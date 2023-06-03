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Торино - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.06.2023

Италия
(1 голосов)

Подготовка к финалу Лиги Чемпионов или помеха перед ним?

Торино - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.06.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмое место в Серии А все ещё может стать Еврокубковым. Станет, если "Ювентус" исключат из Еврокубков. После 37-го тура его занимал "Торино", а претендентов сбросить его с этого "трона" целых трое. Впрочем, в последнем туре все четверо не будут играть в одно время. "Фиорентина" уже играла вчера, победила и заняла это место. А "быки" играют сегодня. Причина - еврокубковые баталии флорентийцев и "Интера".

3 июня. 19:30. Серия А. 38-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Интер"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

Второй сезон "Торо" тренирует Иван Юрич. Первый он завершил в Топ-10, в нынешнем не собирается опускаться ниже. Более того, выход в Еврокубки после двух лет бурной, но качественной и продуманной работы экспрессивного и амбициозного хорвата будет заслуженной наградой. И он явно борется. 11 очков в пяти последних турах. В том числе 4:0 в предыдущем в гостях над "Специей", которая борется против вылета.

Правда, оговорки имеются. Команде Юрича гораздо легче в гостях, где не требуется владеть мячом, строить позиционные атаки. Дома она не побеждала в шести последних матчах. И объяснить такое сам тренер не может. Также гранды не любят играть против его высокого прессинга и жестких единоборств, но результат добывают. Причем "Ювентус" и "Наполи" даже забили ему четыре мяча.

В 2023-ем году "Милан", "Ювентус", "Рома", "Наполи", "Аталанта" переиграли "Торо" (трое последних - в Турине), и лишь "Лацио" проиграл. В Риме.

"Интер" в лиге также испытал немало трудностей, взлетов и падений. Во время 36-го тура после своего поражения шёл всего в двух очках над пятым местом. Еще и в 37-ом играл очный матч с "Аталантой". Но этот матч выиграл (3:2), ещё до этого "Ювентусу" сняли десять очков, и место в Лиге Чемпионов оказалось обеспеченным. Теперь остаётся готовиться к финалу ЛЧ, на пути к которому "Торино" только мешает.

Все мысли, вопросы и интервью "нерадзурри" сейчас о "Манчестер Сити". На что рассчитывает тот же Юрич. Не скрывая этого. Хотя и говорит, что лучше не думать о таком, а просто выйти и отыграть как играли в последнее время. "Судьба в наших руках". Он заявляет, что в Италии в нынешнем сезоне даже команды, которым не за что играть, выкладываются на полную и часто отбирают очки у других.

Последние матчи команд

Торино - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.06.2023 - изображение 1

Кадры

Поначалу СМИ заявляли, что Симоне Индзаги как раз не будет применять широкую ротацию. Но затем все же изменили мнение. Вратарь Ханданович, защитники Д'Амброзио, Де Фрай, Белланова, Гозенс и даже прямо сейчас вернувшийся после долгого отсутствия Шкриньяр готовы играть. В центре поля могут выйти Асллани и Гальярдини и точно не выйдет все еще травмированный Мхитарян.

Травмирован также форвард Корреа, но бросать Лаутаро Мартинеса в бой тренер не будет. Возможно, вместо него, Джеко или Лукаку даже выйдет глухой резервист юный Куратоло.

У "Торо" нет никаких причин проводить ротацию. Лазаро и Радоньич травмированы, но остальные все готовы. Защитники Зима и Айна были долго травмированы и вряд ли сразу же вернутся в стартовый состав, Джиджи и Линетти в последнее время запасные. Возможно, более атакующий, практически форвард Карамо сдвинет Миранчука.

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родригес, Синго, Илич, Ф. Риччи, Войвода, Карамо, Влашич, Санабрия

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, А. Бастони, Белланова, Гальярдини, Асллани, Брозович, Гозенс, Джеко, Куратоло

Статистика

  • В последних семи очных матчах в лиге "Интер" побеждал шесть раз и однажды сыграл вничью

  • "Торино" не проиграл шесть из девяти последних очных матчей дома в лиге - две победы и четыре ничьи

  • "Торино" не проиграл шесть из восьми последних матчей против "Интера" во втором круге Серии А - четыре победы и две ничьи

  • "Интер" может стать первой командой в истории лиги, завершившей сезон в Топ-3, несмотря на 12 поражений. Наивысшее достижение при таком числе поражений на данный момент - четвёртое место

  • "Торино" не выиграл шесть своих последних домашних матчей лиги против всех - три ничьи и три поражения

  • "Торино" может завершить сезон с менее чем 45-ю забитыми мячами в лиге впервые с сезона 2008/09. Тогда он вылетел. Ныне на его счету 42 мяча

  • Лаутаро Мартинес набрал 99 очков по схеме "гол+пас" за время своих выступлений в Серии А

Прогноз: Торино - Интер 1:1

"Торино" будет играть только на победу, особенно - после результата "Фиорентины". Но вот это он как раз делать не умеет, особенно дома. Да и против грандов в последнее время не получается играть вообще. "Интер" будет ослабленным грандом, но не захочет подходить к финалу Лиги Чемпионов с поражением. Индзаги говорил об этом. А его скамья запасных очень сильна. Ничья?

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В статье: Серия А Интер (Милан) Торино (Турин) Прогнозы
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