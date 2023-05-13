Интер - Сассуоло: Анонс и прогноз матча Серии А на 13.05.2023

Создатель нынешнего "Сассуоло" Джорджо Скуинци в честь каждой из побед его команды над "Интером" вешал новую фотографию на стену своего офиса. И подчинённые часто предоставляли боссу возможность сделать это. Он даже шутя жаловался, что на стенах уже не хватает места. Ныне Скуинци нет в живых, но сегодня его любимый клуб - "Милан" - нуждается в его помощи как никогда. В виде очередной такой фотографии.

13 мая. 21:45. Серия А. 35-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Состояние команд

2 Ювентус 34 20 6 8 66 3 Лаціо 35 19 8 8 65 4 Інтер 34 20 3 11 63 5 Мілан 34 17 10 7 61 6 Аталанта 34 17 7 10 58 7 Рома 34 17 7 10 58 8 Болонья 34 12 10 12 46 9 Торіно 34 12 10 12 46 10 Монца 34 12 10 12 46 11 Удінезе 34 11 13 10 46 12 Фіорентина 34 12 10 12 46 13 Сассуоло 34 12 8 14 44

"Интер" набрал великолепную форму. Выиграл шесть матчей подряд с общим счетом 17:1. В предыдущем туре лиги уверенно победил в гостях "Рому", затем не менее уверенно - "Милан" в Лиге Чемпионов. Разумеется, настроение сейчас в команде замечательное. Вместе с тем, ещё недавно она набрала лишь одно очко в пяти турах лиги и почти не забивала. Проиграла и "Монце", и "Фиорентине", и "Болонье". Всем - со счетом 0:1, первым двум - дома.

Нынешний сезон для команды крайне нестабилен, и неясно, когда может настать новый тяжёлый период. Сегодня она может обойти "Лацио", потерявшего очки вчера, и выйти на чистое третье место, но может и потерять четвертое в пользу того же "Милана". Так что почивать на лаврах нет никаких причин. И отвлекаться на мысли об ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов против "россонери" нельзя.

"Сассуоло" - команда на уровне "Фиорентины", "Болоньи" и "Монцы", отстает от них лишь на два очка и борется за восьмое место. Которое при определённых условиях может стать Еврокубковым. Также "нероверди" остаются грозой грандов. В ноябре не проиграли "Роме", в январе раздавили в гостях "Милан" (5:2), в феврале победили "Аталанту", в марте - "Рому" в гостях (4:3), в апреле - "Ювентус".

Сегодня у них есть шанс продолжить серию месяцев с успехами против грандов. Правда, первый такой шанс в мае был третьего числа. И тогда в гостях против "Лацио" "Сассуоло" выглядел каким-то апатичным, безразличным. А после этого свел домашний матч с "Болоньей" вничью и остался с двумя победами в семи последних. Вполне возможно, что он доигрывает сезон и не видит особой мотивации собраться. Хотя на "Ювентус" собрался.

"Сассуоло" играет смело и против грандов, любит прессинговать и действовать быстро. При этом в нынешнем сезоне владеть мячом не очень любит, а предпочитает поражать в контратаках. Как против "Милана" в январе. В таком стиле и "Интер" уже проиграл дома пять матчей лиги в нынешнем сезоне. Так что ему нужно быть очень осторожным.

Последние матчи команд

Статистика

В 2017-18 годах "Сассуоло" выиграл у "Интера" четыре матча подряд. Затем "Интер" выиграл четыре матча из шести при двух ничьих, а затем команды обменялись победами. В том числе 2:1 в пользу "Интера" в Реджо-Эмилии в первом круге. А в последнем очном матче в Милане победил "Сассуоло" - 2:0 в феврале 2022-го года. В шести из последних семи очных матчей в Милане "Интер" не побеждал - две ничьи и четыре поражения

"Интер" выиграл шесть матчей подряд во всех турнирах. Последнюю такую серию он выдавал весной 2021-го года

В гостях в лиге "Сассуоло" выдаёт результаты сериями. Три матча без поражений, затем пять поражений подряд, затем пять без поражений и теперь три поражения подряд. "Вероне", "Салернитане" и "Лацио" он проиграл с общим счетом 1:7

Перед победой над "Лацио" дома в лиге "Интер" потерпел три поражения подряд. От "Фиорентины", "Ювентуса" и "Монцы". Все - со счетом 0:1

"Сассуоло" пропускал как минимум два мяча в своих последних четырех гостевых матчах Серии А. Еще один такой матч установит клубный антирекорд

В последнем 21-ом своем домашнем матче Серии А "Интер" ни разу не играл вничью - 16 побед и пять поражений

Доменико Берарди и Антуан Гризманн - единственные игроки в лигах Топ-5 с как минимум шестью голами и как минимум шестью ассистами в 2023-ем году. На счету итальянца восемь голов и шесть ассистов

Начиная с апреля по участию в голах в Серии А лидируют два игрока "Интера". На счету Лаутаро Мартинеса пять голов и два ассиста, на счету Ромелу Лукаку - три гола и четыре ассиста

Кадры

Между матчами против "Милана" ротация необходима. И "Интер" с его великолепным составом и залечившими травмы игроками может себе это позволить. Лукаку и Корреа должны заменить в атаке Джеко и Лаутаро Мартинеса, Брозович заменит кого-то из тройки опорников Барелла-Чалханоглу-Мхитарян, в обороне могут выйти левый латераль Гозенс, центральные защитники Де Фрай и Д"Амброзио.

"Сассуоло" ротация не нужна. Но изменения могут состояться. Правый защитник Зортеа отбыл дисквалификацию и может потеснить Тольяна. Феррари, Руан и Эрлич всегда борются за два места в центре обороны. Опорники Торстведт, Харруи и Обьянг, более мощные физически, чем другие, могут прорваться в стартовый состав. Вингер Лорьенте может вернуться вместо игрока центральной зоны Байрами.

Возвращается после дисквалификации главный форвард Пинамонти, воспитанник "Интера". Но, возможно, в стартовом составе останется Дефрель. Грегуар забил в нынешнем сезоне в лиге лишь два мяча, но "Ювентусу" и "Милану". Заполнит троицу?

"Интер": Онана, Д"Амброзио, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Гозенс, Лукаку, Корреа

"Сассуоло": Консильи, Зортеа, Руан, Эрлич, Рожерио, Энрике, Фраттези, Лопес, Берарди, Дефрель, Лорьенте

Прогноз: Интер - Сассуоло 3:2

Очевидный подводный камень для фаворита. И статистика очных встреч в Милане, и предыдущий приезд "Сассуоло" в этот город к другому сопернику, и тактическое удобство аутсайдера матча в противостоянии этому сопернику, и усталость "Интера" и его внимание на Лигу Чемпионов. "Интер" вдохновлен и скорее все же дожмет, но сюрприз здесь вполне реален. На обилие голов либо "обе забьют" можно ставить.