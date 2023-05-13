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Интер - Сассуоло: Анонс и прогноз матча Серии А на 13.05.2023
Поможет ли "Сассуоло" "Милану" в который раз?
Getty Images/Global Images Ukraine
Создатель нынешнего "Сассуоло" Джорджо Скуинци в честь каждой из побед его команды над "Интером" вешал новую фотографию на стену своего офиса. И подчинённые часто предоставляли боссу возможность сделать это. Он даже шутя жаловался, что на стенах уже не хватает места. Ныне Скуинци нет в живых, но сегодня его любимый клуб - "Милан" - нуждается в его помощи как никогда. В виде очередной такой фотографии.
13 мая. 21:45. Серия А. 35-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Сассуоло"
Главный арбитр: Маттео Марченаро
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"Интер" набрал великолепную форму. Выиграл шесть матчей подряд с общим счетом 17:1. В предыдущем туре лиги уверенно победил в гостях "Рому", затем не менее уверенно - "Милан" в Лиге Чемпионов. Разумеется, настроение сейчас в команде замечательное. Вместе с тем, ещё недавно она набрала лишь одно очко в пяти турах лиги и почти не забивала. Проиграла и "Монце", и "Фиорентине", и "Болонье". Всем - со счетом 0:1, первым двум - дома.
Нынешний сезон для команды крайне нестабилен, и неясно, когда может настать новый тяжёлый период. Сегодня она может обойти "Лацио", потерявшего очки вчера, и выйти на чистое третье место, но может и потерять четвертое в пользу того же "Милана". Так что почивать на лаврах нет никаких причин. И отвлекаться на мысли об ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов против "россонери" нельзя.
"Сассуоло" - команда на уровне "Фиорентины", "Болоньи" и "Монцы", отстает от них лишь на два очка и борется за восьмое место. Которое при определённых условиях может стать Еврокубковым. Также "нероверди" остаются грозой грандов. В ноябре не проиграли "Роме", в январе раздавили в гостях "Милан" (5:2), в феврале победили "Аталанту", в марте - "Рому" в гостях (4:3), в апреле - "Ювентус".
Сегодня у них есть шанс продолжить серию месяцев с успехами против грандов. Правда, первый такой шанс в мае был третьего числа. И тогда в гостях против "Лацио" "Сассуоло" выглядел каким-то апатичным, безразличным. А после этого свел домашний матч с "Болоньей" вничью и остался с двумя победами в семи последних. Вполне возможно, что он доигрывает сезон и не видит особой мотивации собраться. Хотя на "Ювентус" собрался.
"Сассуоло" играет смело и против грандов, любит прессинговать и действовать быстро. При этом в нынешнем сезоне владеть мячом не очень любит, а предпочитает поражать в контратаках. Как против "Милана" в январе. В таком стиле и "Интер" уже проиграл дома пять матчей лиги в нынешнем сезоне. Так что ему нужно быть очень осторожным.
Последние матчи команд
Статистика
- В 2017-18 годах "Сассуоло" выиграл у "Интера" четыре матча подряд. Затем "Интер" выиграл четыре матча из шести при двух ничьих, а затем команды обменялись победами. В том числе 2:1 в пользу "Интера" в Реджо-Эмилии в первом круге. А в последнем очном матче в Милане победил "Сассуоло" - 2:0 в феврале 2022-го года. В шести из последних семи очных матчей в Милане "Интер" не побеждал - две ничьи и четыре поражения
- "Интер" выиграл шесть матчей подряд во всех турнирах. Последнюю такую серию он выдавал весной 2021-го года
- В гостях в лиге "Сассуоло" выдаёт результаты сериями. Три матча без поражений, затем пять поражений подряд, затем пять без поражений и теперь три поражения подряд. "Вероне", "Салернитане" и "Лацио" он проиграл с общим счетом 1:7
- Перед победой над "Лацио" дома в лиге "Интер" потерпел три поражения подряд. От "Фиорентины", "Ювентуса" и "Монцы". Все - со счетом 0:1
- "Сассуоло" пропускал как минимум два мяча в своих последних четырех гостевых матчах Серии А. Еще один такой матч установит клубный антирекорд
- В последнем 21-ом своем домашнем матче Серии А "Интер" ни разу не играл вничью - 16 побед и пять поражений
- Доменико Берарди и Антуан Гризманн - единственные игроки в лигах Топ-5 с как минимум шестью голами и как минимум шестью ассистами в 2023-ем году. На счету итальянца восемь голов и шесть ассистов
- Начиная с апреля по участию в голах в Серии А лидируют два игрока "Интера". На счету Лаутаро Мартинеса пять голов и два ассиста, на счету Ромелу Лукаку - три гола и четыре ассиста
Кадры
Между матчами против "Милана" ротация необходима. И "Интер" с его великолепным составом и залечившими травмы игроками может себе это позволить. Лукаку и Корреа должны заменить в атаке Джеко и Лаутаро Мартинеса, Брозович заменит кого-то из тройки опорников Барелла-Чалханоглу-Мхитарян, в обороне могут выйти левый латераль Гозенс, центральные защитники Де Фрай и Д"Амброзио.
"Сассуоло" ротация не нужна. Но изменения могут состояться. Правый защитник Зортеа отбыл дисквалификацию и может потеснить Тольяна. Феррари, Руан и Эрлич всегда борются за два места в центре обороны. Опорники Торстведт, Харруи и Обьянг, более мощные физически, чем другие, могут прорваться в стартовый состав. Вингер Лорьенте может вернуться вместо игрока центральной зоны Байрами.
Возвращается после дисквалификации главный форвард Пинамонти, воспитанник "Интера". Но, возможно, в стартовом составе останется Дефрель. Грегуар забил в нынешнем сезоне в лиге лишь два мяча, но "Ювентусу" и "Милану". Заполнит троицу?
"Интер": Онана, Д"Амброзио, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Гозенс, Лукаку, Корреа
"Сассуоло": Консильи, Зортеа, Руан, Эрлич, Рожерио, Энрике, Фраттези, Лопес, Берарди, Дефрель, Лорьенте
Прогноз: Интер - Сассуоло 3:2
Очевидный подводный камень для фаворита. И статистика очных встреч в Милане, и предыдущий приезд "Сассуоло" в этот город к другому сопернику, и тактическое удобство аутсайдера матча в противостоянии этому сопернику, и усталость "Интера" и его внимание на Лигу Чемпионов. "Интер" вдохновлен и скорее все же дожмет, но сюрприз здесь вполне реален. На обилие голов либо "обе забьют" можно ставить.
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