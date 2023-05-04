День Скудетто номер три. Удинезе - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 04.05.2023

С первой попытки не вышло. "Наполи" не сумел переиграть дома "Салернитану" и не оформил Скудетто в апреле, за шесть туров до финиша. Что было бы рекордом. Со второй, не зависевшей от него, также не получилось - "Лацио" вчера переиграл "Сассуоло" и теоретически остался в игре. Сегодня состоится третья попытка. "Везувиани" нужно всего одно очко в Удине для обеспечивания чемпионского титула. На этот раз получится?

4 мая. 21:45. Серия А. 33-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Наполи"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Состояние команд

В целом апрель вышел для "Наполи" весьма сложным. 2:1 в Лечче принесли ассист центрального защитника и гол правого, а также автогол соперника. При том, что играли неаполитанцы слабо и нанесли лишь девять ударов по воротам. Победу над "Ювентусом" в Турине в матче с сумасшедшим темпом, но и сумасшедшей неточностью принес гол в добавленное время. А кроме этого - три неудачи против "Милана" и ничьи дома с "Вероной" и "Салернитаной".

Подопечные Лучано Спаллетти владеют мячом в огромных процентах, но играют заторможенно, однообразно. В воскресенье уже все было готово к празднованию чемпионского титула, руководство города готовилось то ли к празднествам, то ли к битве, но забить удалось лишь один мяч - Оливеры с углового. И, как только левого защитника заменили и партнёры хором принялись поздравлять его - с его фланга пришёл гол, сравнявший счёт.

Спаллетти отказывался огорчаться из-за неудачи, говорил, что это лишь продлит удовольствие от приближающегося грандиозного успеха - первого Скудетто за 33 года и первого в 30-летней тренерской карьере его самого. "Стадион с флагами, баннерами, детьми, раскрашенными в голубой цвет, позволил нам уяснить, какой вехи мы достигаем".

Достигать, похоже, придётся далеко от своего стадиона. На северо-востоке страны, в хмуром Удине. Там, где Спаллетти совершил свой первый прорыв в тренерской карьере, выведя "Удинезе" в Лигу Чемпионов. Он ожидаемо называет этот клуб важным в его карьере и очень рад встретиться с ним в такой момент, с его работниками. Отлично знает и главного тренера Андреа Соттила. Заявляя, что тот был тренером ещё во время карьеры игрока.

Лучано также отметил, что команда Соттила посылает много игроков в штрафную соперника. Она и вправду играет агрессивно, вертикально, с высоким индивидуальным прессингом. Мяч не любит держать, но любит перехватывать. Что особенно неудобно для грандов. В последние два месяца на её счету 0:0 в Бергамо и победа над "Миланом". Правда, лишь одна победа в последних пяти матчах против всех. Доигрывает сезон? Вернется ли именно к такому событию?

Интересно, что "Наполи" собирается вернуться из Удине лишь в пятницу после обеда. Не желая добавлять полиции Неаполя работы ночью или утром. Ведь ясно, что встречать команду в аэропорту в случае успеха захотят десятки тысяч.

Последние матчи команд

Кадры

У "Наполи" отсутствуют Политано и Руи, но как раз на этих позициях есть равноценные замены. Лосано и Руи. Дилемма между Зелински и Элмасом в центре поля. В остальном же все ясно. Осимхен и Кварацхелия очень злы после крайне неудачного личного и командного апреля и хотят именно в чемпионском матче напомнить о своём статусе главных героев Скудетто.

"Удинезе" давно без Деулофеу и Эбосса. Сегодня также без Саксесса. Главный форвард Бету вернулся, но для стартового состава не готов. Выйдет глухой запасной Несторовски, а позади него - более осторожный лидер команды Перейра. Дилемма всегда в центре поля - более атакующие Ловрич и Самарджич вместе или более оборонительный Арслан заменит одного из них?

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бийол, Бекао, Эхизибе, Уолас, Самарджич, Ловрич, Удоджи, Перейра, Несторовски

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса, Зелински, Лосано, Осимхен, Кварацхелия

Статистика

"Наполи" не проигрывал "Удинезе" в последних 13-ти очных матчах лиги - 12 побед и ничья. В Удине не проигрывал в последних шести - пять побед и ничья. Последний очный матч в этом городе завершился со счетом 4:0. Последний очный в любом городе - со счетом 3:2, причем неаполитанцы вели со счетом 3:0

В семи из восьми последних очных матчей в лиге забивали обе команды. Правда, в трех из пяти последних в Удине забивал лишь "Наполи". В последних шести на всех полях неаполитанцы забивали как минимум два мяча

В нынешнем сезоне дома "Удинезе" проиграл лишь два матча. "Рому", "Интер" и "Милан" на своём стадионе он переиграл, забив каждому из этих грандов как минимум три мяча. В шести последних домашних матчах он не уступал никому, хотя и одержал в них всего две победы

"Наполи" потерял очки в нынешнем сезоне лишь в двух из 16-ти гостевых матчей лиги. Ничья и поражение. В восьми последних он пропустил всего один мяч и неизменно побеждал

Лучшие бомбардиры "Наполи" в нынешнем сезоне в лиге - Виктор Осимхен с 21-им голом и Хвича Кварацхелия с 12-ю. Правда, в пяти последних турах никто из них не забивал

С тех пор, как за победу начали давать три очка (1994-й год), чемпионский титул за шесть туров до финиша не выигрывал никто. "Наполи" упустил возможность сделать это в предыдущем туре. За пять туров выигрывали "Ювентус" в сезоне 2018/19 и "Интер" в сезоне 2006/07

В 64 года и 58 дней Лучано Спаллетти может стать самым возрастным тренером, выигравшим Серию А

Прогноз: Удинезе - Наполи 1:2

"Удинезе" часто создаёт проблемы "Наполи" в игровом плане, но в итоге практически всегда проигрывает. Да, команда Соттила специфическая и отличается от традиционного итальянского футбола, потому есть резон пренебречь той статистикой. Но и в первом круге она получила 0:3 и лишь затем начала создавать проблемы. Без давления стоящего на ушах Неаполя команде Спаллетти будет легче выполнить задание и оформить Скудетто.