Торино - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.06.2023

Восьмое место в Серии А все ещё может стать Еврокубковым. Станет, если "Ювентус" исключат из Еврокубков. После 37-го тура его занимал "Торино", а претендентов сбросить его с этого "трона" целых трое. Впрочем, в последнем туре все четверо не будут играть в одно время. "Фиорентина" уже играла вчера, победила и заняла это место. А "быки" играют сегодня. Причина - еврокубковые баталии флорентийцев и "Интера".

3 июня. 19:30. Серия А. 38-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Интер"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

Второй сезон "Торо" тренирует Иван Юрич. Первый он завершил в Топ-10, в нынешнем не собирается опускаться ниже. Более того, выход в Еврокубки после двух лет бурной, но качественной и продуманной работы экспрессивного и амбициозного хорвата будет заслуженной наградой. И он явно борется. 11 очков в пяти последних турах. В том числе 4:0 в предыдущем в гостях над "Специей", которая борется против вылета.

Правда, оговорки имеются. Команде Юрича гораздо легче в гостях, где не требуется владеть мячом, строить позиционные атаки. Дома она не побеждала в шести последних матчах. И объяснить такое сам тренер не может. Также гранды не любят играть против его высокого прессинга и жестких единоборств, но результат добывают. Причем "Ювентус" и "Наполи" даже забили ему четыре мяча.

В 2023-ем году "Милан", "Ювентус", "Рома", "Наполи", "Аталанта" переиграли "Торо" (трое последних - в Турине), и лишь "Лацио" проиграл. В Риме.

"Интер" в лиге также испытал немало трудностей, взлетов и падений. Во время 36-го тура после своего поражения шёл всего в двух очках над пятым местом. Еще и в 37-ом играл очный матч с "Аталантой". Но этот матч выиграл (3:2), ещё до этого "Ювентусу" сняли десять очков, и место в Лиге Чемпионов оказалось обеспеченным. Теперь остаётся готовиться к финалу ЛЧ, на пути к которому "Торино" только мешает.

Все мысли, вопросы и интервью "нерадзурри" сейчас о "Манчестер Сити". На что рассчитывает тот же Юрич. Не скрывая этого. Хотя и говорит, что лучше не думать о таком, а просто выйти и отыграть как играли в последнее время. "Судьба в наших руках". Он заявляет, что в Италии в нынешнем сезоне даже команды, которым не за что играть, выкладываются на полную и часто отбирают очки у других.

Последние матчи команд

Кадры

Поначалу СМИ заявляли, что Симоне Индзаги как раз не будет применять широкую ротацию. Но затем все же изменили мнение. Вратарь Ханданович, защитники Д'Амброзио, Де Фрай, Белланова, Гозенс и даже прямо сейчас вернувшийся после долгого отсутствия Шкриньяр готовы играть. В центре поля могут выйти Асллани и Гальярдини и точно не выйдет все еще травмированный Мхитарян.

Травмирован также форвард Корреа, но бросать Лаутаро Мартинеса в бой тренер не будет. Возможно, вместо него, Джеко или Лукаку даже выйдет глухой резервист юный Куратоло.

У "Торо" нет никаких причин проводить ротацию. Лазаро и Радоньич травмированы, но остальные все готовы. Защитники Зима и Айна были долго травмированы и вряд ли сразу же вернутся в стартовый состав, Джиджи и Линетти в последнее время запасные. Возможно, более атакующий, практически форвард Карамо сдвинет Миранчука.

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родригес, Синго, Илич, Ф. Риччи, Войвода, Карамо, Влашич, Санабрия

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, А. Бастони, Белланова, Гальярдини, Асллани, Брозович, Гозенс, Джеко, Куратоло

Статистика

В последних семи очных матчах в лиге "Интер" побеждал шесть раз и однажды сыграл вничью

"Торино" не проиграл шесть из девяти последних очных матчей дома в лиге - две победы и четыре ничьи

"Торино" не проиграл шесть из восьми последних матчей против "Интера" во втором круге Серии А - четыре победы и две ничьи

"Интер" может стать первой командой в истории лиги, завершившей сезон в Топ-3, несмотря на 12 поражений. Наивысшее достижение при таком числе поражений на данный момент - четвёртое место

"Торино" не выиграл шесть своих последних домашних матчей лиги против всех - три ничьи и три поражения

"Торино" может завершить сезон с менее чем 45-ю забитыми мячами в лиге впервые с сезона 2008/09. Тогда он вылетел. Ныне на его счету 42 мяча

Лаутаро Мартинес набрал 99 очков по схеме "гол+пас" за время своих выступлений в Серии А

Прогноз: Торино - Интер 1:1

"Торино" будет играть только на победу, особенно - после результата "Фиорентины". Но вот это он как раз делать не умеет, особенно дома. Да и против грандов в последнее время не получается играть вообще. "Интер" будет ослабленным грандом, но не захочет подходить к финалу Лиги Чемпионов с поражением. Индзаги говорил об этом. А его скамья запасных очень сильна. Ничья?