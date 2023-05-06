Рома - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 06.05.2023

В 34-ом туре команды, находящиеся на 2-7 местах, играют между собой. В частности, Жозе Моуриньо примет любимый "Интер", для которого он по-прежнему герой. Впрочем, впервые после знаменитого требла 2010-го года "нерадзурри" в полуфинале Лиги Чемпионов, то есть существует шанс повторить то достижение в главном Еврокубке. Более того, в лиге команды ныне - жёсткие и острые соперники. Здесь не до сантиментов.

6 мая. 19:00. Серия А. 34-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Интер"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

2 Лаціо 33 19 7 7 64 3 Ювентус 33 19 6 8 63 4 Інтер 33 19 3 11 60 5 Аталанта 33 17 7 9 58 6 Мілан 33 16 10 7 58 7 Рома 33 17 7 9 58

В Еврокубках команды идут синхронно. Обе в полуфинале своих турниров, обеим играть на следующей неделе. А вот в Серии А в последнее время идут противоположными курсами. Когда "Рома" одержала три победы подряд без пропущенных, "Интер" набрал одно очко в пяти матчах и забил в них лишь два мяча. Теперь римляне не побеждали в последних трех (два очка), а миланцы побеждали трижды с общей разницей мячей 12:1.

Соответственно, меняется настроение в обеих и вокруг них. В "Интере" собирали экстренные совещания, пресса сообщала, что уже ставят главному тренеру Симоне Индзаги ультиматумы. В "Роме" ныне Жозе Моуриньо набрасывается на арбитров, также заявляет, что его состав не способен бороться за все поставленные цели, что игроки выжимают из себя максимум. Жалуется на эпидемию травм и считает, что попадание в Топ-4 будет чудом.

Моур заявил, что на матче в Монце в среду находился с микрофоном, желая записывать все разговоры. Рефери того назвал худшим, какого когда-либо встречал. При этом признав, что не повлиял на ход матча. "Рома" тогда слабо начала, затем придавила, забила, но быстро пропустила, а во втором тайме просто закончились силы. Остались лишь на удержание 1:1.

В матче перед этим против "Милана" она сумела сковать соперника и переиграть его тактически, забила на 93-ей минуте, но пропустила на 97-ой.

Команда же Индзаги в среду разнесла в гостях "Верону" со счетом 6:0. А в воскресенье дожала дома "Лацио" тремя голами в последние 13 минут. Хотя первый тайм проиграла и выглядела в нем недостаточно острой и недостаточно организованной. Такие успехи вокруг воспринимают как должное, учитывая потенциал команды.

"Интер" любит доминировать, "Рома" любит обороняться и контратаковать. Здесь все ясно. Хотя на "Олимпико" римляне играют посмелее. А миланцы на гостевых стадионах ещё недавно буксовали. К тому же, еврокубковый матч последних в среду, а не в четверг. И против принципиального соперника - "Милана", а не "Байера", который для "Ромы" принципиален разве что для игравшего в обеих командах Руди Феллера.

Последние матчи команд

Статистика

Начиная с 2018-го года, "Рома" и "Интер" вначале в очных матчах сыграли вничью шесть раз подряд, затем "Интер" выиграл четыре подряд, включая один дома в Кубке, а затем, в нынешнем сезоне в Милане победила "Рома". Отыгравшись с 0:1 на 2:1. В Риме хозяева не побеждали в последних пяти матчах - три ничьи и два поражения

"Интер" забивал "Роме" в последних семи очных матчах на всех полях во всех турнирах и в последних восьми в Риме. "Рома" из семи последних очных на всех полях во всех турнирах забивала в пяти, а из восьми последних в Риме - в семи

Эдин Джеко не забивал с 18-го января за клуб в каком-либо турнире, а в среду оформил дубль. Чалханоглу забил в среду впервые с ноября. Лаутаро Мартинес тогда сделал дубль во втором матче подряд

Шесть голов в гостях в одном матче в каком-либо турнире "Интер" забил в среду впервые с сентября 2013-го года

В последних десяти домашних матчах "Ромы" во всех турнирах одержаны семь побед, если не считать дополнительного времени. Два матча завершились вничью и один проигран. При этом две ничьи состоялись в двух последних таких матчах

"Интер" выиграл три последних гостевых матча во всех турнирах с общей разницей мячей 11:0. До этого не выиграв шесть таких подряд

Кадры

У "Интера" вылетел Данило Д'Амброзио. Также Шкриньяр и Гозенс не готовы. Все. У Индзаги сейчас есть роскошь выбирать. Скорее всего, Де Фрай из центра обороны, Брозович, Гальярдини и Асллани из центра поля, Лукаку и Корреа из атаки будут ждать в запасе. Особо хорошие новости для него - голы Чалханоглу и Джеко после долгого перерыва.

В "Роме" все наоборот. Как написал Gazzetta Dello Sport, Тотальная Чрезвычайная Ситуация. Моуриньо говорит почти только об этом. Укалывая команды, которые рано вылетели из Еврокубков ("Лацио"), не участвуют в них вообще ("Аталанта"). Или "Интер", напоминая, что у того Лукаку и Корреа в запасе. Говорит, что Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини и Брайан Кристанте в среду выжали из себя последние капли. Но и им завтра придётся играть.

Отсутствуют Дибала, Вейналдум, Смоллинг, Льоренте, Карсдорп, Кумбулла, Белотти. К этому матчу добавились Эль-Шаарави, автор гола в среду, и дисквалифицированный Челик. Хотя бы вернулся Матич после дисквалификации. Стартовый состав ещё выглядит прилично, но кто будет выходить на замену?

"Рома": Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Залевски, Матич, Бове, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Сольбаккен, Абрахам

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Рома - Интер 1:2

Все жалобы Моуриньо могут быть скорее психологической войной, желанием мобилизовать подопечных и настроить их на борьбу, а также ослабить бдительность оппонента. Но, возможно, он просто реально чувствует ситуацию. А "Интер" набрал ход, чувствует уверенность в себе и обязательство попасть в Топ-4. Как и несправедливость результата матча первого круга, когда открыл счёт, но проиграл.

Лучшая ставка - "обе забьют". Но если искать результат, то скорее состоится победа гостей.