матчу. Данило Катальди дисквалифицирован. Казале вернулся после болезни, но вряд ли готов для "старта". Выходит, центральная ось отсутствует. Впрочем, у "Лацио" есть кому их заменить. С "фальшивой девяткой" Фелипе Андерсоном команда даже выглядит интереснее, чем с Иммобиле, опорник Весино вернулся. Существуют подозрения насчёт Патрика, но дублер Казале в этом сезоне обычно надёжен.

Место Катальди также может занять Маркос Антонио. Бывший игрок "Шахтера" никак не мог найти себя в Риме, но в предыдущем туре в Специи забил свой первый гол в сезоне. Сарри всегда хвалит его.

В "Торино" в последнее время Юрич пробует атакера Влашича на позиции одного из двух опорников. Звучит авантюрно, но ныне Риччи и Илич до сих пор не в лучшей форме. Санабрия забил пять мячей в последних восьми матчах. Не Эрлинг Холанд по количеству, но по процентам, ведь весь "Торино" за это время забил восемь.

Братья Милинкович-Савич встречаются вновь.

Прогноз: Лацио - Торино 2:1

"Торино" всегда яростно борется с "Лацио" и доставляет ему немало проблем. Четыре последних очных встречи завершились вничью, и не стоит удивляться даже если гости победят. Но все же хозяева в последнее время сделаны из другого теста, уже успешно прошли немало испытаний. На гол "Торо" можно рискнуть поставить, но победит, скорее всего, "Лацио".